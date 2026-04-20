बिहार में आज PACS का चुनाव, पैक्स अध्यक्ष और प्रबंध समिति के सदस्यों के लिए वोटिंग जारी
बिहार के 29 जिलों में 363 प्राथमिक कृषि साख समितियों (PACS) का चुनाव कड़ी सुरक्षा के बीच चल रहा है. जानें अपडेट
Published : April 20, 2026 at 12:31 PM IST
पटना: बिहार में प्राथमिक कृषि साख समितियों (PACS) के लिए वोट डाले जा रहे हैं. सोमवार को 29 जिलों में 363 पैक्सों के लिए मतदान हो रहा है. पैक्स अध्यक्ष और प्रबंध समिति के सदस्यों के लिए वोटिंग की जा रही है. हालांकि मतदाता सूची में विसंगतियों के कारण 11 पैक्सों का चुनाव स्थगित कर दिया गया है.
बिहार में पैक्स का चुनाव: गौरतलब है कि पटना, बक्सर, भोजपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, गया, औरंगाबाद, रोहतास, सारण, सिवान, गोपालगंज, बेगूसराय, मुंगेर में चुनाव चल रहा है. इसके अलावा चुनाव आयोग ने चुनाव संबंधी किसी भी शिकायत, धांधली, डराने-धमकाने या तकनीकी समस्या के लिए मतदाताओ के लिए टॉल फ्री नंबर भी जारी किया है. 7979951297 पर तत्काल सूचना दे सकते हैं.
मतदाताओं में उत्साह: मसौढ़ी में भी पैक्स चुनाव हो रहा है. कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है. जानकारी के अनुसार चरमा पैक्स चुनाव को लेकर मतदाताओं में गजब का उत्साह दिख रहा है. सुबह से ही लोग लंबी लाइन लगाकर अपने मतदान करते नजर आ रहे हैं. उत्साह के पीछे यह भी कारण है कि पिछले कई सालों से लोग पैक्स चुनाव को लेकर लंबा इंतजार कर रहे थे. कई बार चुनाव किसी कारणों से टाला जा रहा था, लेकिन इस बार मतदान हो रहा है. वहीं महिलाओं में भी मतदान को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है.
"जो किसानों के लिए काम करेगा और किसान की समस्या के लिए सदैव खड़ा रहेगा, उसके लिए हम वोट कर रहे हैं."- लालपरी देवी, मतदाता, चरमा
चरमा पैक्स के लिए त्रिकोणीय मुकाबला: चुनाव को लेकर यहां पर 3 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 1481 मतदाता हैं. सभी बूथ अतिसंवेदनशील हैं. नक्सल बूथ होने के कारण कड़ी सुरक्षा के बीच यहां पर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा है. एक तरफ जहां राकेश कुमार निरंजन तो दूसरी तरफ मंजू देवी हैं. वहीं इस बार एक नये उम्मीदवार प्रियरंजन पटेल की हुई एंट्री हुई है, जो चुनाव को त्रिकोणीय बना रहे हैं.
"मसौढ़ी प्रखंड के चरमा पंचायत में पैक्स का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है. तीन मतदान केंद्र बनाए गए हैं. हर बूथ पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं. शांतिपूर्वक सभी मतदाता वोट कर रहे हैं."- प्रभाकर कुमार, बीडीओ, मसौढ़ी
"किसानों की हर समस्याओं पर खड़ा रहने वाले उम्मीदवार को हम वोट कर रहे हैं. उम्मीद है कि किसानों के लिए काम होगा और पंचायत का भी भला होगा."- सावित्री, मतदाता, चरमा,मसौढ़ी
बारिबिगहा और सोनमई पैक्स का चुनाव: सूत्रों की माने तो यहां लड़ाई आमने-सामने की है. राकेश कुमार निरजंन उम्मीदवार के पांच कार्यकारिणी सदस्य पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं. इसके अलावा धनरूआ प्रखंड के बारिबिगहा और सोनमई पैक्स का भी मतदान चल रहा है. बारिबिगहा मे पांच उम्मीदवार और सोनमई पंचायत मे दो उम्मीदवार हैं. फिलहाल कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी है.
"धनरूआ प्रखंड के दो पंचायत में पैक्स का चुनाव हो रहा है, जिसमें बारिबिगहा में 5 उम्मीदवार हैं और सोनमई में दो उम्मीदवार हैं. दोनों पंचायत में मतदाता लाइन लगाकर वोट कर रहे हैं."- सीमा कुमारी, बीडीओ, धनरूआ
पैमार पैक्स का मतदान जारी: इसके अलावा पुनपुन प्रखंड मे पैमार पैक्स का मतदान चल रहा है, जहां दो उम्मीदवार के बीच चुनावी दंगल है. पैक्स चुनाव को लेकर कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है. सुबह 7:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक यह मतदान होगा. उसके बाद अगले दिन (21 अप्रैल) मतगणना होनी है, जो रात 10:00 बजे तक होगी. उसके बाद जीते हुए उम्मीदवार को प्रमाण पत्र दिया जाएगा.
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