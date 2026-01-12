ETV Bharat / state

समितियों में करोड़ों रुपए का धान सूखा, शासन को बड़ा नुकसान, कांग्रेस ने बताया भ्रष्टाचार

महासमुंद में 2067.31 टन , बागबाहरा में 1810.56 टन , पिथौरा में 675.18 टन , बसना में 1396.36 टन एवं सरायपाली में 1718.80 टन का शार्टेज आया है. जिसे लेकर कई तरह की बातें सामने आई. धान में शॉर्टेज को लेकर जब संग्रहण केंद्रों के प्रभारियों को नोटिस जारी हुआ तो बागबाहरा संग्रहण केंद्र के प्रभारी ने सूखत होने का कारण बताया. जिसमें कीट प्रकोप , नमी, धान भंडारण कर रखे होने के कारण, मौसम की मार के साथ चूहें और चिड़ियों को भी जिम्मेदार बताया गया. धान शार्टेज होने पर धान संग्रहण केंद्र के प्रभारी दीपेश पाण्डेय का कहना है कि जो भी शॉर्टेज दिख रहा है वो उठाव में देरी होने के कारण धान सूखने के कारण हुआ है.

महासमुंद जिले में विपणन वर्ष 2024-25 में 182 धान उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से 11 लाख 4 हजार 273 टन से ज्यादा धान खरीदा गया. धान उपार्जन केन्द्रों से 2 लाख 28 हजार 887.52 टन धान जिले के पांच संग्रहण केन्द्रों महासमुंद , बागबाहरा , पिथौरा , बसना , सरायपाली में रखा गया. धान खरीदी बंद होने के 10 माह तक धान संग्रहण केंद्रों से जिले के राइस मिलर्स समेत दूसरे जिलों के राइस मिलर्स ने कस्टम मिलिंग की.कस्टम मिलिंग में 8211.64 टन धान का शॉर्टेज आया.

महासमुंद : महासमुंद में करोड़ों रुपए का धान सही समय पर उठाव नहीं होने से सूख चुका है. जिले के पांच धान संग्रहण केंद्रों में धान सूखत की जानकारी सामने आई है,जिससे शासन को करोड़ों रुपए का घाटा हुआ है. इस मामले को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है,वहीं दूसरी ओर बीजेपी जिम्मेदारों पर कार्रवाई करवाने की बात कह रही है.

लंबे अवधि से भंडारण होने की वजह से वहां जो दिख रहा है वो सूखत की मात्रा है.अफवाह फैलाया जा रहा है.प्रदेश स्तर में जो भी संग्रहण केंद्रों में शार्टेज दिख रहा है,वो सूखत की ही मात्रा है- दीपेश पाण्डेय, प्रभारी, धान संग्रहण केन्द्र बागबाहरा

धान शॉर्टेज या फिर चूहा और दीमक के चट करने वाली बात से जिला विपणन अधिकारी इंकार कर रहे हैं. विपणन अधिकारी का कहना है कि लंबे समय से उठाव नहीं होने के कारण सूखत की मात्रा दिख रही है.

जिले के पांच संग्रहण केंद्र है जिनमें 2 लाख 28 हजार मीट्रिक टन धान रखा गया था.जिसमें से 2 लाख 20 हजार टन का उठाव हो चुका है. बाकी 8 हजार मीट्रिक टन से ज्यादा जो धान का शॉर्टेज देखने को मिल रहा है वो सूखत के कारण है. क्योंकि जो धान है वो दिसंबर 2024 से रखा गया था.करीब एक साल से ज्यादा हो गया है,इस वजह से धान में माइश्चर और उसके दानों में बदलाव आता है.जो भी शार्टेज दिख रहा है वो सूखत के कारण ही है- आशुतोष कोसरिया, जिला विपणन अधिकारी

आशुतोष कोसरिया का कहना है कि प्राकृतिक तौर पर जो दाने गिरते हैं वो चिड़िया चुगती है.इसके अलावा चूहों और दीमक के लिए हम दवाईयां रखते हैं.इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता है कि चूहों और दीमक के कारण इतना नुकसान हुआ होगा.

कांग्रेस का बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप

वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है. खल्लारी विधायक द्वारिकाधीश यादव का कहना है कि बीजेपी के शासन में पहले भी भ्रष्टाचार हुआ है और अब भी हो रहा है.पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी के समय विधानसभा में ये बात आई थी.मोटर साइकिल के नंबर के नाम पर ट्रांसपोर्टिंग दिखाया गया.यही नहीं इसका बकायदा बिलिंग भी किया गया.

भ्रष्टाचार तो हर पैमाने पर हुआ,अब तो चूहे के नाम पर भी भ्रष्टाचार करने लग गए.पहले तो सरकार पूरे जिले में चूहे की गिनती करवाएं, ताकि ये पता चले कि जिले में कितने चूहे हैं जो इतना सारा धान खा गए हैं.इसमें भी ये सरकार मास्टर को लगाएगी कि चूहे की गिनती किजिए. जिस भी सोसाइटी में सूखत को लेकर शार्टेज दिख रहा है,उसमें प्राथमिक रुप से एफआईआर दर्ज करके जांच होनी चाहिए फिर वसूली की कार्रवाई होनी चाहिए- द्वारिकाधीश यादव, खल्लारी विधायक

वहीं बीजेपी विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा ने इस पूरे में जांच करवाने की बात कही है.विधायक ने कहा कि जो भी जांच में कर्मचारी अधिकारी दोषी होगा,उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

इसमें जिस किस्म का शॉर्टेज आया है.इसमें जो भी गलतियां हुई हैं,इस बारे में जो भी नोटिस दिया गया था,उसमें इस किस्म का जवाब आया है.इसकी हम बकायदा शॉर्टेज को लेकर जांच करवाएंगे.जो भी इसके लिए अधिकारी कर्मचारी जिम्मेदार होगा,उस पर निष्पक्ष होकर कार्रवाई होगी.विपक्ष को ज्यादा सोचने की जरुरत नहीं है.हमने समय बढ़ाया है,हम किसानों का एक-एक दाना धान खरीदेंगे,जिनका पंजीयन नहीं हो पाया है उनके लिए भी व्यवस्था की गई है- योगेश्वर राजू सिन्हा, बीजेपी विधायक

आपको बता दें कि शासन धान उपार्जन केन्द्रों में सूखत नही मानती है . धान संग्रहण केन्द्र में दो प्रतिशत का शार्टेज मानती है,जबकि जिले के पांच संग्रहण केन्द्रों में 3.57 प्रतिशत शॉर्टेज आया है. जिम्मेदार अधिकारी भी मानते हैं कि धान चूहा या दीमक नहीं खा सकता,जो भी शॉर्टेज आई है वो धान उठाव में देरी के कारण आई है.



