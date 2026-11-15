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धमतरी में धान खरीदी का आगाज, उपज लेकर केंद्रों में पहुंचे किसान, मिठाई खिलाकर अफसरों ने किया स्वागत

धमतरी में धान खरीदी का आगाज ( ETV Bharat )

धमतरी: किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है. जिले में धान खरीदी को लेकर किसानों में उत्साह देखने को मिल रहा है. जिले के 108 धान उपार्जन केंद्रों के माध्यम से इस साल 1 लाख 31 हजार से अधिक किसान अपनी उपज बेचेंगे. खरीदी के पहले दिन 550 से ज्यादा किसानों ने टोकन कटवाया था, जिसके बाद सुबह से ही किसान धान लेकर खरीदी केंद्रों में पहुंच रहे हैं.





अन्नदाताओं को खिलाई गई मिठाई शंकरदाह धान खरीदी केंद्र में खरीदी की शुरुआत उत्साह और उत्सव के माहौल में हुई. भाजपा नेता, सरपंच, किसान, हमाल और खरीदी केंद्र के कर्मचारियों ने तौल मशीन की विधिवत पूजा-अर्चना कर खरीदी प्रक्रिया का शुभारंभ किया. इस दौरान किसानों का मुंह मीठा कराकर उनका स्वागत भी किया गया. किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए केंद्र में बैठने की व्यवस्था, पेयजल, शौचालय, सीसीटीवी और पर्याप्त मात्रा में बारदाने उपलब्ध कराए गए हैं. प्रशासन की ओर से खरीदी व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए आवश्यक तैयारियां की गई हैं.