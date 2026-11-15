धमतरी में धान खरीदी का आगाज, उपज लेकर केंद्रों में पहुंचे किसान, मिठाई खिलाकर अफसरों ने किया स्वागत
खरीदी के पहले दिन 550 से ज्यादा किसानों ने टोकन कटवाया है. अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 15, 2026 at 1:59 PM IST
धमतरी: किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है. जिले में धान खरीदी को लेकर किसानों में उत्साह देखने को मिल रहा है. जिले के 108 धान उपार्जन केंद्रों के माध्यम से इस साल 1 लाख 31 हजार से अधिक किसान अपनी उपज बेचेंगे. खरीदी के पहले दिन 550 से ज्यादा किसानों ने टोकन कटवाया था, जिसके बाद सुबह से ही किसान धान लेकर खरीदी केंद्रों में पहुंच रहे हैं.
अन्नदाताओं को खिलाई गई मिठाई
शंकरदाह धान खरीदी केंद्र में खरीदी की शुरुआत उत्साह और उत्सव के माहौल में हुई. भाजपा नेता, सरपंच, किसान, हमाल और खरीदी केंद्र के कर्मचारियों ने तौल मशीन की विधिवत पूजा-अर्चना कर खरीदी प्रक्रिया का शुभारंभ किया. इस दौरान किसानों का मुंह मीठा कराकर उनका स्वागत भी किया गया. किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए केंद्र में बैठने की व्यवस्था, पेयजल, शौचालय, सीसीटीवी और पर्याप्त मात्रा में बारदाने उपलब्ध कराए गए हैं. प्रशासन की ओर से खरीदी व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए आवश्यक तैयारियां की गई हैं.
4 महीने की मेहनत का मिला फल: किसान
शंकरदाह खरीदी केंद्र पहुंचे किसानों के लिए आज का दिन काफी खास है. खेतों में 4 महीने तक मेहनत करने के बाद अपनी उपज समर्थन मूल्य पर बेचने पहुंचे किसानों ने खुशी जाहिर की. किसानों का कहना है कि धान खरीदी शुरू होने से उन्हें अपनी मेहनत का उचित मूल्य मिलने की उम्मीद है, इससे परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में किसानों को मदद मिलेगी.
तूफान की वजह से किसानों को हुआ काफी नुकसान
भाजपा नेता उमेश साहू ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के हित में लिए जा रहे फैसले राहत देने वाले हैं. उन्होंने कहा कि इस बार अर्नब तूफान के कारण कई किसानों की फसलों को नुकसान उठाना पड़ा है. ऐसे में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी और बोनस की व्यवस्था किसानों के लिए काफी राहतकारी साबित होगी. उन्होंने कहा कि कम उपज होने की स्थिति में भी किसानों को आर्थिक सहारा मिलेगा और उनकी मेहनत का सम्मान सुनिश्चित होगा. धान खरीदी शुरू होने के साथ ही अब जिले के उपार्जन केंद्रों में किसानों की आवाजाही बढ़ने लगी है. खेतों से उपज लेकर पहुंचे किसानों के चेहरे पर संतोष और खुशी नजर आ रही है. आने वाले दिनों में खरीदी केंद्रों में धान की आवक और बढ़ने की उम्मीद है.