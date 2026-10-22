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धान मंडी में लगी किसानों की लंबी कतारें, 2-3 दिन बाद भी नहीं आ रही बारी, खरीद प्रक्रिया में तेजी की मांग

कृषि उपज मंडी पांवटा साहिब ( Etv Bharat )

पांवटा साहिब: सिरमौर जिले में कृषि उपज मंडी पांवटा साहिब में धान बेचने पहुंच रहे किसानों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. पिछले तीन दिनों से मंडी में धान खरीद की रफ्तार धीमी पड़ी हुई है, जिसके चलते मंडी में किसानों की लंबी कतारें लग रही हैं. कई किसान पिछले 2-3 दिन से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, इसके बावजूद उनकी धान की खरीद नहीं हो पाई है. किसानों का कहना है कि उन्हें अपनी फसल बेचने के लिए कई दिनों तक मंडी में रुकना पड़ रहा है, जिससे समय और मेहनत दोनों बर्बाद हो रहे हैं.

धान खरीद प्रक्रिया में तेजी की मांग