गोपालगंज में आंधी-बारिश ने ढाया कहर, कटाई से पहले तबाह हुई धान की फसल!
crop destroyed in Gopalganj: गोपालगंज में अर्नब साइक्लोन ने कटाई के लिए पूरी तरह तैयार धान की फसल को जमींदोज कर दिया है.रिपोर्ट-अटल बिहारी पांडेय
Published : November 2, 2026 at 8:11 AM IST
गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज जिले में मौसम के अचानक बदले मिजाज और चक्रवाती प्रभाव के कारण आई तेज आंधी व भारी बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है. खेतों में सुनहरी छटा बिखेर रही और कटाई के लिए पूरी तरह तैयार धान की फसल इस असमय बारिश व तेज हवाओं से पूरी तरह प्रभावित हो गई.
निचले इलाकों में घुटने तक पानी
तूफानी हवाओं के साथ हुई मुसलाधार बारिश से गोपालगंज के निचले इलाकों और कई प्रखंडों के खेतों में घुटने तक पानी भर गया है. खेतों में जमा पानी के कारण जमीन पर गिरी धान की बालियों के सड़ने का गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है. किसान अब डूबी फसल को निकालने और सुखाने की बड़ी चुनौती से जूझ रहे हैं.
महीनों की मेहनत पर पानी
किसानों का कहना है कि महीनों की कठिन परिश्रम, दिन-रात की सिंचाई और हजारों रुपये की लागत के बाद फसल पककर तैयार हुई थी, लेकिन कटाई से ठीक पहले आई इस आपदा ने सब कुछ बर्बाद कर दिया. कई किसानों ने कर्ज लेकर खेती की थी, अब लागत निकालना भी मुश्किल हो गया है.
पैदावार और गुणवत्ता दोनों प्रभावित
किसान परवेज ने बताया कि धान की फसल जमींदोज होने से पैदावार में भारी गिरावट आएगी और अनाज की गुणवत्ता भी प्रभावित होगी. भीगे हुए धान में अंकुरण होने का डर है, जिससे बाजार में उचित मूल्य नहीं मिल सकेगा. खाद, बीज, जुताई और सिंचाई में खर्च किए गए पैसे अब भारी आर्थिक संकट का कारण बन गए हैं.
"तूफानी हवाओं के साथ हुई मुसलाधार बारिश की वजह से खेतों में घुटने तक पानी भर गया है. खेतों में पानी जमा होने के कारण धान की बालियां जमीन पर गिर गई हैं, उनके सड़ने का खतरा उत्पन्न हो गया है."-परवेज, किसान
प्रभावित क्षेत्र और बारिश-हवा का आंकड़ा
जिले में बीते 24-36 घंटों में औसतन 11.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि 17 से 23 किलोमीटर प्रति घंटे (कुछ जगहों पर 30 किमी/घंटे) की रफ्तार से ठंडी व तेज हवाएं चली. बैकुंठपुर, सिधवलिया, मांझा, बरौली, कुचायकोट, फुलवरिया, हथुआ और गोपालगंज सदर समेत विभिन्न प्रखंडों में लगभग 240 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में धान की फसल पूरी तरह प्रभावित हुई है.
रबी सीजन की तैयारी भी पिछड़ी
खेतों में नमी और पानी जमा होने के कारण आलू, सरसों और मटर की अगेती बुवाई टल गई है. इससे रबी सीजन की तैयारी प्रभावित हुई है और किसान अगली फसल के लिए समय पर खेत तैयार करने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं.
मुआवजे और सर्वेक्षण की मांग
पीड़ित किसानों ने स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार से त्वरित राहत व क्षतिपूर्ति की मांग की है. उन्होंने कृषि विभाग से प्रभावित क्षेत्रों का जल्द सर्वेक्षण कराने की अपील की है. इरफान अली गुड्डू ने कहा कि फसल क्षति योजना के तहत उचित मुआवजा दिया जाए, ताकि किसान इस आपदा से उभर सकें और अगली रबी फसल की तैयारी कर सकें.
"खाद, बीज, जुताई और सिंचाई में हजारों रुपये खर्च करने के बाद अब आर्थिक संकट के मुहाने पर आकर खड़े हो गए हैं. कई किसानों ने कर्ज लेकर खेती की थी, लेकिन अब लागत निकालना भी मुश्किल दिखाई दे रहा है."-इरफान अली गुड्डू, किसान
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