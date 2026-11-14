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छत्तीसगढ़ में धान खरीदी से पहले रकबा सत्यापन में गड़बड़ी का आरोप, पूर्व उपमुख्यमंत्री के खेत का रकबा भी शून्य

धान खरीदी पर टीएस सिंहदेव ( ETV Bharat Chhattisgarh )

अंबिकापुर: छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने से पहले किसानों के रकबे के सत्यापन का मामला अब राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है. प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने धान खरीदी की तैयारियों को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि पटवारियों की हड़ताल के कारण खेतों में लगी फसल का सत्यापन नहीं हो पा रहा है. इसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है. कई किसानों के रिकॉर्ड में धान का रकबा शून्य दिखाई दे रहा है, जिससे उनके सामने समर्थन मूल्य पर धान बेच पाने को लेकर संकट खड़ा हो गया है.

सिंहदेव का बड़ा आरोप प्रेसवार्ता के दौरान सिंहदेव ने अपना उदाहरण देते हुए बताया कि पिछले साल धान बेचने के बावजूद इस बार उनके खेत का रकबा भी शून्य दिखाया जा रहा है. पटवारियों के हड़ताल पर रहने के कारण फसल की रिपोर्ट दर्ज नहीं हो सकी है. उन्होंने कहा कि जब उनके खेत का रकबा शून्य दिख रहा है तो आम किसानों की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है. धान खरीदी से पहले रकबे का सत्यापन नहीं होना किसानों के लिए बड़ी परेशानी बन गया है.