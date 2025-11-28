लोकगीत के साथ होती है छत्तीसगढ़ में धान कटाई, पुरातन कथाओं का होता है वर्णन
छत्तीसगढ़ में लोकगीतों का अलग स्थान है. धान कटाई के समय महिलाएं लोकगीत गाकर काम पूरा करती हैं.
राजकुमार शाह,कोरबा
Published : November 28, 2025 at 4:10 PM IST|
Updated : November 28, 2025 at 5:08 PM IST
राजकुमार शाह,कोरबा
कोरबा : छत्तीसगढ़ में धान कटाई के समय लोकगीत गाने की अनोखी परंपरा है. आदिवासी अंचल की महिलाएं भले ही शहरी महिलाओं की तुलना में कम पढ़ी-लिखी हैं, लेकिन उन्हें लोकगीत, सामाजिक रीति रिवाज और पीढ़ियों से चली आ रही सभ्यता परंपरा का बखूबी ज्ञान है. लोकगीत आदिवासी महिलाओं की नसों में खून की तरह बहता है.
पुरुष महिलाएं मिलकर करते हैं धान कटाई
कोरबा जिले के करतला क्षेत्र में ज्यादातर किसान आदिवासी वर्ग से आते हैं. इन दिनों महिलाएं पुरुष दोनों ही मिलकर धान की कटाई कर रहे हैं. सरकार ने समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी नवंबर में शुरू की है, लेकिन अब भी बड़ी तादात में किसानों ने अपने धान की कटाई नहीं की है. वर्तमान में धान कटाई जारी है, ऐसे में ग्रामीण महिलाएं लोकगीत गाते हुए कटाई करते हुए देखीं जा सकती हैं.
धान कटाई के समय समूह में महिलाएं गाती हैं लोकगीत
धान कटाई और लोकगीत का संगम खेत खलिहानों में एक खास माहौल का बनाता है. ग्रामीण परिवेश में रहने वाली महिलाएं खूब मेहनत करती हैं, उनकी मेहनत भरी दिनचर्या में लोकगीत एक अभिन्न अंग है. धान कटाई करते वक्त लोकगीत गाते समय महिलाओं के दिमाग में परिवार के समृद्धि का ख्याल भी रहता है. महिलाओं का मानना है कि लोकगीतों को गाने और सुनने से कटने वाले धान से आने वाली आमदनी परिवार को बरकत देगी. इन गीतों में प्रभु श्रीराम से लेकर श्रीकृष्ण और महाभारत के कथाओं का वर्णन सुनने को मिलता है.ग्रामीण महिलाएं जिन गीतों को गाती हैं,उनमें ज्यादातर सुवा और ददरिया होते हैं.महिलाओं की माने तो ये गीत उन्हें विरासत में मिले हैं.
गीत गाकर काम करने से नहीं लगती थकान
महिलाएं खुद भी यह मानती हैं कि लोकगीत गाते हुए जब वो मेहनत का काम करती हैं, तब उन्हें अपनी कठिन मेहनत का एहसास नहीं होता. दिल दिमाग भी शांत रहता है और वो ज्यादा काम कर पाती हैं. लोकगीत गाते वक्त दिमाग में नकारात्मक विचार भी नहीं आते और उन्हें सुकून मिलता है. अक्सर महिलाएं लोकगीत का गायन समूह में करती हैं, यह एक बेहतरीन टीमवर्क का भी उदाहरण है.
दिमाग शांत रहता है, चुगली से भी तौबा
करतला की महिला किसान रासो बाई को खेती किसानी के साथ-साथ लोकगीतों में महारथ हासिल है. रासो बाई को बड़ी संख्या में लोकगीत जुबानी याद हैं.रासो बाई कहती हैं कि जब से छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ और छत्तीसगढ़ी बोली अस्तित्व में आई, तभी से हम लोकगीत गाते आ रहे हैं.
हमें पुरखों से लोकगीत विरासत में मिले हैं. खेत में काम करने के दौरान धान काटते समय हम समूह में लोकगीत का गायन करते हैं. तब मेहनत का भी आभास नहीं होता और महिलाओं के खाली समय में बैठकर एक दूसरे के बारे में नकारात्मक बातें करने से भी निजात मिल जाती है - रासो बाई,महिला किसान
रासो बाई की माने तो लोकगीतों में ईश्वर का वर्णन होता है. इसी बहाने ईश्वर की आराधना कर लेते हैं. लोकगीत का जीवन में बहुत अधिक महत्व है, हम न सिर्फ धान कटाई बल्कि अन्य अवसर पर भी लोकगीतों का गायन करते हैं.
रामायण से लेकर महाभारत तक का वर्णन
ऐसी ही एक महिला किसान घुन कुंवर हैं. जो लोकगीत गाते हुए खेतों में धान की कटाई करती हैं. उनसे जब ईटीवी भारत की टीम ने पूछा कि लोकगीत क्यों गया जाता है, इसके पीछे की क्या परंपरा है? तब उन्होंने बताया कि लोकगीत गाने से समृद्धि आती है. इसमें ईश्वर का वर्णन होता है, रामायण से लेकर महाभारत तक के पात्रों को हम लोकगीत के माध्यम से गाकर एक दूसरे को शिक्षित करते हैं.
महिलाओं को ज्ञान भी मिलता है कि रामायण के पात्र कौन हैं, प्रभु श्रीराम ने किस तरह से माता सीता को छुड़ाया था. हम महिलाएं ज्यादा पढ़ी-लिखी नहीं हैं. लोकगीत के माध्यम से भी हम एक दूसरे को समझते हैं और यह परंपरा वर्षो से चली आ रही है. महिलाओं के साथ पुरुष भी इसका गायन करते हैं. इसे सुख और समृद्धि का प्रतीक माना गया है- घुन कंवर, महिला किसान
धान कटाई के दौरान छत्तीसगढ़ में प्रचलित लोकगीत
सुवा गीत : यह धान कटाई के समय महिलाएं सुवा लोकगीत (सुवा का अर्थ तोता होता है) गाती हैं. ये अक्सर दिवाली के त्योहार के आसपास शुरू होता है. महिलाएं एक घेरे में गाती हैं, जिसके केंद्र में आमतौर पर कटे हुए अनाज से भरी एक टोकरी और तोते की लकड़ी की आकृति रखी जाती है. ये गीत हाथों की तालियों की थाप पर गाया जाता है. इसमें आमतौर पर किसी वाद्य यंत्र का इस्तेमाल नहीं होता है. गांव की महिलाएं शहर में या फिर गांव में ही घूम-घूम कर इस लोकगीत का गायन करती हैं. बदले में लोगों से अनाज और कुछ नजराना भी मिलता है. महिलाएं कुछ देने के लिए ही किसी को बाध्य नहीं करती, बल्कि सुवा नृत्य देखकर खुशी-खुशी लोग कुछ ना कुछ उपहार जरुर देते हैं.
ददरिया : यह छत्तीसगढ़ का एक लोकप्रिय प्रणय गीत है, जिसे पुरुष और महिलाएं दोनों धान के खेतों में काम करते समय गाते हैं. ददरिया गीत मुक्तक शैली के होते हैं. इनमें प्रेम और जीवन के अलग-अलग पहलुओं का वर्णन होता है. इसमें रामायण और महाभारत के पात्रों का वर्णन होता है. उनके शौर्य और कथाओं को महिलाएं गाकर खेतों में काम करती हैं.
चेर-चेरा गीत : यह गीत नई फसल के स्वागत और उसकी प्रचुरता का जश्न मनाने के लिए गाया जाता है. यह छत्तीसगढ़ के कृषक समुदाय के जीवन में फसल के महत्व को दर्शाता है. आमतौर पर पहली फसल या पहले धान की कटाई के समय इस गीत को गाया जाता है, हालांकि सुवा और ददरिया के तुलना में यह थोड़ा कम प्रचलित है.
लोककथाओं का किया जाता है वर्णन
छत्तीसगढ़ में कई तरह के लोकगीत गाए जाते हैं. धान से और धान की कटाई से जुड़े प्रमुख लोकगीत सुवा और ददरिया हैं, जो अधिक प्रचलित हैं. लोकगीत में छत्तीसगढ़ की सभ्यता, संस्कृति के साथ ही रामायण और महाभारत के कथानक की छाप देखने को मिलती है. इन लोकगीतों को सुख, समृद्धि और सुकून का प्रतीक माना जाता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है.
