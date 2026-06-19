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अमरोहा: मासूम बच्चे को नोंच-नोंच कर किया लहूलुहान, आवारा कुत्तों के हमले में हालत नाजुक, रेफर

अमरोहा में आवारा कुत्तों के झुंड का 7 वर्षीय मासूम पर जानलेवा हमला, लोगों में आक्रोश

(IANS)
प्रतीकात्मक तस्वीर ((IANS))
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 19, 2026 at 8:09 PM IST

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अमरोहा : हसनपुर क्षेत्र के अब्दुल्ला कॉलोनी में आवारा कुत्तों के झुंड ने 7 वर्षीय मासूम हमजा पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया है. घटना के बाद इलाके में दहशत और लोगों में भारी आक्रोश है. परिजनों और स्थानीय लोगों का आरोप है कि लंबे समय से आवारा कुत्तों की शिकायतें की जा रही हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है.

जानकारी के अनुसार, हसनपुर कोतवाली क्षेत्र की अब्दुल्ला कॉलोनी निवासी 7 वर्षीय हमजा घर के पास खेल रहा था, तभी अचानक आवारा कुत्तों के झुंड ने उस पर हमला बोल दिया. बच्चे की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और किसी तरह कुत्तों को भगाकर मासूम की जान बचाई. हमले में बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया. परिजन उसे तत्काल सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया.

घटना के बाद कॉलोनी के लोगों में भारी आक्रोश है. स्थानीय निवासियों का कहना है कि क्षेत्र में आवारा कुत्तों का आतंक लंबे समय से बना हुआ है. कई बार संबंधित विभागों को शिकायतें दी गईं, लेकिन आज तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई. लोगों का कहना है कि यदि समय रहते कदम उठाए गए होते तो मासूम हमजा इस दर्दनाक हादसे का शिकार नहीं होता. अब लोगों ने प्रशासन से आवारा कुत्तों की समस्या का स्थायी समाधान कराने और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

इस मामले में वन विभाग के रेंजर नरेश चौधरी ने कहा, "हमें घटना की जानकारी मिली है, यदि संबंधित क्षेत्र में आवारा या जंगली जीवों से जुड़ी कोई समस्या है तो संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. आमजन की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है."

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