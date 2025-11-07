ETV Bharat / state

बेमौसम बारिश से धान की फसल प्रभावित, किसानों को अब सरकार से उम्मीद

गौरेला पेंड्रा मरवाही : चक्रवाती तूफान मोंथा के बाद छत्तीसगढ़ में बेमौसम बारिश हुई.जिसके कारण किसानों की फसल बर्बाद हुई है. बेमौसम बारिश के कारण खेतों में कटने के लिए तैयार धान की फसल सो गई.जिन खेतों में पानी नहीं था, वहां बारिश का पानी भर गया. जिससे फसल सड़ने लगी. बारिश के कारण किसानों को बड़ा नुकसान होने का अंदेशा है. वहीं कृषि विभाग क्षेत्र के किसानों की फसल का सर्वे करवाकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और आरबीसी 6-4 के तहत फसल हानि का मुआवजा देने की बात कह रहा है.

मोंथा तूफान का दर्द : जीपीएम जिला की बात करें तो मोंथा तूफान के कारण हुई बारिश में सबसे ज्यादा धान की फसल प्रभावित हुई है. जो फसल पककर पूरी तरह तैयार हो चुकी थी वो सबसे ज्यादा खराब हुई. क्योंकि धान की बालियों में विकसित बीज आ चुके थे. जब बारिश हुई तो धान के पौधे पानी और धान वजन से खेतों में गिर गए, ऐसा एक दो क्षेत्र में नहीं है बल्कि जिले के 30% से अधिक क्षेत्रों में हुआ.

बेमौसम बारिश से धान की फसल प्रभावित (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नवंबर महीने में किसान काटते हैं फसल : आपको बता दें कि नवंबर माह में किसान धान की फसल काटकर अपने खलिहानों तक लाने की शुरुआत करता है.लेकिन बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया, खेतों में पानी भर गया और धान की फसल खेतों में ही गिर गई. ऐसे में गिरे धान को काटना किसानों के लिए लगभग नामुमकिन सा काम होता है. यदि किसी तरह किसान उस फसल को काट भी ले तो उपज में बड़ा नुकसान की संभावना है. खेतों में गिरी हुई फसल का धान पौधों में या तो खराब हो रहा है या फिर उसमें बीमारी लग रही है.