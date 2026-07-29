कहां से आई 25 गोलियां? पटना हाईकोर्ट की सुरक्षा में बड़ी चूक, पुलिस जांच शुरू
पटना हाईकोर्ट की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है. चीफ जस्टिस ने भी घटना पर आश्चर्य व्यक्त किया है. पढ़ें पूरी खबर..
Published : July 29, 2026 at 1:19 PM IST
पटना: एक बार फिर पटना हाईकोर्ट के लॉयर्स एसोसिएशन में 6.35 बोर की 25 गोलियों का एक पैकेट मिला है. गोली मिलते ही कोर्ट में हड़कंप मच गया. आनन-फानन में एसोसिएशन के सदस्यों ने कोर्ट ऑफिसर को गोली मिलने की सूचना दी.
पटना हाईकोर्ट की सुरक्षा में चूक: सूचना मिलने के फौरन बाद कोतवाली थाना पुलिस तुरंत हरकत में आई और लायर्स एसोसिएशन में पहुंचकर गोली को अपने कब्जे में लिया. उसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है. पुलिस के वरीय अधिकारियों ने देर शाम हाईकोर्ट पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना भी किया.
चीफ जस्टिस से शिकायत: असल में दोपहर में भोजनावकाश को दौरान हाईकोर्ट के तीनों अधिवक्ता संघों के अध्यक्ष और महासचिवों ने एक्टिंग चीफ जस्टिस सुधीर सिंह से मिल अन्य समस्याओं के साथ साथ इस घटना की भी जानकारी दी.
जिसके बाद एक्टिंग चीफ जस्टिस ने आश्चर्य व्यक्त किया. साथ ही सुरक्षा और अधिक चाकचौबंद करने का आदेश दिया. उन्होंने सुरक्षा के मुद्दे पर सहयोग करने की बात कही.
पहले भी मिली थी 50 गोलियां: इसके पहले भी लायर्स एसोसिएशन में ही 50 से ज्यादा गोली मिली थी. हाई कोर्ट में पांच प्रवेश द्वार है. पहली गेट से सिर्फ जज प्रवेश करते हैं, जबकि दो से पांच नम्बर की गेट से अधिवक्तागण और मुवक्किलों का प्रवेश होता है.
मेटल डिटेक्टर के बाद भी कैसे चूक?: लगभग सभी प्रवेश द्वार पर मेटल डिटेक्टर लगा हुआ है. गेट नम्बर तीन के प्रवेश द्वार के पास मुवक्किलों का बैग चेक करने के लिए बजाप्ते एक रूम बना हुआ है. हालांकि वकीलों का बैग और अन्य सामान की कोई जांच नहीं की जाती है. वकील के वेश में कोई भी आसानी से बिना जांच के प्रवेश कर सकता है.
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