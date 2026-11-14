छत्तीसगढ़ में धान खरीदी से पहले रकबा सत्यापन में गड़बड़ी का आरोप, पूर्व उपमुख्यमंत्री के खेत का रकबा भी शून्य
धान खरीदी से पहले किसानों की परेशानी पर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने छत्तीसगढ़ सरकार को घेरा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 14, 2026 at 12:04 PM IST
अंबिकापुर: छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने से पहले किसानों के रकबे के सत्यापन का मामला अब राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है. प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने धान खरीदी की तैयारियों को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि पटवारियों की हड़ताल के कारण खेतों में लगी फसल का सत्यापन नहीं हो पा रहा है. इसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है. कई किसानों के रिकॉर्ड में धान का रकबा शून्य दिखाई दे रहा है, जिससे उनके सामने समर्थन मूल्य पर धान बेच पाने को लेकर संकट खड़ा हो गया है.
सिंहदेव का बड़ा आरोप
प्रेसवार्ता के दौरान सिंहदेव ने अपना उदाहरण देते हुए बताया कि पिछले साल धान बेचने के बावजूद इस बार उनके खेत का रकबा भी शून्य दिखाया जा रहा है. पटवारियों के हड़ताल पर रहने के कारण फसल की रिपोर्ट दर्ज नहीं हो सकी है. उन्होंने कहा कि जब उनके खेत का रकबा शून्य दिख रहा है तो आम किसानों की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है. धान खरीदी से पहले रकबे का सत्यापन नहीं होना किसानों के लिए बड़ी परेशानी बन गया है.
"आत्महत्या करने की सोच रहे किसान"
सिंहदेव ने लखनपुर जनपद क्षेत्र के एक सरपंच का उदाहरण देते हुए बताया कि उनके खेत का रकबा शून्य दर्ज हो गया है और उस पर एक लाख रुपये से ज्यादा का कर्ज भी है. रकबे में गड़बड़ी और कर्ज की चिंता से वह इतना परेशान हो गया कि आत्महत्या करने तक की बात कहने लगा. सिंहदेव ने कहा कि यह केवल सरकारी रिकॉर्ड में हुई गड़बड़ी का मामला नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर किसानों की जिंदगी और उनकी आर्थिक स्थिति पर पड़ रहा है.
रकबा सत्यापन में गड़बड़ी का आरोप
पूर्व उपमुख्यमंत्री ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसानों के सामने ऐसी स्थिति बन गई है कि उन्हें यह भरोसा तक नहीं रह गया है कि अपनी समस्या लेकर कहां जाएं और वहां उनका समाधान हो पाएगा या नहीं. धान खरीदी जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया से पहले रकबा सत्यापन का काम प्रभावित होना प्रशासनिक तैयारियों पर भी सवाल खड़े करता है.
छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी
छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होनी है. ऐसे समय में पटवारियों की हड़ताल के चलते गिरदावरी और फसल सत्यापन का काम प्रभावित होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है. रकबा शून्य दर्ज होने की स्थिति में किसानों को अपनी उपज बेचने में परेशानी हो सकती है. ऐसे में खरीदी शुरू होने से पहले रिकॉर्ड में सुधार और लंबित सत्यापन का काम पूरा कराना प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है.
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