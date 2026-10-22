धान मंडी में लगी किसानों की लंबी कतारें, 2-3 दिन बाद भी नहीं आ रही बारी, खरीद प्रक्रिया में तेजी की मांग
मंडी में ठहरने की उचित व्यवस्था और कैंटीन की सुविधा को लेकर किसानों ने उठाए सवाल, मंडी सचिव ने दिया किसानों को आश्वासन.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 6:17 PM IST
पांवटा साहिब: सिरमौर जिले में कृषि उपज मंडी पांवटा साहिब में धान बेचने पहुंच रहे किसानों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. पिछले तीन दिनों से मंडी में धान खरीद की रफ्तार धीमी पड़ी हुई है, जिसके चलते मंडी में किसानों की लंबी कतारें लग रही हैं. कई किसान पिछले 2-3 दिन से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, इसके बावजूद उनकी धान की खरीद नहीं हो पाई है. किसानों का कहना है कि उन्हें अपनी फसल बेचने के लिए कई दिनों तक मंडी में रुकना पड़ रहा है, जिससे समय और मेहनत दोनों बर्बाद हो रहे हैं.
धान खरीद प्रक्रिया में तेजी की मांग
कृषि उपज मंडी पांवटा साहिब में पहुंचे किसानों का कहना है कि कोई 2 दिन से तो कोई 3 दिन से मंडी में धान बेचने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहा है, लेकिन अभी तक कई किसानों का नंबर नहीं आया है. इससे न सिर्फ उनका समय खराब हो रहा है, बल्कि उनकी मेहनत भी बेकार जा रही है. जहां अपनी ही फसल बेचने के लिए उन्हें इतना लंबा इंतजार करना पड़ रहा है. किसानों की मांग है कि मंडी में धान खरीद की प्रक्रिया को तेज किया जाए और ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि एक दिन के अंदर ही किसानों की फसल खरीदी जा सके.
ठहरने और कैंटीन व्यवस्था पर उठे सवाल
इसके अलावा किसानों ने मंडी में ठहरने की उचित व्यवस्था न होने और कैंटीन में सही ढंग से सुविधाएं उपलब्ध न होने का मुद्दा भी उठाया. उनका कहना है कि दूर-दराज के क्षेत्रों से अपनी धान की फसल लेकर पहुंचने वाले किसानों को कई दिनों तक मंडी में रुकना पड़ता है. ऐसे में मंडी में बैठने, ठहरने और भोजन की बेहतर व्यवस्था होना बेहद जरूरी है. मौके पर मौजूद पांवटा साहिब के वार्ड नंबर 13 के पार्षद कुलदीप चौधरी ने भी मंडी में प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए हैं.
"कृषि उपज मंडी में उचित प्रबंध नहीं होने के कारण अन्नदाता परेशान हो रहे हैं. किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए कई-कई दिन इंतजार करना पड़ रहा है, जबकि उनकी समस्याओं का जल्द समाधान किया जाना चाहिए." - कुलदीप चौधरी, पार्षद, पांवटा साहिब के वार्ड नंबर 13
'जरूरत के अनुसार होंगे इंतजाम'
वहीं, कृषि उपज मंडी पांवटा साहिब के सचिव ने कहा कि किसानों को सुविधाएं उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि मंडी में कुल 11 शेड हैं, जिनमें से 7 शेड इस्तेमाल किए जा रहे हैं. खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के जरिए धान की खरीद की जा रही है. विभाग को जितनी जरूरत और खरीद की जिम्मेदारी दी जाएगी, उसी के अनुसार मंडी में व्यवस्थाएं की जाएगी. मंडी सचिव ने कहा कि मंडी में पुराना गेस्ट हाउस डिस्मेंटल किया जा रहा है, जिस कारण किसानों को ठहरने के मामले में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
"कृषि उपज मंडी में किसानों के बैठने के लिए हॉल खाली उपलब्ध है और कैंटीन में भी किसानों को भोजन मुहैया करवाया जा रहा है. व्यवस्थाओं में जहां भी कमी होगी और जो भी अतिरिक्त जरूरत सामने आएगी, उसे पूरा करने का प्रयास किया जाएगा." - अक्षित शर्मा, सचिव, कृषि उपज मंडी, पांवटा साहिब