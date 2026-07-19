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बक्सर में बरसी राहत की बारिश, 45% कम वर्षा के बाद किसानों के चेहरे खिले

बक्सर में बारिश ने सूखे से जूझ रहे किसानों को राहत दी. जुलाई में 45% कम बारिश के बाद अब खेतों में रोपनी की उम्मीद.

Buxar Paddy plantation
बक्सर में तेज बारिश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 19, 2026 at 5:04 PM IST

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बक्सर: बिहार के बक्सर जिले में रविवार सुबह से शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने सूखे की मार झेल रहे किसानों के लिए वरदान साबित हुई है. कई सप्ताह से सूखे जैसे हालात का सामना कर रहे अन्नदाताओं की उम्मीदें अब फिर से जाग गई हैं.

जुलाई में 45 प्रतिशत कम हुई बारिश: जुलाई के पहले पखवाड़े तक जिले में सामान्य से करीब 45 प्रतिशत कम वर्षा दर्ज की गई थी. खेतों में दरारें पड़ गई थीं, नहरें सूख चुकी थीं और किसानों की उम्मीदें भी दम तोड़ने लगी थी.

Buxar Paddy plantation
किसानों ने शुरू की धान की रोपनी (ETV Bharat)

प्रशासन के दावे और हकीकत में बड़ा अंतर: प्रशासन का दावा था कि 17 जुलाई तक 8 प्रतिशत धान की रोपनी हो चुकी है, लेकिन वास्तविकता में केवल 4-5 प्रतिशत खेतों में ही रोपनी हो पाई थी. शाहाबाद क्षेत्र के प्रसिद्ध बक्सर में धान बचाना बड़ी चुनौती बन गया था.

नहरें सूखी, सिंचाई व्यवस्था लापरवाह: शनिवार तक बक्सर-सिकरौल-महदह नहर बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रही थी. सिंचाई विभाग के बड़े-बड़े दावे कागजों तक सीमित रहे. कृषि विज्ञान केंद्र ने कम बारिश को देखते हुए किसानों को वैकल्पिक फसल लगाने की सलाह दी थी.

प्रकृति ने किया वो काम जो सिस्टम नहीं कर सका: रविवार की मूसलाधार बारिश ने पूरे परिदृश्य को बदल दिया। किसान अब तेजी से खेतों की मेड़ दुरुस्त कर रोपनी की तैयारी में जुट गए हैं. कृषि वैज्ञानिक डॉ. देवकरण ने इसे किसानों के भविष्य की नई उम्मीद बताया.

Buxar Paddy plantation
खेतों में शुरू हुई जुताई (ETV Bharat)

"यह बारिश केवल पानी नहीं, बल्कि लाखों किसानों के भविष्य की नई उम्मीद लेकर आई है. अब किसान तेजी से खेतों की मेड़ दुरुस्त कर रोपनी की तैयारी में जुट गए हैं."- डॉ. देवकरण, वरिष्ठ वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र लालगंज

खबर का प्रशासन पर असर: सूखे और सूखी नहरों को लेकर प्रकाशित ईटीवी भारत की खबर के बाद जिला प्रशासन सक्रिय हुआ. सिंचाई विभाग ने सोन कैनाल और संबंधित अधिकारियों को फील्ड में सक्रिय रहने के निर्देश जारी किए हैं.

किसानों ने जताई उम्मीद: महिला किसान रीता देवी और कलावती देवी ने कहा कि इस बारिश ने उनके परिवार के भविष्य की उम्मीद जगा दी है. उन्होंने बताया कि सूखे के कारण परिवार के सदस्य मजदूरी के लिए दूसरे राज्यों को जाने को मजबूर थे.

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खेत में लौट आई उम्मीद (ETV Bharat)

"सूखे के कारण 15 दिन पहले पति और बेटे को मजदूरी के लिए दूसरे राज्य भेजना पड़ा. उम्मीद ही नहीं थी कि इस साल धान की खेती हो पाएगी, लेकिन रविवार की बारिश ने फिर से उम्मीद जगा दी."-कलावती देवी, किसान

किसानों का सिस्टम पर तंज: किसान लाल बिहारी ने कहा, “चुनाव में किसान सबसे बड़ा मुद्दा होता है, लेकिन चुनाव के बाद किसान भुला दिया जाता है. राहत सरकार ने नहीं, प्रकृति ने दी.” इस बारिश ने सरकारी व्यवस्था की नाकामी को भी उजागर कर दिया है.

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