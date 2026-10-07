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Explainer: धान खरीदी की आहट, कब शुरू होगी खरीदी, क्या इस बार दूर होंगी पुरानी दिक्कतें, सरकार की तैयारी और किसानों की बड़ी मांग

रायपुर: छत्तीसगढ़, यानी धान का कटोरा. यहां धान सिर्फ खेतों में नहीं उगता, बल्कि सियासत में भी इसकी गूंज सुनाई देती है. नवंबर करीब है, और धान खरीदी की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है. लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, आखिर धान खरीदी कब से शुरू होगी और इस बार किसानों को क्या राहत मिलेगी. किसान के लिए धान की फसल खेत में खड़ी होने तक ही चिंता खत्म नहीं होती. कम बारिश हो तो सूखे का डर, ज्यादा बारिश हो तो फसल डूबने का डर और फसल बच जाए तो मंडी और सोसायटी तक धान पहुंचाने की चुनौती. इसके बाद भी सवाल खत्म नहीं होते, समय पर खरीदी होगी या नहीं, भुगतान कब मिलेगा और धान की गुणवत्ता के नाम पर कोई अड़चन तो नहीं आएगी. सत्ता पक्ष हर साल खरीदी के नए रिकॉर्ड और बेहतर व्यवस्था का दावा करता है, तो विपक्ष खरीदी व्यवस्था की खामियों और किसानों की परेशानियों को लेकर सवाल उठाता रहा है. यानी इस बार भी धान खरीदी सिर्फ सरकारी प्रक्रिया नहीं, बल्कि सियासत का बड़ा मुद्दा बनने जा रही है.

यानी पिछले पांच साल में आंकड़ों का दायरा देखें तो धान खरीदी और किसानों की भागीदारी दोनों बड़े स्तर पर पहुंची है. लेकिन आंकड़ों के साथ-साथ व्यवस्था को लेकर सवाल भी लगातार उठते रहे हैं.

धान खरीदी का लक्ष्य 105 लाख मीट्रिक टन था और करीब 97 लाख 97 हजार मीट्रिक टन धान खरीदा गया. करीब 24 लाख 5 हजार किसान पंजीकृत थे और 21 लाख 77 हजार किसानों ने धान बेचा. किसानों को करीब 19 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान किया गया.

धान खरीदी का लक्ष्य 110 लाख मीट्रिक टन था. इसके मुकाबले करीब 107 लाख 53 हजार मीट्रिक टन धान खरीदा गया. करीब 24 लाख 98 हजार किसान पंजीकृत थे, जिनमें से 23 लाख 42 हजार से ज्यादा किसानों ने धान बेचा. इस साल किसानों को करीब 23 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान हुआ.

इस वर्ष धान खरीदी का लक्ष्य 130 लाख मीट्रिक टन था, जबकि वास्तविक खरीदी 144 लाख 92 हजार मीट्रिक टन तक पहुंची. करीब 26 लाख 85 हजार किसान पंजीकृत थे और 24 लाख 72 हजार किसानों ने धान बेचा. किसानों को धान के एवज में करीब 32 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान किया गया.

साल 2024-25 में धान खरीदी का लक्ष्य 160 लाख मीट्रिक टन था. वास्तविक खरीदी करीब 149 लाख 25 हजार मीट्रिक टन रही. करीब 25 लाख 49 हजार किसान पंजीकृत थे और इनमें से 24 लाख 80 हजार से ज्यादा किसानों ने धान बेचा. धान के लिए 31 हजार 89 करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान किया गया.

पिछले खरीफ विपणन वर्ष में धान खरीदी का लक्ष्य करीब 140 लाख मीट्रिक टन रखा गया था. इसके मुकाबले 31 जनवरी 2026 तक करीब 142 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई. इस साल करीब 27 लाख 40 हजार किसान पंजीकृत थे, जबकि 25 लाख 24 हजार से ज्यादा किसानों ने धान बेचा. धान के लिए किसानों को करीब 33 हजार 149 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया.

सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ में पिछले पांच साल की धान खरीदी के आंकड़ों की. आंकड़ों पर नजर डालें तो राज्य में धान खरीदी का पैमाना लगातार बड़ा हुआ है. किसानों का पंजीयन बढ़ा है, धान बेचने वाले किसानों की संख्या बढ़ी है और सरकार की ओर से धान के एवज में किए जाने वाले भुगतान का आंकड़ा भी लगातार बढ़ा है.

पिछले पांच साल में कितनी हुई धान खरीदी, किसानों को भुगतान का क्या रहा हाल, किन मुद्दों पर मचा सियासी घमासान, इस बार सरकार की तैयारी कितनी पुख्ता है, नई पंजीयन व्यवस्था से किसानों की मुश्किलें बढ़ेंगी या व्यवस्था पारदर्शी होगी, और किसानों की सबसे बड़ी मांग आखिर क्या है,देखिए, धान खरीदी को लेकर सहायक मुख्य संवाददाता प्रवीण कुमार सिंह की यह खास रिपोर्ट.

धान खरीदी से पहले नई व्यवस्था, एग्रीस्टेक पर बढ़ा जोर

इस बार धान खरीदी की तैयारी के बीच एक बड़ा बदलाव किसानों के पंजीयन और फसल के रिकॉर्ड से जुड़ा है।अब समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए किसानों के पास एग्रीस्टेक फार्मर आईडी/फार्मर आईडी होना जरूरी किया गया है.पिछले खरीफ विपणन वर्ष में पंजीकृत किसानों को इस साल भी पंजीकृत माना जाएगा. उनकी दर्ज भूमि, धान का रकबा और खसरा संबंधी जानकारी एग्रीस्टेक व्यवस्था के जरिए अपडेट की जाएगी. लेकिन यहीं से किसानों की एक नई चिंता भी सामने आई है. संयुक्त खातों में दर्ज सह-खातेदारों के लिए बकेट क्लेम और सहमति सत्यापन की प्रक्रिया जरूरी की गई है.

यानी एक ही कृषि भूमि में अगर कई हिस्सेदार हैं तो सभी हिस्सेदारों का सत्यापन पूरा होना जरूरी होगा. सहमति की प्रक्रिया ऑनलाइन भी पूरी की जा सकती है. इससे दूसरे शहर या स्थान पर रहने वाले सह-खातेदारों के लिए सुविधा का दावा किया जा रहा है. साथ ही वन पट्टाधारी, डूबान, शासकीय पट्टेदार, कोटवार और संस्थागत किसानों के लिए भी पंजीयन व्यवस्था लागू रहेगी. यानी सरकार की कोशिश है कि धान खरीदी से पहले किसान और उसकी भूमि का पूरा डिजिटल रिकॉर्ड तैयार रहे. लेकिन किसान संगठन इस नई व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं.

किसान संगठन का सवाल—खरीदी 1 नवंबर से क्यों नहीं

छत्तीसगढ़ संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य वेगेंद्र कुमार सोनबेर का कहना है कि धान खरीदी की शुरुआत नवंबर के मध्य से करने की तैयारी किसानों के लिए परेशानी पैदा कर सकती है. उनका तर्क है कि अक्टूबर के अंत तक बड़ी मात्रा में फसल पककर तैयार हो जाती है. नवंबर की शुरुआत तक किसान अपनी फसल काटने की तैयारी में रहता है. ऐसे में खरीदी शुरू होने में देरी का सीधा असर किसान की आर्थिक जरूरतों पर पड़ सकता है. किसान नेता का कहना है कि दीपावली के आसपास किसानों को मजदूरों का भुगतान करना होता है. परिवार की जरूरतें भी इसी समय बढ़ती हैं. अगर किसान के पास तैयार धान है लेकिन वह उसे सरकारी खरीदी केंद्र में नहीं बेच पा रहा है, तो उसके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो सकता है. उनका आरोप है कि ऐसे हालात में निजी कारोबारी किसानों की मजबूरी का फायदा उठा सकते हैं.

किसान संगठन की सबसे बड़ी मांग

किसान संगठन की मांग है कि धान खरीदी की शुरुआत 1 नवंबर से होनी चाहिए. उनका कहना है कि 1 नवंबर छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस भी है. ऐसे में इस दिन से धान खरीदी शुरू करने की परंपरा बनाई जा सकती है, ताकि आने वाली सरकारों में भी तारीख को लेकर अनिश्चितता न रहे. किसान नेता का कहना है कि सरकार अगर दो महीने तक खरीदी करती है तो वह पूरी अवधि किसानों को उपलब्ध कराए, लेकिन खरीदी की शुरुआत ऐसी होनी चाहिए जिससे किसान को अपनी फसल बेचने के लिए अनावश्यक इंतजार न करना पड़े.

1 नवंबर से शुरू हो धान खरीदी- वेगेंद्र कुमार सोनबेर, छत्तीसगढ़ संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य

एग्रीस्टेक और बकेट क्लेम पर किसान संगठन की आपत्ति

किसान संगठन की दूसरी बड़ी आपत्ति एग्रीस्टेक पंजीयन और संयुक्त खातों से जुड़ी प्रक्रिया को लेकर है. वेगेंद्र कुमार सोनबेर का आरोप है कि एक ही खाते में कई हिस्सेदार होने की स्थिति में सभी का एग्रीस्टेक और सत्यापन कराने की अनिवार्यता किसानों के लिए परेशानी का कारण बन रही है. किसान संगठन का तर्क है कि कई परिवारों में जमीन के हिस्से को लेकर विवाद पहले से हैं. ऐसे में सभी सह-खातेदारों की सहमति और सत्यापन की प्रक्रिया किसानों के लिए मुश्किल पैदा कर सकती है. हालांकि सरकार का तर्क इसके उलट है. सरकार का कहना है कि डिजिटल पंजीयन और सत्यापन का मकसद खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना और वास्तविक किसान की पहचान सुनिश्चित करना है.

एग्रीस्टेक और बकेट क्लेम से सरकार आपदा को अवसर में बदलना चाहती है. किसानों को परेशान कर धान खरीदी कम करना चाहती है सरकार - वेगेंद्र कुमार सोनबेर, छत्तीसगढ़ संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य

किसान नेता का MSP पर भी सवाल—केंद्र का बढ़ा समर्थन मूल्य किसानों को क्यों नहीं

धान की कीमत को लेकर भी किसान संगठन ने सरकार से सवाल किया है. किसान नेता का कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से हर साल धान का समर्थन मूल्य बढ़ाया जाता है, लेकिन राज्य में किसानों को इसका पूरा लाभ मिलना चाहिए. उनका दावा है कि पिछले वर्षों में समर्थन मूल्य में हुई बढ़ोतरी का अंतर किसानों को नहीं मिला है. किसान संगठन के मुताबिक यह अंतर जोड़ने पर प्रति क्विंटल करीब 398 रुपये का आंकड़ा बनता है और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से यह राशि करीब 8 हजार 358 रुपये प्रति एकड़ तक पहुंचती है. किसान संगठन सरकार से इस अंतर की राशि का भुगतान करने की मांग कर रहा है. साथ ही साल 2023 से जुड़ी चौथी किस्त की बकाया राशि के भुगतान की भी मांग उठाई गई है.

प्रति एकड़ किसानों का हक सरकार के पास जमा है, इसे जल्द जारी करें- वेगेंद्र कुमार सोनबेर, छत्तीसगढ़ संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य

कांग्रेस का आरोप—खरीदी व्यवस्था को जटिल बनाया जा रहा

विपक्ष भी धान खरीदी को लेकर सरकार पर हमलावर है. कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि राज्य बनने के बाद धान खरीदी की परंपरा कांग्रेस की पहली सरकार ने शुरू की थी. उनका आरोप है कि भाजपा शासन के दौरान पहले धान खरीदी की मात्रा सीमित रखने की कोशिश होती रही, जबकि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में खरीदी की व्यवस्था को विस्तार दिया गया और किसानों को पूरा मूल्य देने की दिशा में काम हुआ. शुक्ला का आरोप है कि मौजूदा सरकार 3100 रुपये में धान खरीदी के वादे के बावजूद ऐसी प्रक्रियाएं लागू कर रही है, जिनसे किसानों के सामने नई अड़चनें पैदा हो रही हैं. कांग्रेस का कहना है कि गिरदावरी, डिजिटल क्रॉप सर्वे और एग्रीस्टेक जैसी प्रक्रियाओं के कारण किसान को सरकारी खरीदी व्यवस्था तक पहुंचने में परेशानी हो सकती है.

कांग्रेस ने उठाया धान के उठाव का मुद्दा

कांग्रेस ने सिर्फ खरीदी नहीं, बल्कि खरीदी के बाद धान के उठाव को लेकर भी सवाल उठाया है. सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि उनकी सरकार के समय धान के उठाव को लेकर समय-सीमा तय की गई थी. उनका दावा है कि निर्धारित अवधि में धान का उठाव नहीं होने पर संबंधित व्यवस्था पर जवाबदेही तय होती थी. कांग्रेस का आरोप है कि बाद में यह व्यवस्था कमजोर हुई और इसका असर धान के सुरक्षित भंडारण पर पड़ा. बारिश, नमी, खराब रखरखाव और चूहों से नुकसान जैसे मुद्दों को लेकर भी कांग्रेस सरकार को घेर रही है. कांग्रेस का तर्क है कि खरीदी केंद्रों से धान का समय पर उठाव हो और उसे मिलर्स तक पहुंचाया जाए, तो भंडारण से जुड़ी कई समस्याएं खत्म हो सकती हैं. शुक्ला का यह भी कहना है कि मिलर्स से बैंक गारंटी जैसी व्यवस्था के जरिए सरकार धान और चावल की पूरी प्रक्रिया को ज्यादा सुरक्षित बना सकती है.

कांग्रेस का सवाल—डबल इंजन सरकार का फायदा किसानों को कितना

धान खरीदी के मुद्दे पर कांग्रेस ने केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार होने को भी सवालों के घेरे में लिया है. सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि अगर केंद्र और राज्य में एक ही सरकार है, तो छत्तीसगढ़ के धान से तैयार होने वाले चावल की केंद्रीय खरीदी की क्षमता भी बढ़ाई जानी चाहिए. उनका तर्क है कि राज्य में बड़ी मात्रा में धान पैदा होता है. अगर उसके अनुरूप चावल की केंद्रीय खरीदी बढ़ती है तो राज्य के धान का उठाव और किसानों को भुगतान दोनों बेहतर हो सकते हैं. यही वजह है कि कांग्रेस सवाल उठा रही है कि अगर डबल इंजन सरकार है तो इसका फायदा छत्तीसगढ़ के धान और किसानों को स्पष्ट रूप से क्यों नहीं दिखाई दे रहा.

भाजपा सरकार कम से कम धान खरीदी को लेकर नए नए नियम बनाती है -सुशील आनंद शुक्ला, प्रदेश अध्यक्ष, मीडिया विभाग, कांग्रेस

कांग्रेस की मांग—दीपावली से पहले बिके किसान का धान

धान खरीदी की तारीख भी कांग्रेस के निशाने पर है. सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि छत्तीसगढ़ में किसान परंपरागत रूप से धान बेचकर दीपावली मनाता है. इसलिए खरीदी की शुरुआत ऐसी होनी चाहिए जिससे किसान त्योहार से पहले अपनी फसल बेच सके. कांग्रेस का कहना है कि खरीदी की अवधि सीमित करने से बड़ी संख्या में किसान सरकारी खरीदी से बाहर हो सकते हैं. विपक्ष का दावा है कि पिछले साल भी बड़ी संख्या में किसान पंजीयन संबंधी प्रक्रिया के कारण धान बेचने से वंचित रहे.

देश में धान बेचकर दिवाली मनाने की परंपरा, दीपावली से पहले धान खरीदी शुरू हो- पिछले साल 7 लाख किसानों का धान बीजेपी सरकार नहीं खरीद पाई- सुशील आनंद शुक्ला, प्रदेश अध्यक्ष, मीडिया विभाग, कांग्रेस

सरकार का दावा—360 नए केंद्र, पर्याप्त बारदाने और संसाधन तैयार

अब बात सरकार की तैयारी की. सरकार का दावा है कि खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को सुचारू बनाने के लिए जरूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं. किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में 360 नए धान खरीदी केंद्र शुरू किए गए हैं. सरकार का दावा है कि खरीदी केंद्रों पर पर्याप्त बारदाने और जरूरी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है. यानी सरकार का फोकस इस बार खरीदी केंद्रों का विस्तार करने, किसानों को स्थानीय स्तर पर सुविधा देने और खरीदी प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाने पर है.

धान खरीदी की व्यवस्था पहले की तुलना में हुई ज्यादा व्यापक

भाजपा मुख्य प्रदेश प्रवक्ता और सांसद संतोष पांडे का कहना है कि सरकार ने किसानों के धान की मात्रा बढ़ाई है. प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक खरीदी की व्यवस्था की गई है और किसानों को अंतर की राशि भी दी गई है. भाजपा का कहना है कि किसान हित में सरकार लगातार फैसले ले रही है और धान खरीदी की व्यवस्था पहले की तुलना में ज्यादा व्यापक हुई है.

किसानों के लिए भाजपा ने बहुत काम किया, कांग्रेस हमें क्या बतायगी-संतोष पांडे, सांसद, भाजपा मुख्य प्रदेश प्रवक्ता

बायोमेट्रिक से खरीदी, डिजिटल रिकॉर्ड पर जोर

इस बार भी धान खरीदी में बायोमेट्रिक आधारित खरीदी प्रणाली लागू रहेगी. सरकार का कहना है कि डिजिटल पंजीयन, एग्रीस्टेक और बायोमेट्रिक सत्यापन से वास्तविक किसान की पहचान सुनिश्चित होगी. इस व्यवस्था का एक उद्देश्य फर्जी पंजीयन और दूसरे व्यक्ति के नाम पर धान बेचने जैसी शिकायतों को रोकना भी है. लेकिन चुनौती यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसान इन डिजिटल प्रक्रियाओं को कितनी आसानी से पूरा कर पाते हैं. यही वजह है कि पंजीयन, खसरा मैपिंग, बैंक विवरण, सह-खातेदारों की सहमति और फसल की डिजिटल प्रविष्टि जैसे चरणों को समय पर पूरा करना सरकार और प्रशासन दोनों के लिए अहम होगा.

वरिष्ठ पत्रकार बोले—धान खरीदी सिर्फ सरकारी प्रक्रिया नहीं, बड़ा राजनीतिक मुद्दा

धान खरीदी पर वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी की नजर भी अहम है. उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ में धान राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि प्रदेश में बड़ी संख्या में किसान हैं और किसान बड़ा वोट बैंक भी हैं. यही वजह है कि कोई भी सरकार किसानों को नाराज नहीं करना चाहती. उनके मुताबिक हर सरकार धान खरीदी को लेकर बड़े दावे करती है और किसानों को इसका फायदा भी मिलता है, लेकिन असली समस्या खरीदी व्यवस्था के सिस्टम में मौजूद खामियों की है.

टोकन से लेकर तौल और उठाव तक, सिस्टम की कमजोरियां दूर करने की जरूरत

राम अवतार तिवारी के मुताबिक धान खरीदी में सबसे बड़ा सवाल सिर्फ कीमत का नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था का है. किसान को टोकन के लिए इंतजार करना पड़ता है. खरीदी केंद्रों पर तौल को लेकर शिकायतें सामने आती हैं. बारदाने की व्यवस्था को लेकर सवाल उठते हैं और खरीदी के बाद धान के उठाव में भी देरी की शिकायतें रहती हैं. उनका कहना है कि धान खरीदी में अलग-अलग स्तर पर गड़बड़ियों की शिकायतें सामने आती रही हैं और इनका असर अंततः सरकारी खजाने और किसान दोनों पर पड़ता है.

चूहों ने खा लिया जैसे दावों पर भी उठते रहे हैं सवाल

धान के भंडारण को लेकर भी छत्तीसगढ़ में लंबे समय से विवाद रहा है. राम अवतार तिवारी का कहना है कि करोड़ों रुपये के धान के नुकसान को केवल चूहों के हवाले नहीं किया जा सकता. इसके पीछे भंडारण, उठाव और निगरानी की व्यवस्था की भी जांच होनी चाहिए. उनके मुताबिक अगर धान खरीदी केंद्र से समय पर उठकर मिलर्स तक पहुंच जाए तो बारिश, नमी, सड़ने और चूहों से नुकसान की संभावना काफी कम हो सकती है.यानी खरीदी के बाद धान का उठाव भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना खरीदी का आंकड़ा.

डेढ़ महीने में सुधार की चुनौती, असली किसान तक पहुंचे व्यवस्था

वरिष्ठ पत्रकार के मुताबिक आगामी खरीदी सीजन में सरकार के सामने कुछ अहम चुनौतियां हैं. जिनमें वास्तविक किसान से धान की खरीदी सुनिश्चित करना, पड़ोसी राज्यों से आने वाले धान और बिचौलियों पर नियंत्रण, टोकन व्यवस्था को आसान बनाना, धान की सही तौल, खरीदे गए धान का समय पर उठाव है. उनका कहना है कि अगर इन व्यवस्थाओं में समय रहते सुधार किया जाए तो सरकारी नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है.

असली सवाल—इस बार किसान को क्या मिलेगा

अब पूरे मामले का सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस बार किसान को क्या मिलेगा. सरकार के सामने एक तरफ रिकॉर्ड स्तर पर धान खरीदी करने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ लाखों किसानों को बिना परेशानी के खरीदी व्यवस्था से जोड़ने की जिम्मेदारी. नई एग्रीस्टेक व्यवस्था सरकार के लिए पारदर्शिता का माध्यम है, लेकिन किसानों के लिए इसे आसान बनाना भी उतना ही जरूरी है. किसान संगठन 1 नवंबर से खरीदी की मांग कर रहा है. विपक्ष समय पर खरीदी, तत्काल भुगतान और धान के उठाव की व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग कर रहा है. सरकार 360 नए खरीदी केंद्र, बारदाने और संसाधनों की तैयारी का दावा कर रही है. भाजपा खरीदी की मात्रा और किसानों को दिए जा रहे लाभ को अपनी उपलब्धि बता रही है.और वरिष्ठ पत्रकार व्यवस्था की उन कमजोर कड़ियों को दुरुस्त करने की जरूरत बता रहे हैं, जहां हर साल किसानों को परेशानी होती है.

धान खरीदी की तारीख से ज्यादा जरूरी है किसान की सुविधा

छत्तीसगढ़ में धान खरीदी हर साल होती है, लेकिन हर साल इसके साथ नए सवाल भी खड़े होते हैं.इस बार सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है,नई डिजिटल और एग्रीस्टेक व्यवस्था को किसानों के लिए आसान बनाना, खरीदी केंद्रों पर व्यवस्था मजबूत रखना और धान का समय पर उठाव सुनिश्चित करना. किसान संगठन की मांग साफ है,खरीदी की शुरुआत जल्द हो और किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए इंतजार न करना पड़े. विपक्ष पुरानी व्यवस्थाओं का हवाला देकर सरकार को घेर रहा है. सरकार बेहतर तैयारी और नए खरीदी केंद्रों के जरिए व्यवस्था मजबूत होने का दावा कर रही है. अब देखना होगा कि धान खरीदी शुरू होने के बाद जमीन पर तस्वीर कितनी बदलती है. क्योंकि धान के कटोरे में इस बार सिर्फ धान नहीं तौला जाएगा,सरकार की तैयारी, सिस्टम की पारदर्शिता और किसानों के भरोसे का भी हिसाब होगा.