ETV Bharat / state

हड़ताली समिति कर्मचारियों पर बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई, 13 कर्मचारी बर्खास्त, 3 के खिलाफ एफआईआर

2. कसडोल विकासखंड नंद कुमार पटेल, विक्रेता – गिरौद समिति गोकुल प्रसाद साहू, विक्रेता – हसुआ समिति ललित साहू, विक्रेता – थरगांव समिति रामस्वरूप यादव, विक्रेता – कटगी समिति खेलसिंग कैवर्त्य, विक्रेता – चिखली समिति अमित साहू, विक्रेता – कोसमसरा समिति भीम साहू, विक्रेता – सरखोर समिति रविकमल, विक्रेता – लवन समिति

1. सिमगा विकासखंड मंजुला शर्मा, प्रबंधक – सिमगा समिति राकेश कुमार टंडन, प्रबंधक – खोखली समिति मूलचंद वर्मा, प्रबंधक – धुर्राबांधा समिति धर्मेंद्र साहू, प्रबंधक – रोहांसी समिति रामकुमार साहू, प्रबंधक – तिल्दा समिति

किन कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया? – पूरी सूची: जिला खाद्य अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार बर्खास्त किए गए 13 कर्मचारियों में प्रबंधक और विक्रेता दोनों शामिल हैं. ये कर्मचारी लगातार ड्यूटी से अनुपस्थित थे और प्रशासनिक आदेशों का पालन नहीं कर रहे थे.

खरीदी केंद्रों पर आरएईओ, पटवारी और नए ऑपरेटरों की तत्काल नियुक्ति की गई. काम से इंकार करने वालों पर अति आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून (ESMA) के तहत कड़ी कार्रवाई की गई. कार्रवाई का पहला बड़ा चरण सामने आया है.

हड़ताल और प्रशासन की मजबूरी: धान खरीदी को लेकर हर साल व्यवस्थाएं मजबूत करने के लिए जिला प्रशासन लगातार तैयारी करता है. लेकिन इस बार सहकारी समितियों के कर्मचारियों ने खरीदी शुरू होने से पहले ही हड़ताल कर दी. इस हड़ताल का सीधा असर किसानों पर पड़ सकता था, इसलिए जिला प्रशासन ने दो कदम उठाए.

बलौदाबाजार: खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 की धान खरीदी इस बार पहले से ही चुनौतीपूर्ण थी. सहकारी समिति के कई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए, जिससे प्रशासनिक मशीनरी पर अतिरिक्त दबाव आ गया. सरकार ने धान खरीदी को अति आवश्यक सेवा घोषित किया है, इसलिए काम से इंकार करने वालों पर अब कड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है. इसी क्रम में जिला प्रशासन ने प्रभारी प्रबंधक सहित 13 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया. वहीं 3 कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश जारी हो गए हैं. प्रशासन ने साफ संकेत दे दिया है कि धान खरीदी व्यवस्था को किसी भी हाल में प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा.

ये सभी कर्मचारी बिना अनुमति ड्यूटी छोड़ चुके थे और धान खरीदी कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे थे.

3 कर्मचारियों पर एफआईआर की तैयारी:

जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि निम्न कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज करने शाखा प्रबंधक को पत्र भेज दिया गया है:

राजेंद्र चंद्राकर, प्रभारी प्रबंधक – कोनारी समिति, पलारी

बीरेंद्र साहू, कंप्यूटर ऑपरेटर – रोहरा समिति

टीका राम वर्मा, विक्रेता – रिसदा समिति

इन कर्मचारियों पर आरोप है कि ये खरीदी प्रक्रिया को जानबूझकर बाधित कर रहे थे. आदेश के बावजूद केंद्र पर उपस्थित नहीं हुए. हड़ताल के दौरान किसानों को गलत जानकारी दी. प्रशासनिक प्रक्रिया में अवरोध पैदा किया.

ESMA का लागू होना क्यों महत्वपूर्ण है?: धान खरीदी को राज्य सरकार ने अति आवश्यक सेवा घोषित किया है. इसका मतलब है कि कर्मचारी काम से इंकार नहीं कर सकते. ड्यूटी छोड़ना कानूनन अपराध माना जाएगा. आदेश का उल्लंघन करने पर बर्खास्तगी, निलंबन या एफआईआर हो सकती है. ESMA लागू होने से प्रशासन के हाथ मजबूत हो जाते हैं. किसी भी हड़ताल या अवरोध की स्थिति में तुरंत कार्रवाई हो सकती है.

3 कर्मचारियों पर एफआईआर (ETV Bharat Chhattisgarh)

कलेक्टर ने दी चेतावनी: कलेक्टर दीपक सोनी ने साफ कहा है कि किसानों को किसी भी स्थिति में दिक्कत नहीं होने दी जाएगी. उन्होंने पहले ही उपार्जन केंद्रों में मेंटर अधिकारी, उड़नदस्ता दल, चेकपोस्ट और नए ऑपरेटर नियुक्त कर दिए थे.

किसान सालभर मेहनत करता है. खरीदी के समय उस पर बोझ डालना स्वीकार नहीं. हड़ताल से हुई हर समस्या को प्रशासन कड़ाई से संभालेगा. सरकार की सेवा को बाधित करने वालों पर कार्रवाई जारी रहेगी-पुनीत वर्मा, खाद्य अधिकारी

पहले दिन 43 किसानों से 1486 क्विंटल धान खरीदी:खाद्य अधिकारी पुनीत वर्मा ने बताया कि, खरीफ विपरण वर्ष 2025- 26 में समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीदी का कार्य 15 नवंबर से पूरे प्रदेश में प्रारंभ हो गया है. धान खरीदी के पहले दिन बलौदाबाजार -भाटापारा जिले में धान खरीदी केंद्रों में 43 किसानों से कुल 1486.8 क्विंटल धान ख़रीदा गया. धान खरीदी के दूसरे दिन 17 नवम्बर को 88 उपार्जन केंद्रों से से 580 टोकन काटा गया है जिससे लगभग 27168 हजार क्विंटल धान की खरीदी होगी. सभी उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी के लिये सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की गई है. किसानों की सुविधाओं के लिये पेयजल, विश्राम के लिये छाया शामिल है. किसानों से धान की नकद व लिंकिंग में खरीदी 31 जनवरी 2026 तक किया जाएगा.