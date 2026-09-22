25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक रायपुर में पदयात्रा सप्ताह, सीएम साय करेंगे शुभारंभ
रायपुर उत्तर विधायक पुरन्दर मिश्रा के नेतृत्व में पदयात्रा सप्ताह का आयोजन होगा. राज्यपाल रमेन डेका समापन करेंगे. रितेश तंबोली की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 22, 2026 at 5:04 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ के रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक पुरन्दर मिश्रा के नेतृत्व में 25 सितंबर से 2 अक्टूबर 2026 तक पदयात्रा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है. 8 दिनों तक चलने वाले इस अभियान में नशामुक्ति, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण, जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और जनसमस्याओं को शासन-प्रशासन तक पहुंचाने जैसे विषयों को लेकर व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जाएगा.
पदयात्रा सप्ताह का कार्यक्रम
25 सितंबर को पदयात्रा सप्ताह का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे. 2 अक्टूबर को पदयात्रा सप्ताह का समापन राज्यपाल रमेन डेका द्वारा किया जाएगा.
साधु सन्यासी, जनता जनार्दन, नेतागण, मंत्री गण, विधायक, सांसद, जिला अध्यक्ष के साथ ही संगठन के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी इस पदयात्रा सप्ताह में शामिल होंगे. बड़े उत्साह से नशा मुक्ति का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा- पुरंदर मिश्रा,विधायक,रायपुर उत्तर
पुरंदर मिश्रा ने बताया, ''इसके पहले 1996 से महासमुंद जिले के बसना, सरायपाली, बागबाहरा जैसे क्षेत्रों में पदयात्रा करके नशा मुक्ति को लेकर काम किया था. इस पदयात्रा को 27 सालों तक किया हूं. इस दौरान कई किलोमीटर तक की पदयात्रा किया हूं. इसमें लगभग 22640 लोग नशा मुक्त हुए. 2 अक्टूबर को पदयात्रा सप्ताह के समापन वाले दिन उन्हें सम्मानित किया जाएगा."
पुरंदर मिश्रा ने बताया कि साल 2015 और 16 में भी रायपुर में पदयात्रा कर चुका हूं. मेरी तबीयत की वजह से 1 साल 2025 में पदयात्रा नहीं कर पाया. लेकिन इस साल 2026 में पदयात्रा कर रहा हूं. पदयात्रा इसलिए भी कर रहा हूं कि मैं यदि इन सात दिनों के दौरान किसी एक व्यक्ति को भी नशा मुक्त करता हूं तो मेरी पदयात्रा सफल रहेगी. गांधी जी भी चाहते थे कि मेरा भारत नशा मुक्त हो. इसके साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया है कि देश के युवा नशा मुक्त हों और भारत देश नशा मुक्त बने. उनकी परिकल्पना को साकार करने के लिए हम पदयात्रा कर रहे हैं. इस दौरान हमारे सभी साथी रहेंगे.
25 सितंबर, दोपहर 3 बजे से: पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा, तेलीबांधा थाना चौक से पदयात्रा प्रारंभ होगी. तेलीबांधा होते हुए शहीद भगत सिंह चौक, गौरव पथ में समापन होगा. रविग्राम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा.
26 सितंबर, दोपहर 3 बजे से: शहीद भगत सिंह चौक, गौरव पथ में माल्यार्पण कर पदयात्रा प्रारंभ होगी. डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण के पश्चात पदयात्रा कलेक्टोरेट चौक पहुंचेगी. जहां छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ समापन होगा.
27 सितंबर, दोपहर 3 बजे से: कलेक्टोरेट चौक स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पदयात्रा प्रारंभ होगी. इसके बाद शास्त्री चौक में शास्त्री की प्रतिमा और जयस्तंभ चौक में शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए पदयात्रा शारदा चौक पहुंचेगी. यहां डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ समापन होगा.
28 सितंबर, दोपहर 3 बजे से: शारदा चौक से माल्यार्पण के पश्चात पदयात्रा प्रारंभ होगी. तात्यापारा चौक में खूबचंद बघेल की प्रतिमा और नवीन मार्केट में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा. इसके बाद पदयात्रा रामसागर पारा, राठौर चौक होते हुए गुरुनानक चौक पहुंचेगी. मार्ग में हनुमान मंदिर में भी माल्यार्पण किया जाएगा.
29 सितंबर, दोपहर 3 बजे से: गुरुनानक चौक से पदयात्रा प्रारंभ होकर मौदहापारा होते हुए फाफाडीह पहुंचेगी. जहां इस दिवस की पदयात्रा का समापन होगा.
30 सितंबर, दोपहर 3 बजे से: फाफाडीह चौक से पदयात्रा प्रारंभ होकर सरदार वल्लभ भाई चौक (लाल चौक) पहुंचेगी. यहां सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ समापन होगा.
1 अक्टूबर, दोपहर 3 बजे से: सरदार वल्लभ भाई चौक (लाल चौक) से पदयात्रा प्रारंभ होकर पंडरी पुराने बस स्टैंड पहुंचेगी. यहां मिनीमाता की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ कार्यक्रम का समापन होगा.
2 अक्टूबर: मेडिकल कॉलेज सभागार में भव्य समापन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा.