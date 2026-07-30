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हिमाचल के धान किसानों की हुई बल्ले-बल्ले, सुक्खू सरकार ने बढ़ाया MSP, अब मिलेगा 2,461 प्रति क्विंटल

शिमला: हिमाचल के हजारों धान उत्पादक किसानों के लिए बड़ी राहत और खुशखबरी है. राज्य की सुक्खू सरकार ने खरीफ विपणन सीजन 2026-27 के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 72 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दिया है. अब किसानों को अपनी धान की फसल पर 2,461 रुपये प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य मिलेगा. इसके साथ ही सरकार ने धान खरीद की पूरी व्यवस्था को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है, ताकि किसानों को अपनी उपज बेचने में किसी प्रकार की परेशानी न हो. वहीं, इस बार भी किसानों से सीधे सरकारी खरीद की जाएगी और उपज खरीदने के बाद महज 48 घंटे के भीतर भुगतान ऑनलाइन उनके बैंक खातों में पहुंचा दिया जाएगा. इससे किसानों को बिचौलियों से मुक्ति मिलने के साथ उनकी उपज का उचित मूल्य भी सुनिश्चित होगा.

चार जिलों में खरीद मंडियां चिन्हित

इसी उद्देश्य से खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने खरीफ सीजन 2026-27 के दौरान धान खरीद की तैयारियों को लेकर व्यापक रणनीति तैयार की है. विभागीय निदेशालय में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में आगामी खरीद सीजन से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं का विस्तृत आकलन किया गया. बैठक की अध्यक्षता विभाग के निदेशक कुमद सिंह ने की.