बलौदाबाजार में तीन पोहा मिलों के स्टॉक सील, 384 कट्टा अवैध धान जब्त

प्रशासन को लंबे समय से शिकायत मिल रही थी कि भाटापारा क्षेत्र में कुछ पोहा मिलों में घोषित स्टॉक से ज्यादा मात्रा में धान और चावल का भंडारण किया जा रहा है. इसी सूचना के आधार पर राजस्व, खाद्य और मंडी विभाग की संयुक्त टीम ने औचक निरीक्षण किया.जांच के दौरान भाटापारा क्षेत्र के श्री गणेश बिंद्रादेवी इंडस्ट्रीज, खोखली, एनके पोहा मिल्स, दीक्षा इंडस्ट्रीज पोहा मिल में निर्धारित सीमा से ज्यादा स्टॉक पाया गया.

बलौदाबाजार: जिले में अवैध धान भंडारण और अनियमित कारोबार पर शिकंजा कसते हुए प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. भाटापारा क्षेत्र में संयुक्त जांच टीम ने तीन पोहा मिलों में गंभीर अनियमितता पाए जाने पर उनके स्टॉक को सील कर दिया है. इसके साथ ही जिले के अलग-अलग इलाकों में अवैध परिवहन और भंडारण करते हुए कुल 384 कट्टा धान जब्त किया गया है. इस कार्रवाई से जिले के धान व्यापारियों और मिल संचालकों में हड़कंप मच गया है.

आंकड़ों ने खोली पोल

संयुक्त टीम की जांच में श्री गणेश बिंद्रादेवी इंडस्ट्रीज में 638.4 क्विंटल, एनके पोहा मिल्स में 63.6 क्विंटल, दीक्षा इंडस्ट्रीज में 96.40 क्विंटल अतिरिक्त स्टॉक पाया गया. यह स्टॉक न तो मंडी रिकॉर्ड में दर्ज था और न ही इसके परिवहन और खरीदी से जुड़े वैध दस्तावेज पेश किए जा सके.जांच टीम ने इसे मंडी अधिनियम 1972 का स्पष्ट उल्लंघन मानते हुए तीनों पोहा मिलों के स्टॉक को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया और संबंधित मिल संचालकों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया.

संयुक्त टीम की सख्त कार्रवाई, कई विभाग रहे शामिल

स्टॉक सील करने की कार्रवाई में प्रशासन और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. कार्रवाई के दौरान तहसीलदार यशवंत राज, एएफओ लक्ष्मण कश्यप, मंडी निरीक्षक निशा सिंह, प्रफुल्ल मांझी, श्याम लाल, मनोहर भोसले, रामकुमार बरिहा, ओमप्रकाश पाल और डीएमओ कार्यालय से कृष्णा देवांगन शामिल रहे. अधिकारियों ने मौके पर ही पंचनामा तैयार कर स्टॉक को सील किया और संबंधित मिल प्रबंधन को स्पष्ट चेतावनी दी कि जांच पूरी होने तक स्टॉक से कोई छेड़छाड़ न की जाए.

अवैध धान परिवहन पर भी बड़ी कार्रवाई, 384 कट्टा धान जब्त

पोहा मिलों पर कार्रवाई के साथ-साथ संयुक्त टीम ने जिले के अलग-अलग इलाकों में अवैध रूप से परिवहन और भंडारण किए जा रहे धान पर भी शिकंजा कसा. टीम ने कुल 384 कट्टा अवैध धान जब्त किया है, जिसे नियमानुसार ग्राम कोटवारों की सुपुर्दगी में दिया गया.

384 कट्टा अवैध धान जब्त (ETV Bharat Chhattisgarh)

रिकोखुर्द में 108 कट्टा धान पकड़ा गया

भाटापारा तहसील के ग्राम रिकोखुर्द में पवनकुमार साहू अवैध रूप से धान परिवहन कर रहा था. जांच के दौरान गाड़ी में 108 कट्टा धान पाया गया, जिसका कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखाने पर संयुक्त टीम ने मौके पर ही गाड़ी सहित धान जब्त कर लिया और ग्राम रिकोखुर्द के कोटवार को सुपुर्द कर दिया.

सुंदरावन और नवागांव खरोरा में भी कार्रवाई

इसी तरह तहसील पलारी के ग्राम सुंदरावन में पोखन जायसवाल के पास से 200 कट्टा धान अवैध रूप से परिवहन करते हुए पकड़ा गया.वहीं नवागांव खरोरा क्षेत्र में 56 कट्टा धान बिना अनुमति और दस्तावेज के ले जाया जा रहा था, जिसे टीम ने जब्त कर लिया.

लवन तहसील के बगबुड़ा में 20 बोरी धान जब्त

लवन तहसील अंतर्गत ग्राम बगबुड़ा में विनोद गायकवाड़ द्वारा अवैध रूप से 20 बोरी धान का परिवहन किया जा रहा था. जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर धान जब्त कर ग्राम कोटवार को सुपुर्द किया गया.