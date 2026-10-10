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धान से अटी हरियाणा की मंडियां, थानेसर-लाडवा में दो दिन खरीद बंद, किसानों की बढ़ी परेशानी, अब उठान पर जोर

धान से अटी हरियाणा की मंडियां, ( ETV Bharat )

कुरुक्षेत्र: हरियाणा में खरीफ सीजन के पीक पर पहुंचते ही अनाज मंडियों में धान की बंपर आवक से व्यवस्था चरमराने लगी है. मंडियों में फसल के ढेर लगने, जगह की कमी और वाहनों की लंबी कतारों के बीच कुरुक्षेत्र जिले की थानेसर और लाडवा अनाज मंडियों में खरीद और आवक को नियंत्रित करने के कदम उठाए गए हैं. प्रशासन का जोर अब मंडियों में पहले से मौजूद धान के तेजी से उठान पर रहेगा, ताकि किसानों को आगे फसल बेचने में परेशानी न हो.

थानेसर मंडी में जाम, सचिव ने संभाली कमान: इधर, थानेसर अनाज मंडी में धान की आवक अचानक बढ़ने से मंडी परिसर और आसपास के मुख्य रास्तों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. इससे किसानों, आढ़तियों और अन्य लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा. हालात को देखते हुए मंडी सचिव हरजीत सिंह ने मौके पर पहुंचकर यातायात सुचारू कराने की जिम्मेदारी संभाली. कई घंटों की मशक्कत के बाद जाम खुलवाने और व्यवस्था सुधारने के प्रयास किए गए.

दो दिन नई आवक रोकने का फैसला: मंडी सचिव हरजीत सिंह ने बताया कि, "स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मंडी एसोसिएशन के साथ आपात बैठक की गई. मंडी में धान की बढ़ती आवक और जगह की कमी को देखते हुए आगामी दो दिनों तक नई आवक रोकने का फैसला लिया गया है. इस दौरान पहले से मंडी में पहुंची फसल के निस्तारण और उठान पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिससे परिसर में खाली जगह उपलब्ध हो सके." थानेसर-लाडवा में दो दिन खरीद बंद (ETV Bharat) लाडवा मंडी में 10 और 11 अक्टूबर को खरीद बंद: लाडवा अनाज मंडी में भी धान की आवक और उठान की समस्या के चलते 10 और 11 अक्टूबर को खरीद कार्य पूरी तरह बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं. मार्केट कमेटी के सचिव संत कुमार ने बताया कि, "मंडी एसोसिएशन लाडवा, भारतीय किसान यूनियन लाडवा और राइस मिलर्स ने खरीद एवं उठान से जुड़ी समस्याओं को लेकर मांग की थी. प्रशासन ने इन मांगों और मंडी की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया."