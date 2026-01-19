ETV Bharat / state

धमतरी के कई केंद्रों से धान उठाव बंद, प्रशासन का दावा हो रही खरीदी, बिचौलियों के खिलाफ भी एक्शन जारी

छत्तीसगढ़ के कई खरीदी केंद्रों में धान उठाव नहीं हो रहा है.धान उठाव नहीं होने से धान समितियों में जाम है.

Paddy found in grocery store warehouse
धमतरी के कई केंद्रों से धान उठाव बंद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 19, 2026 at 1:18 PM IST

4 Min Read
धमतरी : छत्तीसगढ़ के कई जिलों में धान खरीदी और उठाव प्रभावित हो रहा है. कई खरीदी केंद्रों में धान उठाव बंद है. इसका असर धमतरी में भी देखने को मिला है. लेकिन जिला प्रशासन धान खरीदी सुचारु रुप से होने की बात कह रहा है. आईए जानते हैं धमतरी में धान उठाव की क्या स्थिति है.


रीसाइक्लिंग के मामले सामने आने के बाद उठाव बंद

कस्टम मिलिंग उपार्जन नीति के तहत प्रदेश के कई जिलों में धान रीसाइक्लिंग के मामले सामने आने के बाद मार्कफेड ने समिति स्तर से धान के लोडिंग (उठाव) कार्य पर रोक लगा दी है. जिससे प्रदेश के कई उपार्जन केंद्रो में धान भारी भरकम जाम हो गया है. बात करें धमतरी की तो यहां पर जिले में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए 74 समितियों में कुल 1 लाख 29 हजार 333 किसानों का 1,27,493.27 रकबा पंजीकृत है.

कलेक्टर का दावा हो रही है धान खरीदी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कलेक्टर बोले खरीदी है जारी

15 नवम्बर 2025 से अभी तक 1,09,412 किसानों से 1246 करोड़ रूपये का 52,57,812 क्विंटल धान खरीदा जा चुका है. अभी तक 98 हजार 653 किसानों को 1153.03 करोड़ रूपए का भुगतान हुआ है. उपार्जित धान में से 20,20,506.70 क्विंटल धान का उठाव किया जा चुका है. उपार्जन केंद्र में 32,37, 305.30 क्विंटल धान उठाव के लिए शेष है. जिले में अभी तक 73,756 किसानों का 3794.52 हेक्टयेर रकबा समर्पण कराया गया है.इस मामले पर धमतरी कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने ईटीवी भारत से कहा कि धमतरी में धान खरीदी जारी है. धान का उठाव TO (ट्रांसपोर्ट ऑर्डर ) के माध्यम से किया जा रहा है.

उठाव नही होने से समितियों में धान जाम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जिले में चार संग्रहण केंद्र है वहां धान ले जाया जा रहा है. हमारे धमतरी में अन्य जिलों से 15 दिन पहले धान खरीदी की शुरुआत हुई थी. इस वजह से ज्यादातर किसान अपनी धान बेच चुके हैं-अबिनाश मिश्रा, कलेक्टर

जिला प्रशासन ने अवैध धान किया जब्त (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बिचौलियों के खिलाफ कार्रवाई जारी

धमतरी जिले में एक बार फिर प्रशासन का एक्शन अवैध धान भंडारण पर देखने को मिला है. कोचिए और बिचौलियों पर लगातार कार्रवाई जारी है. जिले में मंडी अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन एवं धान के अवैध भंडारण पर रोक लगाने के उद्देश्य से प्रशासन ने लगातार सघन निरीक्षण एवं कार्रवाई की जा रही है. इसी क्रम में धमतरी विकासखंड अंतर्गत अलग-अलग गांवों में धान भंडारण एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया.

बिचौलियों के खिलाफ भी एक्शन जारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सुयश ट्रेडर्स का गोदाम सील

निरीक्षण के दौरान ग्राम कोलियारी स्थित सुयश ट्रेडर्स में स्टॉक रजिस्टर के मिलान पर 29 क्विंटल धान अतिरिक्त पाया गया. आपको बता दें कि उक्त ट्रेडर्स के विरुद्ध पूर्व में भी दिनांक 6 दिसंबर 2025 को 67 कट्टा धान अधिक पाए जाने पर मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई हुई थी. इसके बावजूद फिर से अनियमितता पाए जाने को गंभीरता से लेते हुए, बार-बार मंडी अधिनियम का उल्लंघन करने के कारण ट्रेडर्स के ग्राम कलार तराई स्थित गोदाम में रखे 561 कट्टा धान को गोदाम में ही सुरक्षित रखते हुए सील बंद करने की कार्रवाई की गई है.

किराना स्टोर के गोदाम में मिला धान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

किराना स्टोर से अवैध धान जब्त

इसी क्रम में ग्राम लीलर में स्थित श्री राम किनारा स्टोर का भी धान निरीक्षण किया गया. निरीक्षण के दौरान अभिलेखों का अवलोकन कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए. वहीं ग्राम लीलर में ही नरेश लाल निर्मलकर की किराना दुकान से 30 कट्टा धान जब्त किया गया, जो नियमानुसार भंडारित नहीं पाया गया.


प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मंडी अधिनियम का उल्लंघन किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है. किसानों के हितों की सुरक्षा, पारदर्शी धान उपार्जन व्यवस्था तथा अवैध भंडारण पर नियंत्रण हेतु आगे भी इस प्रकार की सख्त एवं नियमित कार्यवाही जारी रहेगी. जिला प्रशासन ने सभी व्यापारियों से नियमों का पालन सुनिश्चित करने की अपील की है.

संपादक की पसंद

