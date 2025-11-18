ETV Bharat / state

धान खरीदी केंद्र की तैयारी पूरी, फिर भी नहीं खुला, अब आंदोलन की राह पर ग्रामीण

⦁ गांव के किसान धान उत्पादन पर निर्भर हैं. मौसमी फसल तैयार हो चुकी है, लेकिन खरीदी प्रारंभ न होने से खेतों और घरों में जगह की कमी हो गई है.

⦁ कई बार SDM और तहसीलदार स्तर तक अधिकारियों से निवेदन किया, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया.

किसानों का छलका दर्द: ग्राम पंचायत खल्लारी में साल 2025-26 के लिए धान खरीदी केंद्र चयनित किया गया है. इसके बावजूद धान खरीदी कार्य शुरू न होने से किसानों में भारी नाराजगी है.

ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन ने खरीदी केंद्र खोलने की तैयारी पूरी कर ली थी. स्थान का चयन, टोकन वितरण व्यवस्था और परिवहन की शुरुआती योजना भी बना ली गई थी, लेकिन तय तिथि बीत जाने के बावजूद अबतक खरीदी शुरू नहीं हुई.

बालोद: धान खरीदी सीजन शुरू हो चुका है. छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू भी हो गई है, लेकिन बालोद जिले के डौंडी ब्लॉक के खल्लारी गांव में खरीदी केंद्र नहीं खुला है. ऐसे में किसानों की चिंता बढ़ गई है.

⦁ खुले में रखे धान पर मौसम के असर का खतरा बढ़ गया है.

⦁ किसानों को अपनी मेहनत का उचित मूल्य भी समय पर नहीं मिल पा रहा है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है.

कब होगी धान खरीदी: किसान रामेश्वर राम ने बताया कि शासन-प्रशासन ने पिछले माह ही खरीदी केंद्र के चयन की जानकारी दी थी. यहां तक कि जगह का चिन्हांकन भी किया गया था और सोसाइटी को भी कार्य की जिम्मेदारी दी गई थी. लेकिन खरीदी शुरू होने के दिन केंद्र पर कोई व्यवस्था नहीं की गई.

हम कई सालों से मांग कर रहे हैं कि हमारे गांव में ही खरीदी केंद्र संचालित हो ताकि किसानों को सुविधा मिले, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिलता है-रामेश्वर राम, किसान

खरीदी केंद्र न खुलने से 7 किलोमीटर दूर दूसरे केंद्र तक जाना पड़ता है. अधिकांश किसान छोटे हैं, जिनके पास परिवहन की व्यवस्था नहीं होती. ऐसे में ट्रैक्टर या गाड़ियों के किराए पर अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ रहा है-अनिल कुमार निषाद, ग्राम पटेल

सामूहिक आंदोलन की चेतावनी: ग्रामीणों ने अब सामूहिक रूप से आंदोलन की चेतावनी दी है. उनका कहना है कि यदि प्रशासन अगले कुछ दिनों में खरीदी केंद्र प्रारंभ नहीं करता है तो वे ग्राम पंचायत खल्लारी में धरना-प्रदर्शन करेंगे और खरीदी कार्य ठप करने की रणनीति अपनाएंगे.

ग्राम के सरपंच प्रतिनिधि ने बताया कि पंचायत स्तर पर शासन को ज्ञापन भेजा गया है. उन्होंने कहा कि किसानों के हक की इस लड़ाई में पंचायत भी उनके साथ है. यदि समय रहते प्रशासन समाधान नहीं करता तो ग्राम खल्लारी के अलावा आसपास के अन्य गांव के किसान भी आंदोलन में शामिल होंगे.

किसानों ने उठाए सवाल: ग्रामीणों का सवाल है कि जब प्रशासन ने तैयारी कर ली थी तो खरीदी केंद्र खोलने में इतनी देरी क्यों की जा रही है? किसानों ने यह भी आशंका जताई कि राजनीतिक या प्रशासनिक उदासीनता के कारण खरीदी कार्य जानबूझकर टाला जा रहा है. शासन को स्पष्ट रूप से यह बताना चाहिए कि खरीदी केंद्र कब शुरू होगा ताकि किसान अपने धान की सुरक्षा और बिक्री की योजना बना सकें.