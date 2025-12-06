धमतरी में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी जारी, जिले में अबतक 13 लाख 22 हजार क्विंटल की खरीदी
जिले के कुल 1,28,730 रजिस्टर्ड किसानों में से 28,523 किसानों ने अपना धान बेच है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 6, 2025 at 8:16 PM IST
धमतरी: 15 नवंबर से प्रदेश भर में धान खरीदी जारी है. जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे खरीदी में तेजी आती जा रही है. खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में कृषि विभाग ने पिछले साल से ज्यादा धान खरीदी का लक्ष्य रखा है. जिले के कुल 1,28,730 रजिस्टर्ड किसानों में से 28,523 किसानों ने अब तक धान बेच दिया है. 6 दिसंबर 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार जिले में कुल 13,22,136.40 क्विंटल धान का सफलतापूर्वक उपार्जन किया जा चुका है. इसके एवज में किसानों को 31,364.26 लाख की राशि उनके खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है.
खरीदी में केंद्रवार आंकड़े
नगरी शाखा ने जिले में सर्वाधिक 2,32,761.60 क्विंटल धान का उपार्जन कर प्रथम स्थान हासिल किया है. धमतरी, मगरलोड, कुरूद और संबलपुर शाखाओं में भी धान खरीदी बेहतर तरीके से जारी है. धमतरी शाखा में 3,931 किसानों से 1,73,195.20 क्विंटल, संबलपुर में 2,388 किसानों से 1,09,800.80 क्विंटल, मगरलोड में 1,68,535.60 क्विंटल, तथा कुरूद में 1,55,148.40 क्विंटल धान खरीदा गया है.
मोटे और पतले चावल की खरीदी
धान की किस्मवार खरीदी में मोटा धान का कुल उपार्जन 5,56,155.60 क्विंटल, पतला धान 2,14,248.00 क्विंटल, तथा सरना धान 5,51,732.80 क्विंटल रहा। अब तक जिले में मिलरों को 7,940 क्विंटल धान जारी किया गया है, जबकि उपार्जन केंद्रों में 13,14,196.40 क्विंटल धान संरक्षित है.
उपार्जन केंद्रों में मिलने वाली सुविधाएं
जिला प्रशासन और सहकारी बैंकों की ओर से उपार्जन केंद्रों में जरुरी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं. शासन की कोशिश है कि धान बेचने आए किसानों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो. शासन की ओर से खरीदी केंद्रों पर बारदाना, तौल सुविधा, परिवहन व्यवस्था और टोकन सिस्टम पर लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी केंद्र में भीड़ या अव्यवस्था न हो. खरीद व्यवस्था में पारदर्शिता और सुविधा पर भी खास ध्यान दिया जा रहा.
जिला प्रशासन कर रहा निगरानी
- उपार्जन केंदों पर सुरक्षा के पुख्ता इंजाम
- किसानों के आराम करने की सुविधा
- पानी के पानी का हर केंद्र पर बंदोबस्त
- नाप तौल मशीनों की रेग्युलर जांच
- लगातार खाद्य विभाग की मॉनिटरिंग
- किसानों की शिकायत का तत्काल निराकरण
- बारदानों का पर्याप्त बंदोबोस्त
