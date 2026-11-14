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रविवार 15 नवंबर से धान खरीदी: बस्तर में 35 नए केंद्र खोले गए. 2 लाख 72 हजार किसान हैं पंजीकृत

रविवार 15 नवंबर से धान खरीदी ( ETV Bharat )

बस्तर: पूरे छत्तीसगढ़ में कल यानी 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू हो जाएगी. धान खरीदी को लेकर जिला प्रशासन और उपार्जन केंद्र समिति ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं. माओवाद के खात्मे के बाद पहली बार बस्तर में धान की खरीदी की जा रही है. जिसे देखते हुए नक्सल प्रभावित इलाकों में 35 नए उपार्जन केंद्र खोले गए हैं. बस्तर संभाग के 417 उपार्जन केंद्रों में धान की खरीदी होगी.

417 उपार्जन केंद्रों में धान की खरीदी की जाएगी सहकारी बैंक के उपाध्यक्ष श्रीनिवास मिश्रा ने कहा, ''छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान की खरीदी हो रही है. बस्तर संभाग में 35 नए उपार्जन केंद्रों में वृद्धि हुई है. टोटल 417 उपार्जन केंद्र बनाएं गए हैं. बस्तर संभाग में 2 लाख 72 हजार पंजीकृत किसान हैं. 15 जनवरी तक 2 महीने के अंदर सभी किसानों का एक एक दाना खरीदा जाएगा. इसके लिए पूरी तैयारी है. और तेजी से धान की खरीदी होगी. पिछले साल MSP 2369 रुपये था. केंद्र सरकार ने 72 रुपये MSP बढ़ाया है. 2441 रुपये केंद्र सरकार की MSP है.''