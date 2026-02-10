ETV Bharat / state

विश्व धरोहर में लापरवाही! केवलादेव में श्वानों का आतंक, स्नेकबर्ड पर हमला कर मार डाला

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर : यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जिसे देश-दुनिया में पक्षियों के सुरक्षित आश्रय के रूप में जाना जाता है, आज खुद सुरक्षा के सवालों में घिरता नजर आ रहा है. उद्यान परिसर में घूम रहे आवारा श्वान न केवल पक्षियों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं, बल्कि संरक्षण व्यवस्था की पोल भी खोल रहे हैं. ताजा मामला 8 फरवरी का है, जब आवारा श्वानों के एक झुंड ने डार्टर (स्नेकबर्ड) पक्षी पर हमला कर उसे मार डाला. यह पूरी घटना कैमरे में कैद हुई है, जिसने वन्यजीव प्रेमियों और प्रशासन दोनों की चिंता बढ़ा दी है. घटना को कैमरे में कैद करने वाले वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर सुनील पारीक ने बताया कि वे 7 से 9 फरवरी तक केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में वाइल्डलाइफ फोटोग्राफी के लिए मौजूद थे. 8 फरवरी की शाम करीब 4 बजे वे नौकायन क्षेत्र में कैंटीन के पास थे, जहां आवारा श्वानों का एक झुंड घूमता नजर आया. इसी दौरान श्वानों ने डार्टर पक्षी पर अचानक हमला कर दिया और कुछ ही पलों में उसे पकड़कर मार डाला. इस पूरी घटना को उन्होंने अपने कैमरे में कैद किया. पढ़ें. केवलादेव पार्क के साइलेंस जोन में वाहनों की एंट्री पर रोक, कर्मचारी भी साइकिल से करेंगे गश्त