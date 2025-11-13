ETV Bharat / state

समर्थन मूल्य पर धान खरीदी से पहले MCB में बड़ा एक्शन, एक दिन में 512 बोरी अवैध धान जब्त

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: प्रशासन ने अवैध धान खपाने की कोशिश में लगे कोचियों पर अब कार्रवाई शुरू कर दी है. केल्हारी की अनुविभागीय अधिकारी (SDM) इंदिरा मिश्रा ने बुधवार को बड़ी छापा मारा. ब्लॉक में लगातार कार्रवाई करते हुए एक ही दिन में कुल 512 बोरी अवैध धान जब्त किया है. इससे कोचियों और अवैध स्टॉक करने वालों में अब डर का माहौल है.

एसडीएम इंदिरा मिश्रा का अभियान: बुधवार सुबह सलवा घुटरा मोड़ पर फिल्मी स्टाइल में पिकअप का पीछा कर 40 बोरी धान जब्त किया गया. इसके बाद उनकी टीम ने अलग-अलग इलाकों में गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी जारी रखी. 15 नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी से पहले जिला प्रशासन के निर्देश पर कार्रवाई की जा रही है.