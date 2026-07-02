हाड़ौती में धान का नया ट्रेंड: कम पानी और कम लागत में उत्पादन कर रहे किसान, परंपरागत गरड़ा छोड़ चुनी 'सीधी बुवाई'

हाड़ौती में धान का नया ट्रेंड: कम पानी और कम लागत में उत्पादन कर रहे किसान, परंपरागत गरड़ा छोड़ चुनी 'सीधी बुवाई'
कृषि विभाग की ओर से किसानों को नए ट्रेंड के बारे में जागरूक किया जा रहा है और उसके फायदे भी बताए जा रहे हैं.
Published : July 2, 2026 at 11:43 AM IST
कोटा : हाड़ौती संभाग में करीब सवा लाख हेक्टेयर एरिया में धान (चावल) का प्रोडक्शन चारों जिलों में होता है. पहले परंपरागत गरड़ा पद्धति से किसान खेती कर रहे थे, लेकिन अब उसमें बदलाव कर रहे हैं. इस साल 50 से 60 फीसदी किसान सीधी बुवाई यानी डायरेक्ट सीड्स राइस (डीएससी) कर रहे हैं. यह तरीका संभाग के चारों जिले कोटा, बारां, बूंदी व झालावाड़ में शुरू हो गया है, जिससे धान की फसल में लागत भी कम हो जाएगी. इसके अलावा पानी की भी काफी बचत होगी.
कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक अतीश कुमार शर्मा का कहना है कि किसानों ने धान की बुवाई में काफी बदलाव किया है. साल 2025 में जहां पर 5 से 7 फीसदी किसानों ने ही सीधी बुवाई की थी, लेकिन अब 50 से 60 फीसदी किसान सीधी बुवाई पर आ गए हैं. एक साथ यह बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. इसका मुख्य कारण औसतन बारिश की कमी भी है. इस साल जून में केवल 79 एमएम ही पानी बरसा है, जबकि बीते साल 350 एमएम पानी की बारिश हुई थी, इसी को देखते हुए किसानों ने ट्रेंड बदल दिया है.
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अतीश शर्मा का कहना है कि किसानों को नए ट्रेंड के बारे में जागरूक कर रहे हैं और उसके फायदे भी बता रहे हैं. नए ट्रेंड से पॉल्यूशन भी कम होता है. पानी की भी काफी बचत हो जाती है. कम लागत में अच्छा उत्पादन होता है. कालातालाब एरिया में धान की खेती करने वाले किसान विकास यादव का कहना है कि नए तरीके से खेती करने में आधी से ज्यादा बचत होती है. जहां पानी, फर्टिलाइजर, ट्रैक्टर में डीजल व मैनपॉवर में काफी खर्च होता है, इसीलिए सीधी बुवाई में यह सब कुछ कम हो जाता है. सीधी बुवाई से 8 से 10 हजार की बचत है. मैन पावर नहीं मिलने की समस्या से भी छुटकारा मिल जाता है. उत्पादन दोनों में 8 से 10 क्विंटल प्रति बीघा होता है.
फसल में गैप भी नहीं और मजदूर की समस्या भी खत्म : सीधी बुवाई में तीन से चार दिनों में ही किसान के 2 से 5 हेक्टेयर तक के खेत में बुवाई हो जाती है. फसल में ज्यादा लम्बा गैप भी नहीं रहता है. वहीं, नर्सरी लगाकर खेत में पौध ट्रांसप्लांट करने में काफी दिन लगते हैं. धान में लेबर काफी महंगी होती है. यह मजदूर मध्य प्रदेश, बिहार और अन्य जिलों से हाड़ौती में आते हैं, जिन पर किसान का खर्च भी काफी होता है. एक बीघा में ट्रांसप्लांट करवाने का ही करीब 3000 के आसपास खर्च हो जाता है. अब मशीन से खर्चा बच रहा है. वहीं, ट्रांसप्लांट में काफी दिन लगते थे, लेकिन इसमें पहले व अंतिम दिन लगी फसल में 8 से 10 दिन तक गैप आ जाता है. सीधी बुवाई में ही अंतर नहीं होता है.
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अच्छे रिजल्ट के बाद शुरू किया बदलाव : धान उत्पादक किसानों ने साल 2025 में भी सीधी बुवाई की थी, कुछ किसान मशीन लेकर आए थे और उनके प्रोडक्शन भी काफी अच्छा हुआ. इसको देखते हुए अन्य किसान भी इस साल आकर्षित हो गए हैं. पानी की भी कमी इस बार नजर आ रही है. पहले से ही मानसून अलर्ट आ चुका था. ऐसे में किसानों ने अपने तरीके में बदलाव कर लिया है. अब जिले में करीब दो दर्जन से ज्यादा किसान इस तरह की मशीन लेकर आए हैं, जिससे सीधी बुवाई हो जाती है. बिना मशीन के भी सीधी बुवाई किसान कर रहे हैं. वहीं, एक दूसरे की मशीन का उपयोग कर भी सीधी बुवाई की जा रही है. ऐसा दूसरे जिले के किसानों ने भी किया है.
बारां जिले में सबसे पहले अपनाया तरीका : जॉइंट डायरेक्टर अतीश कुमार शर्मा का कहना है कि बारां जिले के समरानिया व केलवाड़ा में पहले भी सीधी बुवाई कुछ किसान कर रहे थे, लेकिन कोटा जिले में यह रुझान कम था. अब यह रुझान लगातार बढ़ रहा है. यहां तक बूंदी जिले में भी इस साल 50 फीसदी किसान इस तरह से खेती करने में इंटरेस्टेड हो गए हैं. वह इसके लिए काम कर रहे हैं. बारां में भी बड़ी संख्या में किसान इस ओर बढ़ गए हैं. झालावाड़ जिले में भी कुछ एरिया में धान की फसल होती है, वहां भी ऐसा ही हो रहा है.
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करीब 10 हजार रुपए बीघा की लागत कम : किसान विकास यादव का कहना है कि नर्सरी लगाकर बुवाई करने में खेत को लेवलिंग करनी पड़ती है. गरड़ा बनाने में पहले से ही लागत शुरू हो जाती है. काफी ट्रैक्टर को इसमें चलना पड़ता है, जिसमें ईंधन का खर्च होता है. खेत को तैयार करके उसमें पानी भरना पड़ता है. नर्सरी भी इसमें लगानी होती है. इसके बाद नर्सरी में तैयार पौध को रोपना पड़ता है. इसमें काफी लेबर खर्च होता है. पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का भी उपयोग होता है. इसके अलावा माइक्रो और मेजर न्यूट्रिएंट भी डालने होते हैं. सब में 18 से 20 हजार रुपए बीघा का खर्च हो रहा है, जबकि सीधी बुवाई में करीब 8 से 10 हजार रुपए बीघा का खर्च होता है.
पानी भर कर रखने की जरूरत भी नहीं : धान के खेत में पहले गरड़ा करने पर पानी भर कर रखना पड़ता था, लेकिन सीधी बुवाई में केवल खेत को गीला या नमी रखी जाती है. अगर तीन-चार दिन में सूखा होता है तो तत्काल उसे पानी से गीला किया जा सकता है, लेकिन गरड़ा की तरह पानी भर कर नहीं रखना पड़ता है. साथ ही उनका कहना है कि नर्सरी में ट्रांसप्लांट करने पर पौधे को जड़ समेत ट्रांसप्लांट होता था, ऐसे में कई जड़ दूसरी जगह पर रोपित होने पर पनप नहीं पाती थी, लेकिन सीधी बुवाई में यह खतरा नहीं रहता है. पौधों की संख्या भी एक जगह पर ज्यादा होती है और यह जिस तरह से लाइन लगाकर पौधे लगाए जाते हैं, वैसे ही मशीन से बुवाई हो जाती है. इसमें अपने आप ही गैप के अनुसार पौधा लग जाता है.
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बड़ी मात्रा में बच जाता है पानी : संयुक्त निदेशक अतीश कुमार शर्मा कहना है कि गरड़ा पद्धति से खेती करने पर मिट्टी के अनुसार पानी की डिमांड खेत करता है. ऐसे में एक किलो चावल के प्रोडक्शन में करीब 3 से 5 हजार लीटर पानी की डिमांड होती, जबकि सीधी बुवाई में यह 2.5 से 4 हजार लीटर की रह जाता है. इसके अलावा जहां पर यूरिया 50 किलो व डीएपी 25 किलो एक बीघा खेत को चाहिए. यह करीब आधी ही सीधी बुवाई में रह जाती है. वहीं, मशीन से सीधा पौधे को ही यह फर्टिलाइजर डाल दिया जाता है. इससे और फायदा हो जाता है. हालांकि, खरपतवार नाशक इनमें ज्यादा डालने होते हैं, क्योंकि सीधी बुवाई में खरपतवार फसल में ज्यादा आ जाते हैं. इनको कंट्रोल करना काफी जरूरी होता है.
धान की सीधी बुवाई से फायदें
- पानी की काफी बचत होती है, जबकि नर्सरी लगाने के लिए खेत में गरड़ा करना पड़ता है. इसमें खेत में पानी भरना पड़ता है. सीधी बुवाई में नमी वाले खेत में ही बीज रोपित कर दिए जाते हैं. इसमें खेत में पानी भरने की आवश्यकता नहीं होती. करीब 40 फीसदी पानी की बचत हो जाती है.
- नर्सरी लगाकर पौधारोपण करने के लिए करीब एक महीने पहले तैयारी शुरू कर दी जाती है, जबकि सीधी बुवाई में ऐसा नहीं होता है.
- नर्सरी लगाकर पौध को खेत में रोपित करने में काफी समय लगता है. इसके लिए मैनपावर की ज्यादा आवश्यकता होती है. बिहार और अन्य राज्यों से भी मजदूर हाड़ौती में आते हैं, लेकिन सीधी बुवाई में यह खर्चा बच जाता है. हजारों रुपए मेहनताना इन लोगों को देना पड़ता है.
- गरड़ा बनाने में मीथेन और एथेनॉल गैस वातावरण में फैलती है. इससे पॉल्यूशन होता है, जबकि सीधी बुवाई में ऐसा नहीं होता है.
- सीधी बुवाई में कीट और बीमारियों का प्रकोप कम होता है.
- फसल की कटाई में आसानी होती है.
- इसमें किसान की प्रति बीघा लागत कम हो जाती है.
- सीधी बुवाई में खेत को लेवल करने का खर्च नहीं होता है.
- इसमें यूरिया और डीएपी की भी कम खपत होती है.
- खेत को गरड़ा बनाने में मिट्टी को भी नुकसान होता है. उसका उपजाऊपन कम होता है.
धान की सीधी बुवाई में नुकसान :
- सीधी बुवाई में 10 किलो प्रति बीघा के अनुसार बीज लगता है, जबकि पौध तैयार करने में 3 से 5 किलो बीच में ही काम हो जाता है. हालांकि, सीधी बुवाई में स्पेशल बनी हुई मशीनों से 5 किलो बीज में भी काम हो जाता है.
- सीधी बुवाई में खरपतवार की समस्या होती है, जिसके लिए खरपतवार नाशी पेस्टिसाइड बुवाई से पहले और बाद में भी छिड़कने पड़ते हैं.
- सीधी बुवाई में सभी तरह की धान को नहीं लगाया जा सकता है. कुछ वैरायटी की धान ही इसमें लग सकती है, जिनमें 1509 व 1847 जैसी ही लग सकती हैं. नर्सरी में सभी तरह की किस्म का उत्पादन किया जा सकता है.
- सीधी बुवाई में मशीन का उपयोग होता है डीएसएल मशीन के जरिए बुवाई होने पर अच्छा उत्पादन भी बैठता है, लेकिन सभी किसान के पास यह मशीन नहीं है. ऐसे में अन्य तरीकों से बुवाई कर रहे हैं, जिसमें उत्पादन के अंतर का खतरा है.