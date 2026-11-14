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धान खरीदी 2026-27: कांकेर में खुले 14 नए केंद्र, 3268 किसानों ने पहली बार कराया पंजीयन

कल से शुरू होगी धान खरीदी ( ETV Bharat )

कांकेर: 15 नवंबर से पूरे छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी शुरू हो जाएगी. धान खरीदी शुरू होने में मात्र 1 दिन बचा है. किसान अपनी सुविधा अनुसार ऑनलाइन और ऑफलाइन टोकन ले चुके हैं. इस बार शासन की ओर से 70 फीसदी टोकन ऑनलाइन देने का बंदोबस्त किया गया है. किसान तुंहर हाथ मोबाइल ऐप के जरिए अपना टोकन कटाकर निश्चिंत हैं. टोकन कटने के बाद समय और तारीख दोनों को किसानों को आसानी से उपलब्ध हो जा रहा है. जिन किसानों के पास स्मार्ट फोन नहीं है या फिर वो सीधे समिति से टोकन लेना चाहते हैं वो वहां जाकर भी टोकन ले रहे हैं.

कल से शुरू होगी धान खरीदी इस बार कांकेर में धान खरीदी केंद्रों की संख्या 149 से बढ़ाकर 163 हो गई है. शासन की कोशिश है कि जल्द से जल्द किसान अपनी उपज बेच सकें. कृषि विभाग की ओर से इस बार 14 नवीन खरीदी केंद्र और 4 अस्थायी उपकेंद्र शुरू किए गए हैं. सबसे खास बात यह है कि नक्सल प्रभावित रहे अंदरूनी इलाकों में भी नए खरीदी केंद्र खोले गए हैं, जिससे अब दूरस्थ गांवों के किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी होगी.