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गोपालगंज में आंधी-बारिश ने ढाया कहर, कटाई से पहले तबाह हुई धान की फसल!

गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज जिले में मौसम के अचानक बदले मिजाज और चक्रवाती प्रभाव के कारण आई तेज आंधी व भारी बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है. खेतों में सुनहरी छटा बिखेर रही और कटाई के लिए पूरी तरह तैयार धान की फसल इस असमय बारिश व तेज हवाओं से पूरी तरह प्रभावित हो गई.

तूफानी हवाओं के साथ हुई मुसलाधार बारिश से गोपालगंज के निचले इलाकों और कई प्रखंडों के खेतों में घुटने तक पानी भर गया है. खेतों में जमा पानी के कारण जमीन पर गिरी धान की बालियों के सड़ने का गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है. किसान अब डूबी फसल को निकालने और सुखाने की बड़ी चुनौती से जूझ रहे हैं.

गोपालगंज में फसल बर्बाद (ETV Bharat)

महीनों की मेहनत पर पानी

किसानों का कहना है कि महीनों की कठिन परिश्रम, दिन-रात की सिंचाई और हजारों रुपये की लागत के बाद फसल पककर तैयार हुई थी, लेकिन कटाई से ठीक पहले आई इस आपदा ने सब कुछ बर्बाद कर दिया. कई किसानों ने कर्ज लेकर खेती की थी, अब लागत निकालना भी मुश्किल हो गया है.

तबाह हुई धान की फसल (ETV Bharat)

पैदावार और गुणवत्ता दोनों प्रभावित

किसान परवेज ने बताया कि धान की फसल जमींदोज होने से पैदावार में भारी गिरावट आएगी और अनाज की गुणवत्ता भी प्रभावित होगी. भीगे हुए धान में अंकुरण होने का डर है, जिससे बाजार में उचित मूल्य नहीं मिल सकेगा. खाद, बीज, जुताई और सिंचाई में खर्च किए गए पैसे अब भारी आर्थिक संकट का कारण बन गए हैं.

धान की फसल जमींदोज (ETV Bharat)

"तूफानी हवाओं के साथ हुई मुसलाधार बारिश की वजह से खेतों में घुटने तक पानी भर गया है. खेतों में पानी जमा होने के कारण धान की बालियां जमीन पर गिर गई हैं, उनके सड़ने का खतरा उत्पन्न हो गया है."-परवेज, किसान

प्रभावित क्षेत्र और बारिश-हवा का आंकड़ा

जिले में बीते 24-36 घंटों में औसतन 11.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि 17 से 23 किलोमीटर प्रति घंटे (कुछ जगहों पर 30 किमी/घंटे) की रफ्तार से ठंडी व तेज हवाएं चली. बैकुंठपुर, सिधवलिया, मांझा, बरौली, कुचायकोट, फुलवरिया, हथुआ और गोपालगंज सदर समेत विभिन्न प्रखंडों में लगभग 240 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में धान की फसल पूरी तरह प्रभावित हुई है.