विश्व धरोहर में लापरवाही! केवलादेव में श्वानों का आतंक, स्नेकबर्ड पर हमला कर मार डाला
यह पूरी घटना कैमरे में कैद हुई है, जिसने वन्यजीव प्रेमियों और प्रशासन दोनों की चिंता बढ़ा दी है.
Published : February 10, 2026 at 12:42 PM IST
भरतपुर : यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जिसे देश-दुनिया में पक्षियों के सुरक्षित आश्रय के रूप में जाना जाता है, आज खुद सुरक्षा के सवालों में घिरता नजर आ रहा है. उद्यान परिसर में घूम रहे आवारा श्वान न केवल पक्षियों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं, बल्कि संरक्षण व्यवस्था की पोल भी खोल रहे हैं. ताजा मामला 8 फरवरी का है, जब आवारा श्वानों के एक झुंड ने डार्टर (स्नेकबर्ड) पक्षी पर हमला कर उसे मार डाला. यह पूरी घटना कैमरे में कैद हुई है, जिसने वन्यजीव प्रेमियों और प्रशासन दोनों की चिंता बढ़ा दी है.
घटना को कैमरे में कैद करने वाले वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर सुनील पारीक ने बताया कि वे 7 से 9 फरवरी तक केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में वाइल्डलाइफ फोटोग्राफी के लिए मौजूद थे. 8 फरवरी की शाम करीब 4 बजे वे नौकायन क्षेत्र में कैंटीन के पास थे, जहां आवारा श्वानों का एक झुंड घूमता नजर आया. इसी दौरान श्वानों ने डार्टर पक्षी पर अचानक हमला कर दिया और कुछ ही पलों में उसे पकड़कर मार डाला. इस पूरी घटना को उन्होंने अपने कैमरे में कैद किया.
पहले कर चुके चीतलों का शिकार : यह पहली बार नहीं है जब केवलादेव में आवारा श्वानों की वजह से वन्यजीव, पक्षी असुरक्षित हुए हों. कुछ वर्ष पूर्व भी उद्यान क्षेत्र में आवारा श्वानों की ओर से चीतलों (स्पॉटेड डियर) का शिकार किए जाने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं. उस समय भी इस मुद्दे पर सवाल उठे थे और श्वानों को बाहर निकालने की बात कही गई थी, लेकिन स्थायी समाधान नहीं निकल पाने के कारण समस्या फिर सिर उठाती नजर आ रही है.
उद्यान में आवारा श्वानों का पता कर उन्हें बाहर निकलवाने के लिए जल्द कदम उठाए जाएंगे. नगर निगम या अन्य संबंधित संस्थाओं के माध्यम से आवारा श्वानों को उद्यान से बाहर निकालने और भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों, इसके लिए प्रयास किए जाएंगे. : चेतन कुमार बीवी, निदेशक, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान
वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर सुनील पारीक का कहना है कि केवलादेव एक विश्व विरासत स्थल है और यहां पक्षियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि यदि उद्यान के भीतर ही पक्षी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे तो वे डिस्टर्ब होंगे और धीरे-धीरे इस क्षेत्र से दूरी बना सकते हैं. इससे न केवल पक्षियों की संख्या प्रभावित होगी, बल्कि केवलादेव की अंतरराष्ट्रीय पहचान और पर्यटन पर भी नकारात्मक असर पड़ सकता है.