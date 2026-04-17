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बिहार में पैक्स अध्यक्ष की लाश मिली, JDU नेता का था बेटा

बिहार के शेखपुरा में खेत के गड्ढे में पैक्स अध्यक्ष की लाश मिली. पहले गांव वालों ने शव को नहीं पहचाना. पढ़ें पूरी खबर-

शेखपुरा में मिली लाश
शेखपुरा में मिली लाश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 17, 2026 at 1:51 PM IST

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शेखपुरा : बिहार के शेखपुरा जिले में एक पैक्स अध्यक्ष का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. बरबीघा थाना क्षेत्र के बभनबीघा गांव में शुक्रवार की सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब ग्रामीणों ने खेत में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ देखा. मिली जानकारी के अनुसार, सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने गांव के पूरब दिशा में स्थित खंधे के पास एक व्यक्ति के शव को उल्टा पड़ा देखा. शुरुआत में शव की पहचान नहीं हो सकी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी.

पैक्स अध्यक्ष कि मिली लाश : सूचना मिलते ही बरबीघा थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने जब शव को पलटकर देखा, तब उसकी पहचान समास बुजुर्ग पंचायत के पैक्स अध्यक्ष संजीत कुमार के रूप में हुई. घटना की जानकारी मिलते ही परिजन भी मौके पर पहुंचे और शव की पहचान की पुष्टि की. शव मिलने की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर जुट गए और हंगामा करने लगे.

FSL की टीम कर रही जांच : परिजनों ने इस घटना को लेकर हत्या की आशंका जताई है और मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है. उनका कहना है कि घटना का निष्पक्ष जांच होना चाहिए. घटना की गंभीरता को देखते हुए जिले के वरीय पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. एसपी बलिराम कुमार चौधरी और एएसपी डॉ. राकेश कुमार ने घटनास्थल का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. वहीं, बरबीघा थानाध्यक्ष गौरव कुमार पुलिस टीम के साथ पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं.

"हमें जैसे ही लाश मिलने की सूचना मिली तुरंत पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले की गंभीरता से जांच कर रहे हैं."- गौरव कुमार, थानाध्यक्ष, शेखपुरा

शव पर नहीं मिले चोट के निशान : पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फोरेंसिक टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया है. एसपी ने बताया कि प्रथम दृष्टया शव पर किसी प्रकार के बाहरी चोट के निशान नहीं मिले हैं, जिससे हत्या की पुष्टि फिलहाल नहीं हो पाई है. पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की गहन छानबीन कर रही है.

कैसे हुई मौत? : शव को देखकर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है. गांव में तरह-तरह की बात हो रही है. पुलिस भी पैक्स अध्यक्ष के बैकग्राउंड को खंगाल रही है. अगर हत्या हुई तो किस वजह से हुई है पुलिस वैज्ञानिक रूप से साक्ष्य बटोर रही है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है. रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा.

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