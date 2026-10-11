अंबाला में बारिश से भीगी धान की फसल, मंडी प्रशासन के दावों की खुली पोल, खुले में रखा 'सोना' भीगा
अंबाला में अचानक हुई मूसलाधार बारिश के चलते खुले में रखी धान की फसल भीग गई. बारिश चलते कई जगह जलभराव की स्थिति देखी गई.
Published : October 11, 2026 at 3:55 PM IST
अंबाला: अचानक हुई मूसलाधार बारिश के चलते अंबाला अनाज मंडी में खुले आसमान के नीचे रखी धान की फसल भीग गई. इस बारिश ने एक बार फिर से मंडी प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी है. मंडी प्रशासन का दावा था कि बारिश से फसल को बचान के लिए पुख्ता इंताजम किए गए हैं, लेकिन अब बारिश के चलते खुले आसमान के नीचे रखी धान की फसल भीग गई. जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है.
अंबाला में हुई मूसलाधार बारिश: कई दिनों की बादलों की लुका-छुपी के बाद आज अंबाला में अचानक मौसम ने करवट ली. 12 बजे जहां तेज सूरज निकलता था. इसके बाद एकदम से घना अंधेरा छा गया. आलम ये रहा कि वाहन चालकों को अपनी गाड़ी के वाहनों की लाइट जलाकर चलने पर मजबूर होना पड़ा. यही हाल बाज़ारों का भी रहा. बाजारों में स्ट्रीट लाइट भी जलती हुई नजर. इस बीच अंबाला में तेज बरसात शुरू हो गई.
किसानों की मुसीबत बढ़ी: बारिश के चलते एक तरफ मौसम सुहावाना हो गया, दूसरी तरफ किसानों की मुसीबत और बढ़ गई. अनाज मंडी में खुले में रखी धान की फसल भीग गई. किसानों ने कहा कि उनकी 6 महीने की खून-पसीने की कमाई पर पानी फिर गया. वहीं व्यवस्थायों को लेकर मंडी प्रशासन की तरफ से अभी कोई बयान सामने नहीं आया है. किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है.
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