पाकुड़ में मोंथा तूफान का कहर! भारी बारिश की वजह से धान की फसल चौपट

पाकुड़ में चक्रवाती तूफान मोंथा ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है. बारिश की वजह से धान की फसल को भारी नुकसान हुआ.

PADDY CROPS DESTROYED
पाकुड़ में फसलों का भारी नुकसान (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 31, 2025 at 12:54 PM IST

पाकुड़: चक्रवाती तूफान मोंथा किसानों पर कहर बनकर टूटा है. जिससे किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है. चक्रवाती तूफान मोंथा की वजह से हजारों किसानों की कमर टूट गई है. जिन्होने बेहतर आमदनी की उम्मीद लगाई थी वे अब दर-दर भटकने को मजबूर है. बीते दो दिनों से हो रही बारिश की वजह से पाकुड़ जिले के 6 प्रखंडों में धान की फसल बर्बाद हो गई.

बारिश से धान की फसलों को भारी नुकसान

सैकड़ों किसान बारिश की वजह से क्षतिग्रस्त धान की बालिया को किसी तरह सुरक्षित बचाने में जुटे है ताकि कुछ न कुछ धान वे अपने लिए बचा सके और उनका गुजर बसर किसी तरह से हो सके. बारिश के कारण धान की फसल को भारी नुकसान हुआ है.

मोंथा तूफान की वजह से धान की फसल चौपट (Etv Bharat)

डीसी ने नुकसान के आकलन के निर्देश दिए

इधर, वास्तविक आकलन के साथ प्रभावित किसानों को फसल बीमा योजना के अलावा मुआवजा राशि से लाभांवित करने की दिशा में जिला प्रशासन जुट गया है. इसे लेकर डीसी मनीष कुमार ने जिला कृषि पदाधिकारी को बेमौसम बारिश एवं तूूफानी चक्रवात की चपेट में आई धान की फसल को पहुंचे नुकसान से संबंधित किसानों को मुआवजा दिलाने के लिए रिपोर्ट समय पर समर्पित करने के निर्देश दिये हैं, ताकि सरकार को धान की फसलों के हुए नुकसान से अवगत कराया जा सके.

PADDY CROPS DESTROYED IN PAKUR
धान की फसल को नुकासन (Etv Bharat)

मोंथा ने किसानों के सपनों को किया चकनाचूर

पीड़ित किसानों ने बताया कि इस बार बहुत उम्मीद थी कि अच्छी फसल होगी लेकिन बारिश ने हमारे सपने को चकनाचूर कर दिया है. किसानों का कहना है कि बारिश आधारित एकमात्र धान की फसल ही हमारे जीने का सबसे बड़ा आधार है लेकिन मोंथा तूफान के कहर ने हमसे वह भी छिन लिया. किसानों ने सरकार से फसलों के हुए नुकसान की भरपाई जल्द से जल्द करने के लिए मुआवजा मुहैया कराने की गुहार लगाई है ताकि जो भी सरकारी मदद मिलेगी उससे दूसरे फसलो को उपजाने में लगाया जा सके और जीवन गुजर बसर हो सके.

इस साल जिले के 6 प्रखंडों में 45 हजार एकड़ भूमि में धान की फसल लगाई गई थी. बारिश और आंधी की वजह से फसल को भारी नुकसान होने की सूचना मिली है. कर्मियों व अधिकारियों को सर्वे का निर्देश दिया गया है. जिन किसानों का फसल बीमा है, वे टोल फ्री नंबर से या एप्लीकेशन से सूचना दे सकते हैं. यदि किसान विभाग को सूचना दें तो विभाग के स्तर से उन्हें बीमा का लाभ दिलाया जाएगा. साथ ही जिन किसानों का बीमा नहीं है, वैसे किसानो की सूची बनाई जाएगी और विभाग से पत्राचार किया जाएगा: मृत्युंजय कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी

