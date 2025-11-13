समर्थन मूल्य पर धान खरीदी से पहले MCB में बड़ा एक्शन, एक दिन में 512 बोरी अवैध धान जब्त
15 नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी से पहले प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 13, 2025 at 1:36 PM IST
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: प्रशासन ने अवैध धान खपाने की कोशिश में लगे कोचियों पर अब कार्रवाई शुरू कर दी है. केल्हारी की अनुविभागीय अधिकारी (SDM) इंदिरा मिश्रा ने बुधवार को बड़ी छापा मारा. ब्लॉक में लगातार कार्रवाई करते हुए एक ही दिन में कुल 512 बोरी अवैध धान जब्त किया है. इससे कोचियों और अवैध स्टॉक करने वालों में अब डर का माहौल है.
एसडीएम इंदिरा मिश्रा का अभियान: बुधवार सुबह सलवा घुटरा मोड़ पर फिल्मी स्टाइल में पिकअप का पीछा कर 40 बोरी धान जब्त किया गया. इसके बाद उनकी टीम ने अलग-अलग इलाकों में गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी जारी रखी. 15 नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी से पहले जिला प्रशासन के निर्देश पर कार्रवाई की जा रही है.
- डोड़की धान खरीदी केंद्र के पास शेड से 74 बोरी धान जब्त
- डोड़की तिराहा के समीप झोपड़ी से 28 बोरी धान जब्त
- चरवाही क्षेत्र के आर. के. ट्रेडिंग से 170 बोरी पुराना धान जब्त
- चरवाही के एक और ठिकाने से 200 बोरी अवैध धान जब्त किया गया
इतनी बड़ी मात्रा में धान का अवैध स्टॉक यह दर्शाता है कि कोचिए आगामी खरीदी में अवैध धान खपाने की कोशिश में थे. यह कार्रवाई जिला प्रशासन की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत की गई है. इससे किसानों को उनका वाजिब मूल्य मिलेगा और कोई बिचौलिया उनका हक न छीन सके.- एसडीएम इंदिरा मिश्रा
जब्त धान की आगे की कार्रवाई: जब्त किए गए धान को सरकारी नियमों के अनुसार आगे की वैधानिक कार्रवाई के लिए सुरक्षित रखा गया है.