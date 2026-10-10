धान से अटी हरियाणा की मंडियां, थानेसर-लाडवा में दो दिन खरीद बंद, किसानों की बढ़ी परेशानी, अब उठान पर जोर
हरियाणा की थानेसर और लाडवा मंडियों में धान की बंपर आवक से दबाव बढ़ा है. ऐसे में दो दिन खरीद रोककर उठान तेज किया जाएगा.
Published : October 10, 2026 at 12:24 PM IST
कुरुक्षेत्र: हरियाणा में खरीफ सीजन के पीक पर पहुंचते ही अनाज मंडियों में धान की बंपर आवक से व्यवस्था चरमराने लगी है. मंडियों में फसल के ढेर लगने, जगह की कमी और वाहनों की लंबी कतारों के बीच कुरुक्षेत्र जिले की थानेसर और लाडवा अनाज मंडियों में खरीद और आवक को नियंत्रित करने के कदम उठाए गए हैं. प्रशासन का जोर अब मंडियों में पहले से मौजूद धान के तेजी से उठान पर रहेगा, ताकि किसानों को आगे फसल बेचने में परेशानी न हो.
थानेसर मंडी में जाम, सचिव ने संभाली कमान: इधर, थानेसर अनाज मंडी में धान की आवक अचानक बढ़ने से मंडी परिसर और आसपास के मुख्य रास्तों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. इससे किसानों, आढ़तियों और अन्य लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा. हालात को देखते हुए मंडी सचिव हरजीत सिंह ने मौके पर पहुंचकर यातायात सुचारू कराने की जिम्मेदारी संभाली. कई घंटों की मशक्कत के बाद जाम खुलवाने और व्यवस्था सुधारने के प्रयास किए गए.
दो दिन नई आवक रोकने का फैसला: मंडी सचिव हरजीत सिंह ने बताया कि, "स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मंडी एसोसिएशन के साथ आपात बैठक की गई. मंडी में धान की बढ़ती आवक और जगह की कमी को देखते हुए आगामी दो दिनों तक नई आवक रोकने का फैसला लिया गया है. इस दौरान पहले से मंडी में पहुंची फसल के निस्तारण और उठान पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिससे परिसर में खाली जगह उपलब्ध हो सके."
लाडवा मंडी में 10 और 11 अक्टूबर को खरीद बंद: लाडवा अनाज मंडी में भी धान की आवक और उठान की समस्या के चलते 10 और 11 अक्टूबर को खरीद कार्य पूरी तरह बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं. मार्केट कमेटी के सचिव संत कुमार ने बताया कि, "मंडी एसोसिएशन लाडवा, भारतीय किसान यूनियन लाडवा और राइस मिलर्स ने खरीद एवं उठान से जुड़ी समस्याओं को लेकर मांग की थी. प्रशासन ने इन मांगों और मंडी की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया."
मंडी अधिनियम के तहत जारी हुए आदेश: मार्केट कमेटी सचिव के अनुसार हरियाणा कृषि उपज मंडी अधिनियम 1962 के उप-नियम 16 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए आदेश जारी किए गए हैं. लगातार खराब मौसम और अधिक नमी वाली धान की आवक भी चिंता का विषय बनी हुई है. ऐसे में खरीद और उठान की प्रक्रिया को व्यवस्थित करना जरूरी हो गया है, ताकि मंडियों में फसल का जमाव कम किया जा सके.
किसानों से मंडी न आने की अपील: ऐसे में प्रशासन ने किसानों, आढ़तियों और राइस मिलर्स से अपील की है कि निर्धारित दो दिनों के दौरान अपनी फसल लेकर मंडियों में न पहुंचें और व्यवस्था सुधारने में सहयोग करें. लाडवा मंडी में 10 और 11 अक्टूबर को केवल धान के उठान का कार्य किया जाएगा. प्रशासन की कोशिश है कि पहले से जमा स्टॉक कम होने के बाद नई फसल की आवक के लिए पर्याप्त जगह बनाई जा सके.
उठान तेज होने से किसानों को मिलेगी राहत: धान की बंपर आवक के बीच खरीद रोकने का उद्देश्य मंडियों में बढ़ते दबाव को कम करना है. यदि दो दिनों में उठान की प्रक्रिया तेज होती है, तो फसल रखने के लिए जगह उपलब्ध हो सकती है और यातायात संबंधी समस्याएं भी घट सकती हैं. इससे आने वाले दिनों में किसानों को अपनी उपज मंडियों में लाने और बेचने में सहूलियत मिलने की उम्मीद है.
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