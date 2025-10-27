ETV Bharat / state

करनाल मंडी में धान का उठान ठप, ट्रालियों में सड़ रही फसल, किसानों का छलका दर्द

करनाल: हरियाणा के करनाल में धान खरीद की लंबित प्रक्रिया के कारण मंडियां भर चुकी हैं और ट्रालियों में पड़ी फसल सड़ने लगी है. सरकारी एजेंसियों की देरी और गेट पास न कटने के कारण किसानों की मेहनत पर पानी फिरता नजर आ रहा है. किसान अब सिर्फ उठान शुरू होने की उम्मीद में हैं, चाहे कीमत थोड़ी कम क्यों न हो.

किसानों का छलका दर्द: मंडी में धान लेकर पहुंचे डाकवाला गांव के किसान सुरेंद्र ने बताया, "मेरी ट्रॉली में सौ क्विंटल धान पड़ा है, अब काला पड़ने लगा है. गेट पास नहीं कट रहे, मंडी की व्यवस्था ठीक नहीं है. इतनी परेशानी में अब 10,000 रुपए मंदी में भी बेच देंगे, बस उठान हो जाए." वहीं, किसान कर्मवीर ने भी रोष जताते हुए कहा, "दिवाली के बाद से मंडी में छुट्टी पर छुट्टी चल रही है. हमारी फसल सड़ रही है और आज भी कोई गेट पास नहीं काट रहा. किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है."