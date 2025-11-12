हरदा रोग धान की फसल को कर देगा बर्बाद, जानें कैसे पाएं छुटकारा?
मसौढ़ी एवं धनरूआ में धान की फसल में लगा हरदा रोग, किसान परेशान,सैकड़ों बिघे में लगी फसल नष्ट होने के कगार पर
Published : November 12, 2025 at 4:11 PM IST
पटना: मसौढी एवं धनरूआ में किसान एक बार फिर से परेशान हैं. किसानों की मेहनत पर पानी फिरने वाला है. मसौढी एवं धनरूआ के कई पंचायतों में किसानों के खेत में धान की तैयार फसल कुछ दिन के बाद अब कटने ही वाली थी कि इसी बीच हरदा रोग लग जाने से धान की सारी फसल नष्ट होने के कगार पर पहुंच गई है.
धान की फसल में हरदा रोग लगने से किसान परेशान: हरदा रोग लग जाने से किसान काफी परेशान हैं, किसानों ने कहा कि इसको लेकर कई बार दवा का छिड़काव भी किया गया था, लेकिन कीटों का आतंक लगातार जारी है. धान में लगा हरदा रोग कम होने का नाम नहीं ले रहा है.
इस मामले में कृषि विशेषज्ञ नवीन कुमार सिंह ने बताया कि किसानों को खेती करने से पहले बीज का उपचार कर ही खेतों में बीज लगाने की हिदायत दी जाती है, लेकिन कई किसान सावधानियां नहीं बरतते हैं. वहीं अगर अभी भी किसी फसल में हरदा रोग लगा है तो उसपर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर उसे बचाया जा सकता है.
क्या है हरदा रोग?: कृषि विशेषज्ञों की मानें तो हरदा रोग एक ऐसा कीट है, जो धान की बाली को नष्ट कर देता है. यह धान की बाली को क्षति पहुंचाता है, जिससे उपज घट जाती है. कृषि विभाग इसे फॉल्स स्मार्ट मॉल्ड के नाम से जानते हैं. यह रोग हवा और पानी के माध्यम से फैलता है. किसान इसे पीला, काला और हरे रंग से पहचान सकते हैं.
"हरदा रोग से बचने के लिए लगातार किसान सलाहकारों से सलाह लेनी चाहिए, इसके लिए कई दवाई भी बाजार में उपलब्ध "- नवीन कुमार कृषि विशेषज्ञ
अनाज मोटा नहीं हो पाता : हरदा रोग होने की वजह से धान की बाली में लगी अनाज मोटी नहीं हो पाती है और आटे जैसा पिसकर गिर जाती है. धान की कटाई होने की तैयारी चल रही थी लेकिन इससे पहले हमारे खेतों में हरदा रोग लग गया है यह रोग ऐसा होता है जिससे धान आटे जैसा भुरभुरा हो जाता है. काले-काले रंग की गुठली बन जाती है जो पूरी फसल को चौपट कर देता है.
कृषि विशेषज्ञ से सलाह लेते रहना जरूरी : कृषि विशेषज्ञ का कहना है कि समय रहते किसानों को हरदा रोग से बचने के लिए लगातार कृषि विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए इसकी कई तरह की दवाएं भी आती हैं बावजूद किसान लोग लापरवाही करते हैं और दवा के उपयोग नहीं करने पर से खेतों में हरदा रोग लग जाता है.
"मसौढ़ी के कई पंचायत में हरदा रोग लगने की काफी शिकायतें मिल रही है सभी जगह पर किसान सलाहकारों को निर्देश दिया गया है कि जायजा लेते हुए उन सभी किसानों के बीच उन्हें जागरूक करें और उनके फसल क्षति और बचाव के उपाय बताए जाएं "- हर्षित पटेल, प्रखंड कृषि पदाधिकारी मसौढी
