15 नवंबर से धान खरीदी, कबीरधाम में 145 केंद्रों पर होगी खरीद, दो एकड़ वाले किसान एक बार में बेचेंगे अपना धान
37 नए उपार्जन केंद्र खुले, 48 नई सहकारी समितियों का गठन. अवैध धान परिवहन रोकने 6 सीमावर्ती क्षेत्रों में चेक पोस्ट. महबूब खान की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 2, 2026 at 12:10 PM IST
कवर्धा: छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत 15 नवंबर से होने जा रही है. इसे लेकर कबीरधाम जिले में प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं. इस वर्ष जिले में 37 नए धान उपार्जन केंद्र खोले गए हैं, जिसके बाद खरीदी केंद्रों की संख्या बढ़कर 145 हो गई है. वहीं किसानों की सुविधा के लिए 48 नई सहकारी समितियों का गठन किया गया है. खाद्य विभाग का दावा है कि 10 नवंबर तक सभी खरीदी केंद्रों में आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएंगी.
धान खरीदी के लिए टोकन के ये व्यवस्था
खाद्य अधिकारी चंद्रशेखर देवांगन ने बताया कि जिले में इस बार एक लाख 10 हजार से अधिक पंजीकृत किसानों से धान खरीदी की जाएगी. प्रदेश सरकार द्वारा 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक धान खरीदी की जाएगी. किसानों को टोकन के लिए परेशान न होना पड़े, इसके लिए व्यवस्था में बदलाव किया गया है. नई व्यवस्था के तहत दो एकड़ तक भूमि वाले किसानों को एक टोकन मिलेगा, जबकि पांच से दस एकड़ तक भूमि वाले किसानों को दो टोकन दिए जाएंगे. किसान संबंधित मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाइन टोकन प्राप्त कर सकेंगे.
पुराने और नए बारदानों की व्यवस्था
धान खरीदी के दौरान बारदानों की कमी न हो, इसके लिए भी विभाग ने तैयारी की है. इस बार पीडीएस और मिलर्स से मिलने वाले पुराने बारदानों के साथ मार्कफेड द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले नए बारदानों का इस्तेमाल किया जाएगा.
धान के अवैध परिवहन के लिए चेकपोस्ट से निगरानी
दूसरी ओर, दूसरे राज्यों से अवैध रूप से धान लाकर खपाने वालों पर शिकंजा कसने के लिए प्रशासन ने निगरानी व्यवस्था मजबूत की है. जिले के छह सीमावर्ती क्षेत्रों में चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं. यहां तहसीलदार, खाद्य विभाग और अन्य संबंधित विभागों की संयुक्त टीमें वाहनों की जांच करेंगी. अवैध भंडारण और परिवहन पर रोक लगाने के लिए दिन-रात गश्त भी की जाएगी.