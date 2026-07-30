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हिमाचल के धान किसानों की हुई बल्ले-बल्ले, सुक्खू सरकार ने बढ़ाया MSP, अब मिलेगा 2,461 प्रति क्विंटल

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने धान खरीद की तैयारियों को लेकर बड़े पैमामने पर रणनीति तैयार की है.

HIMACHAL PADDY PROCUREMENT MPS
धान पर सुक्खू सरकार ने बढ़ाया MSP (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 30, 2026 at 7:41 AM IST

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शिमला: हिमाचल के हजारों धान उत्पादक किसानों के लिए बड़ी राहत और खुशखबरी है. राज्य की सुक्खू सरकार ने खरीफ विपणन सीजन 2026-27 के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 72 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दिया है. अब किसानों को अपनी धान की फसल पर 2,461 रुपये प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य मिलेगा. इसके साथ ही सरकार ने धान खरीद की पूरी व्यवस्था को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है, ताकि किसानों को अपनी उपज बेचने में किसी प्रकार की परेशानी न हो. वहीं, इस बार भी किसानों से सीधे सरकारी खरीद की जाएगी और उपज खरीदने के बाद महज 48 घंटे के भीतर भुगतान ऑनलाइन उनके बैंक खातों में पहुंचा दिया जाएगा. इससे किसानों को बिचौलियों से मुक्ति मिलने के साथ उनकी उपज का उचित मूल्य भी सुनिश्चित होगा.

चार जिलों में खरीद मंडियां चिन्हित

इसी उद्देश्य से खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने खरीफ सीजन 2026-27 के दौरान धान खरीद की तैयारियों को लेकर व्यापक रणनीति तैयार की है. विभागीय निदेशालय में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में आगामी खरीद सीजन से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं का विस्तृत आकलन किया गया. बैठक की अध्यक्षता विभाग के निदेशक कुमद सिंह ने की.

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हिमाचल में धान की फसल पर 2,461 रुपये प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य (ETV Bharat)

अधिकृत मंडियों में धान बेचें किसान

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक कुमद सिंह ने बताया कि, "खरीफ सीजन 2026-27 के दौरान प्रदेश में 28,600 मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. किसानों से आग्रह है कि वे अपनी उपज केवल सरकार द्वारा अधिकृत खरीद मंडियों में ही बेचें, ताकि उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य का पूरा लाभ मिल सके. खरीद के बाद किसानों के बैंक खातों में 48 घंटे के भीतर ऑनलाइन भुगतान कर दिया जाएगा, जिससे उन्हें समय पर राशि प्राप्त होगी और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहेगी."

हिमाचल के प्रमुख धान उत्पादक जिले

इस दौरान खरीद केंद्रों की तैयारियों, किसानों के पंजीकरण, भुगतान प्रणाली, परिवहन, भंडारण और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई, ताकि खरीद प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और सुचारू ढंग से संचालित की जा सके. इस बैठक में बताया गया कि पिछले वर्ष की तर्ज पर इस बार भी सरकार किसानों से सीधे धान खरीदेगी. इसके लिए प्रदेश के चार प्रमुख धान उत्पादक जिलों कांगड़ा, ऊना, सोलन और सिरमौर में कुल 11 सरकारी खरीद मंडियां चिन्हित की गई हैं. इन मंडियों में अक्तूबर माह के पहले सप्ताह से धान खरीद शुरू करने की तैयारी है.

सरकारी धान खरीद केंद्र

  • खरीफ सीजन 2026-27 के दौरान हिमाचल में 28,600 मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य
  • धान खरीद के बाद किसानों के बैंक खातों में 48 घंटे के भीतर ऑनलाइन भुगतान
  • हिमाचल के चार प्रमुख धान उत्पादक जिलों में कांगड़ा, ऊना, सोलन और सिरमौर शामिल.
  • कांगड़ा, ऊना, सोलन और सिरमौर में 11 सरकारी खरीद मंडियां.

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