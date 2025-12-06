ETV Bharat / state

धमतरी में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी जारी, जिले में अबतक 13 लाख 22 हजार क्विंटल की खरीदी

अबतक 13 लाख 22 हजार क्विंटल की खरीदी ( ETV Bharat )