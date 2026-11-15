कभी नक्सल प्रभावित रहे नारायणपुर में भी धान खरीदी का उत्साह, अबूझमाड़ क्षेत्र के 3 उपार्जन केंद्र में पहले दिन नहीं कटा टोकन
नारायणपुर जिले में धान खरीदी उत्सव की शुरुआत, पहले दिन 14 टोकन जारी, 3100 रुपये प्रति क्विंटल मिल रहा दाम
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 15, 2026 at 8:29 PM IST
नारायणपुर: 15 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत हो गई है. कभी नक्सली प्रभावित रहे इलाके नारायणपुर जिले में भी 19 धान उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं. पहले दिन यहां किसानों का पुष्प भेंटकर स्वागत किया गया और कुल 14 टोकन जारी किए गए.
अबूझमाड़ में पहले दिन नहीं कटा एक भी टोकन
अबूझमाड़ क्षेत्र के तीन धान खरीदी केंद्र में पहले दिन एक भी टोकन नहीं कटने की जानकारी सामने आई है. वहीं नारायणपुर के महाका धान खरीदी केंद्र में एक युवा किसान ने पहले ही दिन 30 क्विंटल धान बेचकर खरीदी प्रक्रिया में अपनी भागीदारी दर्ज कराई. शासन द्वारा किसानों से 3,100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदा जा रहा है. वहीं प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल तक धान उपार्जन का प्रावधान किया गया है.
पहले से बढ़ी केंद्र की संख्या
इस वर्ष अबूझमाड़ के किसानों को धान विक्रय की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए क्षेत्र में तीन धान उपार्जन केंद्रों के माध्यम से खरीदी की जाएगी. इससे दूरस्थ और पहुंचविहीन क्षेत्रों के किसानों को अपनी उपज बेचने में सहूलियत मिलने की उम्मीद है. जिले में इस वर्ष धान उपार्जन केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई गई है. पिछले वर्ष जहां 17 केंद्र संचालित थे, वहीं इस वर्ष इनकी संख्या बढ़ाकर 19 कर दी गई है.
किसानों की सुविधा के लिए हलामीमुंजमेटा और तारागांव में दो नए धान खरीदी केंद्र प्रारंभ किए गए हैं. जिले में इस खरीफ विपणन वर्ष के लिए कुल 10,686 किसानों का पंजीयन किया गया है. इन किसानों का कुल पंजीकृत रकबा 13,063.08 हेक्टेयर है.
ऑनलाइन टोकन की भी व्यवस्था
किसानों को धान विक्रय के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से टोकन प्राप्त करने की सुविधा दी गई है. ऑनलाइन टोकन के लिए तुंहर टोकन मोबाइल ऐप और ऑफलाइन टोकन के लिए संबंधित सहकारी समिति में व्यवस्था की गई है. टोकन जारी करने की प्रक्रिया 10 नवंबर से शुरू हो चुकी है. शासन द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिले में 15 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक धान खरीदी की जाएगी.
खरीदी केंद्रों में व्यवस्था
कलेक्टर नम्रता जैन के निर्देशानुसार सभी उपार्जन केंद्रों में पेयजल, बारदाने, टोकन पर्ची, धान के रखरखाव और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं. किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं. जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के नोडल अधिकारी प्रतीक अवस्थी ने बताया कि जिले में धान खरीदी को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.