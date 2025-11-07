बेमौसम बारिश से धान की फसल प्रभावित, किसानों को अब सरकार से उम्मीद
मोंथा चक्रवात के कारण छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में बेमौसम बारिश हुई.इस बारिश के कारण धान की फसल प्रभावित हुई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 7, 2025 at 12:13 PM IST
गौरेला पेंड्रा मरवाही : चक्रवाती तूफान मोंथा के बाद छत्तीसगढ़ में बेमौसम बारिश हुई.जिसके कारण किसानों की फसल बर्बाद हुई है. बेमौसम बारिश के कारण खेतों में कटने के लिए तैयार धान की फसल सो गई.जिन खेतों में पानी नहीं था, वहां बारिश का पानी भर गया. जिससे फसल सड़ने लगी. बारिश के कारण किसानों को बड़ा नुकसान होने का अंदेशा है. वहीं कृषि विभाग क्षेत्र के किसानों की फसल का सर्वे करवाकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और आरबीसी 6-4 के तहत फसल हानि का मुआवजा देने की बात कह रहा है.
मोंथा तूफान का दर्द : जीपीएम जिला की बात करें तो मोंथा तूफान के कारण हुई बारिश में सबसे ज्यादा धान की फसल प्रभावित हुई है. जो फसल पककर पूरी तरह तैयार हो चुकी थी वो सबसे ज्यादा खराब हुई. क्योंकि धान की बालियों में विकसित बीज आ चुके थे. जब बारिश हुई तो धान के पौधे पानी और धान वजन से खेतों में गिर गए, ऐसा एक दो क्षेत्र में नहीं है बल्कि जिले के 30% से अधिक क्षेत्रों में हुआ.
नवंबर महीने में किसान काटते हैं फसल : आपको बता दें कि नवंबर माह में किसान धान की फसल काटकर अपने खलिहानों तक लाने की शुरुआत करता है.लेकिन बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया, खेतों में पानी भर गया और धान की फसल खेतों में ही गिर गई. ऐसे में गिरे धान को काटना किसानों के लिए लगभग नामुमकिन सा काम होता है. यदि किसी तरह किसान उस फसल को काट भी ले तो उपज में बड़ा नुकसान की संभावना है. खेतों में गिरी हुई फसल का धान पौधों में या तो खराब हो रहा है या फिर उसमें बीमारी लग रही है.
इतना नुकसान होने के बावजूद अभी तक प्रशासन की ओर से किसी ने हमारे खेतों का सर्वे नहीं किया. हमें अब सरकार से मुआवजे की उम्मीद है.बारिश के कारण आधे से ज्यादा फसल नुकसान हो चुकी है - दलदीप सिंह, किसान
इस बार खरीफ की फसल लगाने के बाद से क्षेत्र में लगातार बारिश हुई. हालांकि जब धान पकने का समय आया तब बारिश बंद हो गई.लेकिन मोंथा तूफान के कारण फिर से बारिश हुई. बारिश के कारण सूख चुके खेतों में पानी भर गया और धान की फसल को नुकसान पहुंचा.कृषि विभाग का दावा है कि वो सर्वे के बाद किसानों को उचित मुआवजा राशि देगा.
हमारे जिले में कृषि विस्तार अधिकारी खेतों के सर्वे में लगे हुए हैं. हालांकि कृषि विभाग के पास अब तक आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं. पर जैसे ही आंकड़े प्राप्त होंगे विभाग प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं आरबीसी 6- 4 के तहत किसानों को हुए नुकसान की भरपाई करेगा- शेर सिंह आर्मो, कृषि अधिकारी पेंड्रा
गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में ज्यादातर किसान धान की फसल पर आश्रित रहते हैं.ऐसे में धान की फसल बर्बाद होने पर उनके साल भर की आर्थिक व्यवस्था प्रभावित होगी.हालांकि अधिकारी सर्वे के बाद मुआवजे की बात कह रहे हैं,लेकिन कई बार ये भी देखा गया है कि मुआवजा ऊंट के मुंह में जीरा साबित होता है.ऐसे में किसान सरकार की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं.
मोंथा चक्रवात से हुई बारिश ने बढ़ाई किसानों की चिंता, धान की फसल बर्बाद,प्रशासन से मांगी मदद
"जो भारत माता की जय कहता है वही असली हिंदू", कवर्धा में संघ शताब्दी वर्ष कार्यक्रम में डिप्टी सीएम
SIR प्रक्रिया काफी जटिल, देश में पहली बार मतदाताओं को देना पड़ रहा प्रमाण: टीएस सिंहदेव