जयपुर जेल में तंबाकू तस्करी का अनोखा तरीका, टेनिस बॉल में मिला नशे का सामान
जयपुर सेंट्रल जेल में टेनिस बॉल के अंदर से बीड़ी और तंबाकू के पैकेट मिले. जेल प्रशासन ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की.
Published : October 22, 2025 at 12:19 PM IST
जयपुर: राजधानी की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली सेंट्रल जेल में एक बार फिर से सुरक्षा चूक सामने आई है. अबकी बार मामला टेनिस बॉल में बीड़ी और तंबाकू के पैकेट भरकर जेल के भीतर फेंकने का है. इस अनोखे तरीके से नशे का सामान पहुंचाने की घटना से जेल प्रशासन भी हैरान है. जानकारी के अनुसार, जेल में रविवार को हुई जांच के दौरान एक टेनिस बॉल मिली, जिसे काटकर खोला गया तो उसमें बीड़ी और तंबाकू के पैकेट मिले.
पहली बॉल से खुला राज: जेल प्रहरी ज्योति जांगिड़ की रिपोर्ट के अनुसार, 21 अक्टूबर को जेल के वार्ड नंबर 8 और मुख्य दीवार के बीच एक पार्सल फेंका गया था, जब उसे खोलकर देखा गया तो उसमें हल्के हरे रंग की टेनिस बॉल थी. संदेह होने पर जब बॉल को काटा गया तो उसके अंदर से बीड़ी के दो बंडल और तंबाकू का एक पैकेट मिला. इस घटना के बाद जेल प्रशासन ने पूरे वार्ड नंबर 8 में सघन तलाशी अभियान चलाया. तलाशी के दौरान एक और पार्सल मिला, जिसमें फिर एक टेनिस बॉल थी. उसे खोलने पर बीड़ी के दो बंडल और मिले.
जेल में बीड़ी और तंबाकू पर सख्त प्रतिबंध: जेल प्रशासन के अनुसार, जेल परिसर में तंबाकू और बीड़ी जैसी नशे की सामग्री पूरी तरह प्रतिबंधित है. लालकोठी थानाधिकारी प्रकाशराम ने बताया कि इस मामले में जेल प्रहरी ज्योति जांगिड़ की रिपोर्ट पर प्रिजनर्स एक्ट की धारा 42 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. मामले की जांच एएसआई सूरजमल को सौंपी गई है.
पहले भी मिली प्रतिबंधित सामग्री: जयपुर सेंट्रल जेल में यह पहली बार नहीं है जब प्रतिबंधित वस्तुएं मिली हों. इस साल भी कई बार जेल के अलग-अलग वार्डों में मोबाइल फोन और सिम कार्ड मिले हैं. पिछले दिनों जयपुर पुलिस ने जेल में प्रतिबंधित नशीली दवाइयां सप्लाई करने वाले एक गिरोह का भी भंडाफोड़ किया था. बार-बार ऐसी घटनाओं के सामने आने से जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.
प्रशासन सख्त, जांच जारी: फिलहाल जेल प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त करने के निर्देश दिए हैं. लालकोठी थाना पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि जेल की ऊंची दीवार के भीतर टेनिस बॉल कैसे पहुंची और इसमें कौन-कौन लोग शामिल हैं.
