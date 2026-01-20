ETV Bharat / state

धान खरीदी से नक्सल प्रभावित सुकमा के किसान को फायदा, खाते में आए पैसे तो खरीदी बाइक

छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का नियमित रूप से भुगतान हो रहा है. समर्थन मूल्य पर धान खरीदी से नक्सल प्रभावित सुकमा में किसानों को फायदा हो रहा है. तुरंत पैसा भुगतान होने से किसानों को सहूलियत मिल रही है. समर्थन मूल्य पर धान खरीदी अभियान सुकमा जैसे नक्सल प्रभावित और वनांचल क्षेत्रों के किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है.

सुकमा के धान किसान राजूराम नाग कई वर्षों से खेती करते आ रहे हैं. सीमित साधन, दुर्गम रास्ते और संसाधनों की कमी उनके जीवन की हकीकत रही है. खेती की उपज बेचने के बाद भी कई बार भुगतान में देरी होती थी, जिससे परिवार की जरूरतें और खेती की अगली तैयारी प्रभावित होती थी. इस वर्ष सरकार की सुचारु और पारदर्शी धान खरीदी व्यवस्था ने उनकी तस्वीर ही बदल दी.

सुकमा : नक्सल प्रभावित सुकमा में धान खरीदी का असर दिख रहा है. यहां के किसानों को धान खरीदी से फायदा हो रहा है. सुकमा में छिंदगढ़ के किसान राजूराम नाग को धान खरीदी से लाभ मिला है. उन्होंने धान खरीदी के पैसे से बाइक खरीदी है.

सुकमा के किसान राजूराम को तुरंत मिला पैसा

किसान राजूराम नाग ने तोंगपाल धान उपार्जन केंद्र में कुल 33 क्विंटल धान बेचा. 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से उनकी पूरी राशि महज 48 घंटे के भीतर सीधे बैंक खाते में जमा हो गई. ना बिचौलियों की चिंता, ना दफ्तरों के चक्कर और ना ही किसी प्रकार की अनिश्चितता. यह समयबद्ध भुगतान राजूराम के लिए सिर्फ पैसे का लेन-देन नहीं था, बल्कि वर्षों से संजोए एक सपने की पहली सीढ़ी थी.

पहले बाजार जाने, खेती के काम से शहर पहुंचने या बीमार परिजन को अस्पताल ले जाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता था. कई बार पैदल चलना पड़ता, तो कई बार दूसरों पर निर्भर रहना मजबूरी थी. समर्थन मूल्य में धान बेचकर मिली अपनी मेहनत की कमाई से मैंने बाइक खरीदी है. यह सिर्फ एक वाहन नहीं, बल्कि मेरी आज़ादी है. अब मैं अपने समय और अपने साधन से कहीं भी आ-जा सकता हूं- राजूराम नाग, किसान, छिंदगढ़ सुकमा

प्रशासन की सजगता से राह हुई आसान

सुकमा कलेक्टर अमित कुमार के मार्गदर्शन में सुकमा जिला प्रशासन यह सुनिश्चित कर रहा है कि धान खरीदी केंद्रों पर किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो. सुव्यवस्थित टोकन प्रणाली, तौल में पारदर्शिता और त्वरित भुगतान ने किसानों का भरोसा मजबूत किया है.

धान खरीदी केंद्र पर व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि मुझे कभी असहज महसूस नहीं हुआ. समय पर भुगतान होने के कारण ही मैं बिना किसी कर्ज के अपनी जरूरत की गाड़ी खरीद पाया- राजूराम नाग, किसान, छिंदगढ़ सुकमा

सुकमा के किसान की बदल रही तस्वीर

राजूराम की यह कहानी सिर्फ एक किसान या एक मोटरसाइकिल तक सीमित नहीं है. यह उस भरोसे और आत्मविश्वास की कहानी है, जो सरकार की किसान हितैषी नीतियों से वनांचल के लोगों में पनप रहा है. समर्थन मूल्य पर धान खरीदी से किसानों की क्रय शक्ति बढ़ रही है. वे अब अपनी मेहनत का पूरा मूल्य पाकर बच्चों की पढ़ाई, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा और जीवन की छोटी-बड़ी जरूरतों को पूरा कर पा रहे हैं.

बस्तर के सुदूर गांवों में जब किसी किसान के घर नई गाड़ी खड़ी होती है, तो वह सिर्फ एक परिवार की खुशी नहीं होती, बल्कि यह संकेत होता है कि विकास सही दिशा में आगे बढ़ रहा है.