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गाजियाबाद: आवारा कुत्तों के झुंड ने 4 साल के मासूम को नोचा, दिल्ली में इलाज के दौरान हुई मौत

स्कूल से लौटते वक्त मासूम पर आवारा कुत्तों के झुंड ने हमला किया था.

आवारा कुत्ते
आवारा कुत्ते (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 16, 2026 at 6:24 PM IST

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नई दिल्ली/गाजियाबाद: राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है. ताजा मामला मसूरी थाना क्षेत्र के ग्राम नहर इलाके से सामाने आया है, जहां आवारा कुत्तों के हमले में एक चार वर्षीय मासूम की जान चली गई.

मिली जानकारी के अनुसार, हमले में गंभीर रूप से घायल हुए मासूम की आज दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हुई है. मासूम कई दिनों से अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था. मासूम की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है. घटना के बाद स्थानीय लोगों में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या को लेकर सवाल उठने लगे हैं.

एसीपी मसूरी सुनील कुमार के मुताबिक,

"स्कूल से लौटते वक्त मासूम पर आवारा कुत्तों के झुंड ने हमला किया था. इलाज के लिए परिजन एमएमजी अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां से दिल्ली के जीटीबी अस्पताल रेफर कर दिया गया. जहां मासूम का इलाज चल रहा था. आज सूचना मिली है कि इलाज के दौरान मासूम की मृत्यु हो गई है.''

मिली जानकारी के मुताबिक, मसूरी थाना क्षेत्र के नहर गांव निवासी अनीश का 4 वर्षीय बेटा 12 अगस्त को स्कूल से लौट रहा था. सुबह करीब 11:30 बजे आवारा कुत्तों के झुंड ने मासूम पर हमला कर दिया. परिजनों के मुताबिक, झुंड में 4 से 5 कुत्तों ने अचानक मासूम पर हमला किया. जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया. पूरे शरीर पर आवारा कुत्तों के हमले के निशान दिखाई दिए.

परिजन मासूम को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला एमएमजी अस्पताल रेफर कर दिया गया. मासूम की स्थिति गंभीर होने के कारण चिकित्सकों से उसे दिल्ली के जीटीबी अस्पताल रेफर कर दिया. डॉक्टरों की निगरानी में उसका उपचार हुआ लेकिन हमले के चौथे दिन मासूम जिंदगी की जंग हार गया. बता दें कि गाजियाबाद में यह पहली घटना नहीं है. आए दिन आवारा कुत्तों के हमले के मामले सामने आते रहते हैं. कोई बड़ी घटना हो जाती है तो कार्यवाही करने की बात कही जाती है, लेकिन कुछ दिन बाद मामला फिर सुस्त पड़ जाता है.

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