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कभी नक्सल प्रभावित रहे नारायणपुर में भी धान खरीदी का उत्साह, अबूझमाड़ क्षेत्र के 3 उपार्जन केंद्र में पहले दिन नहीं कटा टोकन

कभी नक्सल प्रभावित रहे नारायणपुर में भी धान खरीदी का उत्साह ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

नारायणपुर: 15 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत हो गई है. कभी नक्सली प्रभावित रहे इलाके नारायणपुर जिले में भी 19 धान उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं. पहले दिन यहां किसानों का पुष्प भेंटकर स्वागत किया गया और कुल 14 टोकन जारी किए गए.

नारायणपुर जिले में 19 धान उपार्जन केंद्र बनाए गए (ETV BHARAT CHHATTISGARH) अबूझमाड़ में पहले दिन नहीं कटा एक भी टोकन अबूझमाड़ क्षेत्र के तीन धान खरीदी केंद्र में पहले दिन एक भी टोकन नहीं कटने की जानकारी सामने आई है. वहीं नारायणपुर के महाका धान खरीदी केंद्र में एक युवा किसान ने पहले ही दिन 30 क्विंटल धान बेचकर खरीदी प्रक्रिया में अपनी भागीदारी दर्ज कराई. शासन द्वारा किसानों से 3,100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदा जा रहा है. वहीं प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल तक धान उपार्जन का प्रावधान किया गया है.