धान खरीदी 2026-27: कांकेर में खुले 14 नए केंद्र, 3268 किसानों ने पहली बार कराया पंजीयन
70 फीसदी टोकन तुंहर हाथ मोबाइल ऐप और 30 फीसदी ऑफलाइन बुक हो रहे हैं. सुशील सलाम की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 14, 2026 at 5:53 PM IST
कांकेर: 15 नवंबर से पूरे छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी शुरू हो जाएगी. धान खरीदी शुरू होने में मात्र 1 दिन बचा है. किसान अपनी सुविधा अनुसार ऑनलाइन और ऑफलाइन टोकन ले चुके हैं. इस बार शासन की ओर से 70 फीसदी टोकन ऑनलाइन देने का बंदोबस्त किया गया है. किसान तुंहर हाथ मोबाइल ऐप के जरिए अपना टोकन कटाकर निश्चिंत हैं. टोकन कटने के बाद समय और तारीख दोनों को किसानों को आसानी से उपलब्ध हो जा रहा है. जिन किसानों के पास स्मार्ट फोन नहीं है या फिर वो सीधे समिति से टोकन लेना चाहते हैं वो वहां जाकर भी टोकन ले रहे हैं.
कल से शुरू होगी धान खरीदी
इस बार कांकेर में धान खरीदी केंद्रों की संख्या 149 से बढ़ाकर 163 हो गई है. शासन की कोशिश है कि जल्द से जल्द किसान अपनी उपज बेच सकें. कृषि विभाग की ओर से इस बार 14 नवीन खरीदी केंद्र और 4 अस्थायी उपकेंद्र शुरू किए गए हैं. सबसे खास बात यह है कि नक्सल प्रभावित रहे अंदरूनी इलाकों में भी नए खरीदी केंद्र खोले गए हैं, जिससे अब दूरस्थ गांवों के किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी होगी.
धान खरीदी वर्ष 2026-27
करीब-करीब 4 दशकों से उत्तर बस्तर का कांकेर नक्सल प्रभावित रहा है. नक्सली आतंक के चलते पहले किसान धान खरीदी को लेकर ज्यादा उत्साहित नहीं हुआ करते थे. किसानों को डर सताता था कि वो माओवादियों की नजर में न आ जाएं. माओवाद खत्म होने के बाद किसान खुले मन से धान खरीदी के लिए तैयार हैं. धान खरीदी में किसानों की उचित भागीदारी हो इसके लिए शासन स्तर भी तमाम सुविधाएं और व्यवस्थाएं बढ़ाई जा रही हैं. सरकार की कोशिश है कि दूर दराज के गांव से भी किसान धान बेचने के लिए खरीदी केंद्र तक आसानी से पहुंचें. केंद्रों पर भी किसानों के बैठने से लेकर रुकने और पीने के साफ पानी तक का इंतजाम किया गया है.
धान खरीदी से जुड़ी बड़ी बातें जान लीजिए
- 2026-27 खरीफ विपणन वर्ष के लिए कुल 1 लाख 3 हजार 576 किसानों ने पंजीयन कराया.
- 3 हजार 268 किसान ऐसे हैं, जिन्होंने पहली बार धान बिक्री के लिए पंजीयन कराया.
- जिले में आतुरगांव, कढ़ईखोदरा, कर्रेगांव, नागरबेड़ा, किसकोड़ो, मन्हाकाल, पानीडोबीर, कलेपरस, प्रेमनगर, ईरिकबुटा, स्वरूपनगर, मेहड़ा और पीव्ही-73 लक्ष्मीपुर सहित विभिन्न स्थानों पर 14 नए खरीदी केंद्र खोले गए.
- बांसला, महेन्द्रपुर, रेंगावाही और ढोरकट्टा में चार अस्थायी उपार्जन उपकेंद्र भी बनाए गए.
- खरीदी केंद्रों को कैमरों से किया गया लैस.
शासन की निगरानी में होगी धान खरीदी
नए केंद्रों के शुरू होने से विशेष रूप से अंदरूनी और पूर्व में नक्सल प्रभावित रहे क्षेत्रों के किसानों को बड़ी राहत मिलेगी. किसानों को अब धान बेचने के लिए कई किलोमीटर दूर का सफर तय नहीं करना पड़ेगा. नए केंद्रों के बनने से समय, श्रम और परिवहन खर्च की बचत होगी. खरीदी केंद्रों में सीसीटीवी कैमरों सहित सुरक्षा और निगरानी की आवश्यक व्यवस्थाएं भी की गई हैं.
खरीदी से जुड़े कर्मचारियों की दो गई ट्रेनिंग
धान खरीदी को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए प्रशासन ने अधिकारी-कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया है. कांकेर और भानुप्रतापपुर में आयोजित प्रशिक्षण में समिति प्रबंधकों, कंप्यूटर ऑपरेटरों, निगरानी समिति के नोडल अधिकारियों और चेकपोस्ट और उड़नदस्ता दल के प्रभारियों को खरीदी प्रक्रिया की जानकारी दी गई. इस बार बायोमेट्रिक प्रणाली से धान खरीदी होगी। 50 प्रतिशत नए और 50 प्रतिशत पुराने बारदानों का उपयोग होगा. किसानों को 70 प्रतिशत टोकन 'तुंहर टोकन' मोबाइल ऐप और 30 प्रतिशत टोकन सहकारी समितियों के माध्यम से जारी किए जाएंगे.
उड़नदस्ता टीम रखेगी निगरानी
अवैध धान परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के लिए जिले में 26 चेकपोस्ट बनाए गए. 8 उड़नदस्ता दलों का गठन और कंट्रोल रूम की स्थापना भी की गई है. प्रत्येक खरीदी केंद्र में निगरानी समिति भी बनाई गई है. खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में धान खरीदी 15 नवंबर 2026 से शुरू होकर 15 जनवरी 2027 तक चलेगी. प्रशासन का कहना है कि इस बार नए खरीदी केंद्रों के माध्यम से दूरस्थ और पूर्व में नक्सल प्रभावित रहे गांवों के किसानों को उनके नजदीक ही धान बेचने की सुविधा मिलेगी.
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