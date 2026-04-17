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बिहार में पैक्स अध्यक्ष की लाश मिली, JDU नेता का था बेटा

शेखपुरा : बिहार के शेखपुरा जिले में एक पैक्स अध्यक्ष का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. बरबीघा थाना क्षेत्र के बभनबीघा गांव में शुक्रवार की सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब ग्रामीणों ने खेत में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ देखा. मिली जानकारी के अनुसार, सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने गांव के पूरब दिशा में स्थित खंधे के पास एक व्यक्ति के शव को उल्टा पड़ा देखा. शुरुआत में शव की पहचान नहीं हो सकी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी.

पैक्स अध्यक्ष कि मिली लाश : सूचना मिलते ही बरबीघा थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने जब शव को पलटकर देखा, तब उसकी पहचान समास बुजुर्ग पंचायत के पैक्स अध्यक्ष संजीत कुमार के रूप में हुई. घटना की जानकारी मिलते ही परिजन भी मौके पर पहुंचे और शव की पहचान की पुष्टि की. शव मिलने की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर जुट गए और हंगामा करने लगे.

FSL की टीम कर रही जांच : परिजनों ने इस घटना को लेकर हत्या की आशंका जताई है और मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है. उनका कहना है कि घटना का निष्पक्ष जांच होना चाहिए. घटना की गंभीरता को देखते हुए जिले के वरीय पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. एसपी बलिराम कुमार चौधरी और एएसपी डॉ. राकेश कुमार ने घटनास्थल का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. वहीं, बरबीघा थानाध्यक्ष गौरव कुमार पुलिस टीम के साथ पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं.

"हमें जैसे ही लाश मिलने की सूचना मिली तुरंत पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले की गंभीरता से जांच कर रहे हैं."- गौरव कुमार, थानाध्यक्ष, शेखपुरा