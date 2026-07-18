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छत्तीसगढ़ के किसान क्यों अपनाएं श्री विधि, एक्सपर्ट से जानिए

कृषि एक्सपर्ट के मुताबिक इन किसानों को श्री विधि के माध्यम से धान की रोपाई करना चाहिए. रितेश तंबोली की रिपोर्ट.

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किसान क्यों अपनाएं श्री विधि (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 18, 2026 at 1:48 PM IST

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रायपुर: पूरे छत्तीसगढ़ में इस साल धान लगाने के टारगेट से अब तक सिर्फ 12 से 14 % धान की रोपाई हो पाई है. छत्तीसगढ़ के अधिकांश किसान मानसून आधारित खेती करते हैं. कम बारिश की वजह से ज्यादातर किसान अब तक धान की रोपाई भी नहीं कर पाए हैं. कृषि एक्सपर्ट के मुताबिक इन किसानों को श्री विधि के माध्यम से धान की रोपाई करना चाहिए.

कृषि वैज्ञानिक की सलाह

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के प्रमुख कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर घनश्याम साहू ने बताया कि छत्तीसगढ़ में 15 जुलाई तक की स्थिति में पिछले साल की तुलना में 60% बारिश कम हुई है. कम वर्षा की स्थिति में शुरू में उन्नत खुर्रा बोनी किए, उसके बाद बारिश अच्छी हुई तो लेही पद्धति से धान लगाने की सलाह किसानों को दी गई.

किसान क्यों अपनाएं श्री विधि (ETV Bharat)

कृषि वैज्ञानिक ने बताया कि जिन किसानों के पास पानी की व्यवस्था नहीं है या रोपा लगा लिए हैं, उन्हें रोपा पद्धति श्री विधि अपनानी चाहिए. इसमें कम लागत लगती है. बीज की मात्रा भी कम लगती है और ज्यादा उत्पादन देता है. कम बारिश और मानसून की अनिश्चितता के चलते श्री विधि अपनाने की जरूरत है.

श्री विधि से पानी की बचत

कृषि वैज्ञानिक के मुताबिक श्री विधि के माध्यम से रोपा करते हैं तो 30 से 50% पानी की बचत की जा सकती है, इसलिए श्री विधि में नमी रखते हैं. लेकिन खेतों में पानी भरकर रखने की आवश्यकता नहीं है. ड्राई वेदर की स्थिति में श्री विधि अपना सकते हैं. इसलिए धान की रोपाई करने वाले किसानों को श्री विधि के माध्यम से लगाना चाहिए.

डॉक्टर घनश्याम साहू ने बताया कि शुरुआत में अच्छी बारिश हुई थी, उसके बाद पिछले 10 दिनों से मानसून पर ब्रेक लग गया है. पूरे प्रदेश में धान लगाने का जितना लक्ष्य रखा गया था, उस लक्ष्य के अनुपात में पूरे प्रदेश में मात्र 12 से 14% क्षेत्र में ही धान लगा पाए हैं. प्रदेश के अधिकांश किसान मानसून आधारित खेती करते हैं.

10 से 12 दिनों के थरहा की रोपाई

प्रमुख कृषि वैज्ञानिक ने बताया कि श्री विधि में सबसे पहले चौकोर 25 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर के बीच में 7 से 10 दिन या 10 से 12 दिनों के थरहा की रोपाई की जाती है. एक एकड़ खेत में ढाई किलोग्राम बीज की मात्रा लगती है. एक हेक्टेयर की बात करें तो 7 किलोग्राम बीज की मात्रा लगती है.

डॉक्टर घनश्याम साहू के मुताबिक यदि कोई किसान हाइब्रिड या प्रमाणित बीज लगाता है तो उसको प्रति हेक्टेयर 7 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है. इनकी रोपाई 25-25 सेंटीमीटर की दूरियों में श्री विधि के माध्यम से की जाती है तो कोनोविडर कीटनाशक से खरपतवार को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है.

घनश्याम साहू ने बताया कि श्री विधि से खेती करने पर बीज की बचत, पानी की बचत, खरपतवार नियंत्रण आसान हो जाता है. धान की रोपाई करने वाले किसान श्री विधि पद्धति से लगाते हैं तो इससे उत्पादन 30% अधिक मिलता है.

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