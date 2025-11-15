बेमेतरा जिला में धान खरीदी शुरू, सेवा सहकारी समिति कर्मियों ने खत्म की हड़ताल
जिले के SDM कार्यालय में बैठक हुई. इसके बाद विचार-विमर्श कर हड़ताल खत्म करने की घोषणा की गई.
Published : November 15, 2025 at 1:03 PM IST
बेमेतरा: जिला सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने हड़ताल समाप्ति की घोषणा कर दी है. बेमेतरा के अपर कलेक्टर और SDM प्रकाश भारद्वाज से प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की. इसके बाद आज 15 नवम्बर से बेमेतरा जिले में धान खरीदी का काम शुरू हो गया है. बीती रात बेमेतरा SDM कार्यालय में आयोजित बैठक के बाद सेवा सहकारी समिति के संघ के जिला अधीक्षक जगमोहित यादव ने हड़ताल समाप्त करने की औपचारिक घोषणा की.
बेमेतरा जिला में 129 समितियां: शनिवार को जिले की DMO निशा फूंके बेमेतरा धान उपार्जन केंद्र पहुंची. उन्होंने बताया कि बेमेतरा जिले में 129 धान समितियां हैं. आज 70 उपार्जन केंद्रों में टोकन कटा है, जहां खरीदी शुरू हो रही है. सभी धान उपार्जन केंद्र में धान खरीदी की तैयारियां पूरी है. बेमेतरा समिति में किसान धान बेचने आए है जैसे-जैसे टोकन कट रहा है धान खरीदी की जा रही है.
विचार-विमर्श के साथ हड़ताल खत्म: बेमेतरा जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, संघ के प्रतिनिधियों ने बताया है कि सभी समिति प्रबंधक, प्रभारी समिति प्रबंधक और कंप्यूटर ऑपरेटरों ने सर्वसम्मति से विचार-विमर्श कर हड़ताल समाप्त करने का फैसला लिया है. संघ ने यह स्पष्ट किया कि 15 नवंबर 2025 से जिले में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन काम शुरू हो रहा है और सभी कर्मचारी अपनी-अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाएंगे.
कर्मचारियों ने प्रशासन के सामने आश्वासन दिया कि उपार्जन प्रक्रिया को सफल और सुचारू रूप से चलाने में पूरा सहयोग देंगे. जिससे किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो. हड़ताल समाप्त होने से जिले में धान उपार्जन व्यवस्था फिर से पटरी पर लौट आई है. इससे किसानों, प्रशासन एवं सहकारी समितियों इन सभी को राहत मिली है.
बैठक में एसडीएम बेमेतरा, प्रभारी अधिकारी खाद्य विभाग, डिप्टी कलेक्टर पिंकी मनहर, खाद्य अधिकारी, डीएमओ (मार्कफेड), नोडल अधिकारी-जिला सहकारी केंद्रीय बैंक और सहायक आयुक्त, सहकारी संस्थाएं मौजूद रहीं.