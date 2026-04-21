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पचपदरा रिफाइनरी आग : तीन-चार दिन में होगा नुकसान का आकलन, मुख्य सचिव ने एचपीसीएल अधिकारियों के साथ की बैठक

शाम को पचपदरा से जोधपुर लौटे मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने बताया कि सीएम ने दौरा किया है. एचपीसीएल प्रबंधन के साथ टाइमलाइन के तहत काम करने पर विचार-विमर्श हुआ है, ताकि रिफाइनरी को वापस शुरू किया जा सके. प्रबंधन अगले तीन-चार दिन में कार्य की क्षमताओं का मूल्यांकन और आकलन करके जानकारी देगा, इसके बाद जल्द से जल्द काम पूरा करने की योजना बनाई जाएगी. उन्होंने बताया कि एचपीसीएल एक सक्षम कंपनी है और वह जल्द ही मरम्मत कार्य पूरा करने को लेकर आश्वस्त है. मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिफाइनरी का लोकार्पण करने वाले थे, लेकिन सोमवार को आग लगने से कार्यक्रम रद्द कर दिया गया.

जोधपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने भी मंगलवार को पचपदरा रिफाइनरी का दौरा किया. उन्होंने एचपीसीएल प्रबंधन के अधिकारियों के साथ बैठक कर सोमवार को रिफाइनरी में लगी आग से हुए नुकसान का जायजा लिया. मुख्य सचिव ने मरम्मत कार्यों की टाइमलाइन तय करने और रिफाइनरी को जल्द से जल्द शुरू करने पर विचार-विमर्श किया. इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहे और उन्होंने आग से प्रभावित सीडीयू का निरीक्षण किया.

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मुख्यमंत्री ने किया सीडीयू का निरीक्षण : मुख्यमंत्री ने सीडीयू (क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट) का दौरा किया, जहां आग लगी थी. यह वही सीडीयू है, जहां प्रधानमंत्री को पहिया घुमाकर शुरुआत करनी थी. यहीं पर रिसाव के चलते आग लग गई थी. इस घटना से सीडीयू को बहुत अधिक नुकसान हुआ है. इस यूनिट के बनने में काफी समय लगा था. यहां पर लगे हीट एक्सचेंजर में ठंडे क्रूड ऑयल को गर्म किया जाता है और गर्म रिफाइन ऑयल को ठंडा किया जाता है. मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि सोमवार दोपहर करीब 1:55 बजे रिफाइनरी परिसर में लीकेज की समस्या सामने आई थी. घटना की जानकारी मिलते ही तकनीकी अधिकारियों और एचपीसीएल की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज एक घंटे के भीतर, लगभग 2:45 बजे तक स्थिति पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया. अधिकारियों की सतर्कता और त्वरित प्रतिक्रिया से एक संभावित बड़ी दुर्घटना टल गई, जिससे किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई.

अन्य रिफाइनरी से आएगी टीम : मंत्री पटेल ने बताया कि रिफाइनरी विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई है और लीकेज से हुआ नुकसान केवल एक हिस्से तक सीमित रहा. उन्होंने कहा कि लीकेज के वास्तविक कारणों की गहन जांच के लिए अन्य रिफाइनरियों से विशेषज्ञों और बड़ी तकनीकी टीमों को बुलाया जा रहा है, ताकि समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जा सके. उन्होंने भरोसा दिलाया कि मरम्मत कार्य पूरा होते ही रिफाइनरी अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार व्यावसायिक उत्पादन शुरू कर देगी. प्रशासन और तकनीकी टीमें लगातार निगरानी बनाए हुए हैं, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके.