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15 नवंबर से धान खरीदी, कबीरधाम में 145 केंद्रों पर होगी खरीद, दो एकड़ वाले किसान एक बार में बेचेंगे अपना धान

कवर्धा धान खरीदी ( ETV Bharat Chhattisgarh )

कवर्धा: छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत 15 नवंबर से होने जा रही है. इसे लेकर कबीरधाम जिले में प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं. इस वर्ष जिले में 37 नए धान उपार्जन केंद्र खोले गए हैं, जिसके बाद खरीदी केंद्रों की संख्या बढ़कर 145 हो गई है. वहीं किसानों की सुविधा के लिए 48 नई सहकारी समितियों का गठन किया गया है. खाद्य विभाग का दावा है कि 10 नवंबर तक सभी खरीदी केंद्रों में आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएंगी.

धान खरीदी के लिए टोकन के ये व्यवस्था खाद्य अधिकारी चंद्रशेखर देवांगन ने बताया कि जिले में इस बार एक लाख 10 हजार से अधिक पंजीकृत किसानों से धान खरीदी की जाएगी. प्रदेश सरकार द्वारा 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक धान खरीदी की जाएगी. किसानों को टोकन के लिए परेशान न होना पड़े, इसके लिए व्यवस्था में बदलाव किया गया है. नई व्यवस्था के तहत दो एकड़ तक भूमि वाले किसानों को एक टोकन मिलेगा, जबकि पांच से दस एकड़ तक भूमि वाले किसानों को दो टोकन दिए जाएंगे. किसान संबंधित मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाइन टोकन प्राप्त कर सकेंगे.