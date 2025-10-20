ETV Bharat / state

रांची में कार्तिक माह की विशेष पूजा: मां लक्ष्मी को प्रिय है नई धान की बाली और कमल के फूल

दीपावली में पूजा के दौरान मां लक्ष्मी और भगवान गणेश को धान की बाली और कमल का फूल अति प्रिय है.

DIWALI FESTIVAL 2025
धान की बाली और कमल का फूल बेचते विक्रेता (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 20, 2025 at 1:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: कार्तिक मास की अमावस्या पर हर साल की तरह इस वर्ष भी मां लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना होगी. इस मौके पर पूजा में मां को खुश करने के लिए कमल का फूल और नई धान की बाली का विशेष महत्व माना जाता है. धार्मिक मान्यता है कि मां लक्ष्मी को इन वस्तुओं का अर्पण विशेष रूप से प्रिय है और इससे उनके कृपा दृष्टि हमेशा भक्तों पर बनी रहती है.

दीपावली पूजन में धान की बाली का महत्व

नई धान की बाली को मां लक्ष्मी सबसे प्रिय मानती है. ऐसा माना जाता है कि इसे अर्पित करने से घर में दरिद्रता दूर होती है और धन, वैभव और समृद्धि आती है. वहीं कमल का फूल भी मां के चरणों में चढ़ाने पर उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है. इसी वजह से नूतन दीपावली या कार्तिक अमावस्या के दौरान पूजा में इन वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है.

बाजार में धान की बाली और कमल का फूल की बिक्री (Etv Bharat)

भगवान गणेश को लाल रंग का कमल अतिप्रिय

रांची के बाजारों में इस समय ग्रामीण इलाकों से लाई गई धान की बाली और ताजा कमल के फूलों की बिक्री जोरों पर है. जानकारी के अनुसार, धान की बाली 20 से 30 रुपये प्रति मुट्ठी और कमल के दो फूल 20 रुपये में उपलब्ध हैं. लाल रंग का कमल भगवान गणेश को विशेष रूप से प्रिय है क्योंकि यह मंगल और शुभता का प्रतीक है. इसी कारण गणेश पूजा में लाल कमल के फूलों का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है.

diwali festival 2025
कमल का फूल खरीदते लोग (Etv Bharat)

मां लक्ष्मी को धान की बाली और कमल का फूल अत्यंत प्रिय हैं इसलिए पूजा के दौरान इन्हें अर्पित करना अनिवार्य होता है. कार्तिक मास में तैयार हुई नई धान की बाली सबसे पहले मां लक्ष्मी को अर्पित की जाती है. यह परंपरा सालों से चली आ रही है और इसे बेहद शुभ माना जाता है: रामेश्वर तिवार, पुजारी

कमल के फूल को लेकर धार्मिक मान्यताएं

रांची के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से लोग बाजारों में धान की बाली और ताजा कमल के फूल लाते हैं ताकि भक्तों की बढ़ती मांग पूरी हो सके. बाजारों में इसकी बिक्री देखकर ही इसका महत्व समझा जा सकता है. लोग बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव से पूजा सामग्री खरीदते हैं और घर में मां लक्ष्मी की विशेष पूजा करते हैं. धार्मिक मान्यता यह भी है कि नई धान की बाली और कमल का फूल केवल अर्पण के लिए ही नहीं बल्कि जीवन में समृद्धि और सुख-शांति बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण हैं. पूजा में इनका स्थान इसलिए खास होता है क्योंकि यह प्रतीक है परिवार में खुशहाली, धन-संपत्ति और आशीर्वाद का.

त्यौहार को लेकर लोगों में उत्साह

इस अवसर पर लोग घरों और मंदिरों को सजाते हैं और मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की विशेष पूजा अर्चना करते हैं. इस दिन बाजारों में रौनक और खरीदारी का खास उत्साह देखने को मिलता है. मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा में नए तरीके से भक्ति व्यक्त करने और पारंपरिक रीति-रिवाजों को निभाने का यह उत्सव हर साल भक्तों के लिए बेहद खास बन जाता है.

ये भी पढ़ें- क्यों पड़ा हरतालिका तीज का यह नाम, जानिए किन सामग्रियों को चढ़ाने से मिलेगा मनचाहा वरदान

खरना के दिन बाजारों में उमड़ी भीड़, लोगों ने दिखा उत्साह

कोडरमा में छठ व्रतियों के बीच मुफ्त पूजन सामग्री का वितरण, सामाजिक संगठनों की ओर से पहल

TAGGED:

GODDESS LAKSHMI ON DIWALI FESTIVAL
LOTUS FLOWER IN LAKSHMI PUJAN
नई धान की बाली का महत्व
दीपावली में कमल के फूल का महत्व
DIWALI FESTIVAL 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.