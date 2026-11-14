रविवार 15 नवंबर से धान खरीदी: बस्तर में 35 नए केंद्र खोले गए. 2 लाख 72 हजार किसान हैं पंजीकृत
शासन की ओर से बस्तर संभाग के 417 उपार्जन केंद्रों पर किसानों से धान की खरीदी की जाएगी. सुनील कश्यप की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 14, 2026 at 6:24 PM IST
बस्तर: पूरे छत्तीसगढ़ में कल यानी 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू हो जाएगी. धान खरीदी को लेकर जिला प्रशासन और उपार्जन केंद्र समिति ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं. माओवाद के खात्मे के बाद पहली बार बस्तर में धान की खरीदी की जा रही है. जिसे देखते हुए नक्सल प्रभावित इलाकों में 35 नए उपार्जन केंद्र खोले गए हैं. बस्तर संभाग के 417 उपार्जन केंद्रों में धान की खरीदी होगी.
417 उपार्जन केंद्रों में धान की खरीदी की जाएगी
सहकारी बैंक के उपाध्यक्ष श्रीनिवास मिश्रा ने कहा, ''छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान की खरीदी हो रही है. बस्तर संभाग में 35 नए उपार्जन केंद्रों में वृद्धि हुई है. टोटल 417 उपार्जन केंद्र बनाएं गए हैं. बस्तर संभाग में 2 लाख 72 हजार पंजीकृत किसान हैं. 15 जनवरी तक 2 महीने के अंदर सभी किसानों का एक एक दाना खरीदा जाएगा. इसके लिए पूरी तैयारी है. और तेजी से धान की खरीदी होगी. पिछले साल MSP 2369 रुपये था. केंद्र सरकार ने 72 रुपये MSP बढ़ाया है. 2441 रुपये केंद्र सरकार की MSP है.''
3100 रुपये प्रति क्विंटल में अंतर की राशि 659 रुपये तय
सहकारी बैंक के उपाध्यक्ष श्रीनिवास मिश्रा ने कहा, ''3100 रुपये प्रति क्विंटल में अंतर की राशि 659 रुपये छत्तीसगढ़ सरकार प्रदान करेगी. और सीधे किसानों के खातों में डाली जाएगी. पहले जो किसान जितना धान बेचता था. उसे उतने का ही बोनस दिया जाता था. अब किसान 10 क्विंटल या उससे अधिक बेचने पर भी 21 क्विंटल की मान से 13 हजार 839 रुपये किसानों के खाते में डाला जाएगा. इससे उन किसानों को भी लाभ होगा जिनकी फसलें बस्तर में आई बाढ़ से क्षति हुआ है. यदि 1 क्विंटल भी धान बाढ़ पीड़ित किसान यदि बेचता है तो उसे भी 21 क्विंटल का बोनस दिया जाएगा. इस साल का लक्ष्य 15 लाख 59 हजार मेट्रिक टन धान खरीदी करने का लक्ष्य रखा गया है.''
पुलिस लगाएगी नाकाबंदी
पड़ोसी राज्य ओडिशा से बस्तर की सीमा लगती है इस वजह से जिला प्रशासन की नजर बिचौलियों पर रहेगी. जिला प्रशासन पुलिस के साथ मिलकर बॉर्डर इलाके में नाकाबंदी भी करेगी. सहकारी बैंक के उपाध्यक्ष श्रीनिवास मिश्रा ने कहा, गिरदावली के आधार पर धान लिया जाता है.
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