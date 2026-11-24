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धान किसानों पर मौसम की मार, फसल क्षति के दर्द पर मुआवजे के मरहम का इंतजार, कर्जमाफी की उठी मांग

रायपुर : छत्तीसगढ़ में धान का सीजन किसानों के लिए उम्मीदों का समय होता है. महीनों की मेहनत और हजारों रुपये की लागत के बाद जब फसल तैयार होती है, तो किसान अच्छी आमदनी की उम्मीद करता है. लेकिन इस बार किसानों की इन उम्मीदों पर मौसम की मार पड़ी है.चक्रवात और बेमौसम बारिश ने कहीं खेतों में खड़ी फसल को गिरा दिया है, तो कहीं कटाई के लिए तैयार धान को नुकसान पहुंचने की आशंका बढ़ा दी है.ऐसे में बड़ा सवाल है कि मौसम की मार झेल रहे किसानों को वास्तविक राहत कब मिलेगी, और धान खरीदी की व्यवस्था उनकी मुश्किलों को कितना आसान बना पाएगी.

एक तरफ किसान फसल नुकसान के मुआवजे, बीमा और कर्जमाफी की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ धान खरीदी केंद्रों में टोकन, बारदाना, तौल और डिजिटल प्रक्रिया को लेकर सवाल उठा रहे हैं.किसान संगठनों ने सरकार को कई सुझाव दिए हैं, वहीं कांग्रेस ने खरीदी व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं.हालांकि सरकार का दावा है कि प्रदेश में धान खरीदी व्यवस्थित तरीके से जारी है और किसानों की सुविधा के लिए नए खरीदी केंद्र भी बनाए गए हैं.





फसल क्षति के दर्द पर मुआवजे के मरहम का इंतजार (Etv Bharat)

किसानों के सामने आर्थिक संकट

धान की फसल तैयार होने के समय लगातार चक्रवात और बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है. कई जगह खेतों में खड़ी फसल जमीन पर गिर गई है. कहीं कटाई के बाद खेतों में पड़े करपा तो कहीं खलिहान में रखे धान के खराब होने का खतरा है. किसानों के मुताबिक एक एकड़ में धान की फसल तैयार करने के लिए करीब 30 से 35 हजार रुपये खर्च होते हैं.ऐसे में फसल खराब होने से किसानों को उपज के साथ अपनी लागत गंवाने का डर सता रहा है.







65 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा की मांग

मौसम की मार से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए किसान नेता वेगेन्दे सोनबेर ने सरकार से अलग राहत पैकेज घोषित करने की मांग की है.उनका कहना है कि मुख्यमंत्री ने नुकसान का सर्वे कराकर मुआवजा देने का भरोसा दिया था, लेकिन लगातार तूफान और बारिश के बावजूद किसानों को अब तक अपेक्षित राहत नहीं मिली है.उन्होंने सरकार से कम से कम 65 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजे की घोषणा करने की मांग की है.

किसानों की प्रमुख मांग (Etv Bharat)

कई खरीदी केंद्रों में निर्धारित क्षमता पर्याप्त नहीं है.जहां प्रतिदिन 500 क्विंटल खरीदी की व्यवस्था होनी चाहिए, वहां 200 क्विंटल की क्षमता से काम चलाया जा रहा है.ऐसे में निर्धारित दो महीने की अवधि में पूरी खरीदी हो पाना मुश्किल हो सकता है- वेगेन्दे सोनबेर, किसान नेता

डिजिटल थंब के साथ OTP की सुविधा जारी रखने की मांग

धान खरीदी में डिजिटल थंब इम्प्रेशन अनिवार्य किए जाने को लेकर भी किसान संगठन ने सवाल उठाए हैं. वेगेन्दे सोनबेर का कहना है कि गांवों में बुजुर्ग और बीमार किसानों को खरीदी केंद्र तक लाकर थंब लगवाना मुश्किल हो सकता है.उनका सुझाव है कि पहले की तरह आधार ओटीपी के माध्यम से सत्यापन का विकल्प भी जारी रखा जाए, ताकि किसान परिवार के दूसरे सदस्य के माध्यम से धान विक्रय की प्रक्रिया पूरी कर सकें.







अतिरिक्त सहायता राशि बढ़ाने की मांग, महंगाई का दिया हवाला



किसान नेता ने धान के समर्थन मूल्य के अलावा मिलने वाली अंतर राशि को भी नाकाफी बताया है. 13,859 रुपये की घोषित अंतर राशि पर असंतोष जताते हुए किसानों को अधिक आर्थिक सहायता देने की मांग की है.वेगेन्द्र का कहना है कि वर्ष 2023 में 917 रुपये प्रति क्विंटल की अतिरिक्त राशि दी गई थी. सरकार को आगे भी इस तरह की सहायता जारी रखनी चाहिए, क्योंकि खेती की लागत और महंगाई लगातार बढ़ रही है.

किसानों ने की संपूर्ण कर्जमाफी की मांग (Etv Bharat)

लगातार चक्रवात और बारिश से किसानों की फसल बर्बाद हुई है.ऐसे में किसानों के सामने खेती के लिए लिया गया कर्ज चुकाने और परिवार का भरण-पोषण करने का संकट खड़ा हो गया है-तेजराम विद्रोही, प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन (टिकैत)

भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष तेजराम विद्रोही ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को पत्र भेजकर प्रभावित किसानों की संपूर्ण कर्जमाफी की मांग की है.



फसल बीमा की प्रक्रिया सरल करने का सुझाव



किसान संगठनों का कहना है कि फसल बीमा की मौजूदा प्रक्रिया में कई विसंगतियां हैं। किसान नेता वेगेन्दे सोनबेर ने मांग की है कि बीमा में खसरा को इकाई माना जाए, ताकि जिस खेत में नुकसान हुआ है, उसी के आधार पर किसान को लाभ मिल सके।







प्रशासन ने धान खरीदी केंद्रों का किया निरीक्षण

किसानों की सुविधाओं और खरीदी व्यवस्था का जायजा लेने के लिए 23 नवंबर को अपर मुख्य सचिव एवं जिले की प्रभारी सचिव ऋचा शर्मा और कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने आरंग, जरौद और भानसोज धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया.इस दौरान अधिकारियों ने खरीदी केंद्रों में उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया और किसानों से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याएं जानीं.

