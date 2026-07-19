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धान के कटोरे में बरसा पानी और महकी माटी, सुआ गीतों के बीच खेतों में उतरी उम्मीद, धान की रोपाई शुरू

कुछ दिन पहले तक यही खेत सूखे पड़े थे. मिट्टी में दरारें थीं और किसान आसमान की तरफ टकटकी लगाए बादलों का इंतजार कर रहे थे. लेकिन जैसे ही मानसून ने दस्तक दी, गांव की तस्वीर बदल गई. सुबह होते ही खेतों की ओर लोगों का कारवां निकल पड़ता है. कोई सिर पर धान की पौध लेकर जा रहा है तो कोई ट्रैक्टर से खेत तैयार कर रहा है. कहीं बैलों से जुताई हो रही है तो कहीं महिलाएं घुटनों तक पानी में खड़ी होकर रोपाई कर रही हैं. पूरा गांव मानो खेती के महापर्व में शामिल हो गया हो.

जब ETV भारत की टीम खेतों के बीच पहुंची तो वहां सिर्फ खेती नहीं दिखी, बल्कि मेहनत, संस्कृति, संघर्ष और उम्मीद का ऐसा संगम दिखा, जो शायद शहरों में कभी महसूस नहीं किया जा सकता। बारिश की बूंदों के बीच सुआ गीत गाती महिलाएं, कीचड़ में धान रोपते किसान, दूर तक फैली हरियाली और मिट्टी की सोंधी खुशबू यह एहसास कराती है कि भारत की असली ताकत आज भी गांवों और किसानों में बसती है.

बलौदाबाजार जिले के गांवों में इन दिनों यही तस्वीर दिखाई दे रही है. खेतों में सिर्फ धान की रोपाई नहीं हो रही, बल्कि उम्मीदों की बुआई भी हो रही है. हर पौधा किसान के भविष्य का सपना है, हर कतार उसके परिवार की खुशहाली की उम्मीद है और हर बारिश की बूंद उसके चेहरे पर लौटती मुस्कान की वजह है. इन्हीं उम्मीदों और चुनौतियों के बीच ETV भारत की टीम गांव-गांव और खेत-खेत पहुंची, ताकि कैमरे में कैद हो सके किसान की असली दुनिया, जहां बारिश सिर्फ मौसम नहीं बल्कि पूरे साल की किस्मत तय करती है.

बलौदाबाजार : आसमान में काले बादल छाए हैं. हल्की-हल्की बारिश की बूंदें धरती को भिगो रही है. खेतों में घुटनों तक पानी भरा है. उसी पानी के बीच रंग-बिरंगी साड़ियों में महिलाएं कतार बनाकर धान की पौध रोप रही हैं. उनके हाथ तेजी से चल रहे हैं और होंठों पर छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति की पहचान सुवा गीत गूंज रहे हैं. गीतों की लय, बारिश की रिमझिम और मिट्टी की सोंधी खुशबू मिलकर ऐसा दृश्य बना रही है, जिसे देखकर लगता है कि खेती केवल अन्न उगाने का काम नहीं, बल्कि जीवन का उत्सव है.

सुआ गीत गाकर धान की बुआई करती महिलाएं (ETV BHARAT)

सुआ गीतों से गूंज उठे खेत

रोपाई के दौरान महिलाओं के होंठों पर गूंजते सुआ गीत इस मौसम को और भी खास बना देते हैं. ये गीत केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की सदियों पुरानी लोक परंपरा हैं. खेत में काम करते समय महिलाएं एक-दूसरे के साथ ताल मिलाकर गीत गाती हैं. गीतों की लय के साथ उनके हाथ तेजी से चलते हैं और घंटों की मेहनत भी आसान लगने लगती है. बारिश, मिट्टी और सुआ गीतों का यह संगम गांव की आत्मा को जीवंत कर देता है.

अगर गीत न गाएं तो दिन बहुत लंबा लगता है. गीत गाने से थकान कम महसूस होती है और काम भी जल्दी हो जाता है- महिला किसान

बलौदाबाजार में धान की खेती (ETV BHARAT)

देर से आया मानसून, बढ़ी किसानों की चिंता

इस बार किसानों की राह आसान नहीं रही. मानसून सामान्य समय से कुछ देर से पहुंचा. इसके कारण धान की नर्सरी तैयार होने के बाद भी किसानों को खेतों में पानी का इंतजार करना पड़ा. कई किसानों ने बताया कि यदि बारिश समय पर हो जाती तो अब तक अधिकांश रोपाई पूरी हो चुकी होती. बारिश में देरी का असर नर्सरी पर भी पड़ा. पौध को लंबे समय तक बचाकर रखना पड़ा, जिससे उसकी गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका बनी रही. अब जैसे ही बारिश शुरू हुई है, किसान दिन-रात मेहनत कर जल्द से जल्द रोपाई पूरी करने में जुट गए हैं.

खाद की किल्लत ने बढ़ाई मुश्किल

बारिश ने राहत जरूर दी, लेकिन अब किसानों की सबसे बड़ी चिंता खाद को लेकर है. बलौदाबाजार जिले के कई किसानों ने बताया कि सहकारी समितियों में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध नहीं है. घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद भी कई किसानों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है. मजबूरी में उन्हें निजी दुकानों से खाद खरीदनी पड़ रही है, जहां वही खाद दोगुनी या तिगुनी कीमत पर मिल रही है.

बारिश तो भगवान ने दे दी, लेकिन अगर समय पर खाद नहीं मिली तो पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी. खेत तैयार है, पौध तैयार है, लेकिन खाद नहीं मिलेगी तो उत्पादन कैसे बढ़ेगा- किसान

महंगी हुई खेती किसानी

खेतों में मेहनत करने वाले किसानों की चिंता सिर्फ खाद तक सीमित नहीं है. डीजल के लगातार बढ़ते दाम, मजदूरी की बढ़ती लागत, बीज, दवाइयों और कृषि उपकरणों का खर्च खेती को पहले से कहीं ज्यादा महंगा बना रहा है. किसानों का कहना है कि फसल तैयार होने तक लागत इतनी बढ़ जाती है कि आखिर में बचत बहुत कम रह जाती है. इसके बावजूद वे खेती छोड़ने की बात नहीं सोचते. उनका कहना है,"खेती छोड़ देंगे तो जिएंगे कैसे? यही हमारी पहचान है, यही हमारा जीवन है."

बदल गई गांव की रफ्तार

मानसून शुरू होने के साथ गांव की दिनचर्या भी बदल गई है. सुबह सूरज निकलने से पहले ही खेतों की ओर लोगों का आना-जाना शुरू हो जाता है. बच्चे पौध पहुंचाने में मदद कर रहे हैं. महिलाएं रोपाई कर रही हैं. पुरुष बैल की मदद से खेत समतल कर रहे हैं. बुजुर्ग खेत की मेड़ पर बैठकर काम देख रहे हैं. हर घर का कोई न कोई सदस्य खेत में मौजूद है. गांव की असली रौनक इन दिनों खेतों में दिखाई देती है.

किसानों की मेहनत से करोड़ों लोगों को मिलता निवाला

धान की यह छोटी-सी पौध देखने में भले साधारण लगे, लेकिन आने वाले कुछ महीनों में यही पौधा करोड़ों लोगों की थाली तक चावल बनकर पहुंचेगा. आज जिन हाथों में यह पौध है, वही हाथ देश की खाद्य सुरक्षा की सबसे मजबूत कड़ी हैं. किसानों की मेहनत ही शहरों की रसोई तक अन्न पहुंचाती है. इसलिए खेतों में झुककर काम करते ये किसान सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए मेहनत कर रहे हैं.

मिट्टी से जुड़ा भरोसा अभी बाकी है

खेती हर साल किसानों की परीक्षा लेती है. कभी बारिश कम हो जाती है. कभी ज्यादा हो जाती है. कभी खाद की कमी तो कभी बाजार में कम दाम. लेकिन इसके बावजूद किसान हर साल नई उम्मीद के साथ खेत में उतरता है. यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है.

किसानों की मांग

किसानों ने खेती किसानी के लिए मूलभूत मांगें की है. किसानों का कहना है कि यदि समय पर खाद उपलब्ध हो जाए तो इस साल अच्छी पैदावार की पूरी संभावना है.

सहकारी समितियों में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराई जाए.

कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई हो.

किसानों को समय पर बीज और उर्वरक मिले.

कृषि लागत कम करने के लिए विशेष सहायता दी जाए.

आज खेतों में रोपी जा रही यह नन्ही पौध सिर्फ धान नहीं है. इसमें किसानों के बच्चों की पढ़ाई, परिवार की खुशहाली, घर का चूल्हा और आने वाले पूरे साल की उम्मीदें छिपी हैं. बारिश ने धरती को भिगो दिया है. मिट्टी महक उठी है. सुआ गीत फिर से गूंजने लगे हैं. अब किसानों की एक ही प्रार्थना है कि मौसम साथ दे, खाद समय पर मिले और उनकी मेहनत सुनहरी फसल में बदल जाए. क्योंकि किसान जानता है... अगर खेत हरा रहेगा, तभी घर में खुशहाली आएगी और देश की थाली भरी रहेगी. धान की रोपाई और सुआ गीत छत्तीसगढ़ की कृषि संस्कृति का अमिट हिस्सा है. यह छत्तीसगढ़ की खुशहाल कला और लोक परंपरा का हिस्सा है.