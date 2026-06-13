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बिहार में धान खरीद घोटाले में पैक्स अध्यक्ष निलंबित, 50 लाख से अधिक की गड़बड़ी का आरोप

बांका: बिहार के बिहार के बांका जिले में खरीफ विपणन मौसम 2025-26 के दौरान धान खरीद में गंभीर अनियमितताओं के आरोप में शंभुगंज प्रखंड के चुटिया बेलारी पैक्स अध्यक्ष मो. शहबाज उर्फ हफीज को निलंबित कर दिया गया है. जिला सहकारिता पदाधिकारी मो. जैनुल आबदीन अंसारी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई. साथ ही पैक्स के प्रशासनिक कार्यों के लिए प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी बिपिन कुमार को प्रशासक नियुक्त किया गया है.

खरीद के आंकड़ों में गड़बड़: चुटिया बेलारी पैक्स द्वारा कुल 579.400 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई थी. इसके एवज में 397.932 मीट्रिक टन सीएमआर राज्य खाद्य निगम को उपलब्ध कराया जाना था, लेकिन पैक्स ने मात्र 232 मीट्रिक टन सीएमआर ही जमा किया. शेष 165.932 मीट्रिक टन सीएमआर की आपूर्ति नहीं की गई.

गोदाम जांच में 216 टन धान कम: शिकायत मिलने के बाद 30 मई 2026 को पैक्स गोदाम की जांच कराई गई. जांच में गोदाम में 216 मीट्रिक टन धान कम पाया गया. पैक्स अध्यक्ष से स्पष्टीकरण मांगा गया, जिसमें उन्होंने 850 क्विंटल धान बेलहर के लक्ष्मी मिलर को भेजने का दावा किया, लेकिन कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं दिया.

50 लाख से अधिक की गड़बड़ी का आरोप: जांच रिपोर्ट के आधार पर करीब 50 लाख रुपये से अधिक मूल्य के खाद्यान्न के हिसाब-किताब में गड़बड़ी पाई गई. इसके बाद जिला सहकारिता विभाग ने तुरंत पैक्स अध्यक्ष मो. शहबाज उर्फ हफीज को निलंबित करने का आदेश जारी किया.

अध्यक्ष का दावा- साजिश है: निलंबित पैक्स अध्यक्ष मो. शहबाज उर्फ हफीज ने सभी आरोपों से इनकार किया है. उन्होंने इसे पूरी तरह निराधार बताते हुए कहा कि उन्हें एक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है.