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किसान के मकान से डोडा चूरे के कट्टे चुरा ले गए बदमाश, नकदी एवं आभूषण भी किए पार

कनेरा थाने के एएसआई प्रकाशचंद्र ने बताया कि थाने पर सरसी निवासी रामप्रसाद धाकड़ ने रिपोर्ट दी है. उन्होंने बताया कि उसके परिवार के पास अफीम का लाइसेंस है. इस बार की अफीम की फसल में डोडे पर चीरे लगाकर अफीम निकाली गई थी. बाद में डोडा चूरा और अफीम दोनों घर में रखे हुए थे. बीती रात परिवार के सभी सदस्य घर में सो रहे थे. इसी दौरान चोर मकान की पिछली ओर स्थित खिड़की निकालकर अंदर घुस गए. चोरों ने कमरे की तलाशी लेते हुए वहां रखे डोडा चूरे के चार कट्टे चोरी कर लिए. साथ ही कमरे से सोने के कंगन व झुमकियां भी चुरा ले गए.

चित्तौड़गढ़: जिले के कनेरा थाना क्षेत्र के सरसी गांव निवासी एक अफीम काश्तकार के मकान से चोर डोडा चूरे से भरे कट्टे चोरी कर ले गए. साथ ही कमरे के अंदर से करीब डेढ़ लाख रुपए की नकदी और चार तोला से अधिक सोने के गहने चोरी हो गए. चोर मकान में पीछे की खिड़की निकालकर कमरे में घुसे थे.

मकान में हुई चोरी की जानकारी सुबह नींद खुलने पर लगी. इसके बाद कनेरा थाने पर सूचना दी गई. पुलिस ने सरसी गांव पहुंचकर मौका मुआयना किया. जांच में सामने आया कि रामप्रसाद धाकड़ तथा उसके माता-पिता भी मकान में ही थे, लेकिन सभी अलग-अलग कमरों में सोए हुए थे. जिस कमरे में डोडा चूरे के कट्टे एवं आभूषण रखे थे, उस कमरे में कोई नहीं सोया था. मकान में एक बड़ा कूलर लगा हुआ था, जिसकी तेज आवाज में खिड़की तोड़ने का पता ही नहीं चल पाया. पुलिस ने प्रार्थी की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है.

डोडा चूरे का यह पहला मामला: चित्तौड़गढ़ जिले में इस वर्ष घर में रखे डोडा चूरे की चोरी का यह पहला मामला है. किसान डोडा चूरे को कीमती वस्तु की तरह सहेजकर रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद तस्करी में लिप्त आरोपी चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं. एएसआई प्रकाशचंद्र ने बताया कि किसान ने अपने लाइसेंस पर अफीम की बुवाई की थी. चीरे लगाने के बाद जो अफीम एकत्रित हुई, उसे बाल्टी में भरकर रखा गया था और शुक्रवार को अफीम तौल केंद्र जाना था. अफीम से भरी बाल्टी रामप्रसाद धाकड़ के पिता के कमरे में रखी हुई थी, जो सुरक्षित बच गई. डोडा चूरे के साथ अफीम भी चोरी हो जाती, तो अगले साल उसके अफीम बुवाई लाइसेंस पर संकट आ सकता था.