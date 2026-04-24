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Refinery Fire Accident : डोटासरा बोले- राजस्थान में 'पोपाबाई का राज'...मुख्यमंत्री को सस्पेंड होना चाहिए

रिफाइनरी में आगजनी पर पीसीसी चीफ डोटासरा ने सरकार पर साधा निशाना. सीएम को लेकर कही ये बड़ी बात...

Govind Singh Dotasra
पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा (ETV Bharat Barmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 24, 2026 at 3:36 PM IST

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बाड़मेर: राजस्थान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा शुक्रवार को एक दिवसीय दौरे पर बाड़मेर पहुंचे. सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल सहित कांग्रेस के नेताओं ने डोटासरा का स्वागत किया. डोटासरा सर्किट हाउस के पास स्थित कांग्रेस कार्यलय की विवादित जमीन पर पहुंचे, जहां उन्होंने पौधारोपण करने के साथ ही कांग्रेस नेताओं से पार्टी कार्यालय की जमीन की जानकारी ली.

पूर्व विधायक मेवाराम जैन ने अपने समर्थों के साथ सर्किट हाउस में डोटासरा का स्वागत किया. इस दौरान जैन का दर्द झलका. जैन ने डोटासरा से कहा कि उन्होंने कांग्रेस कार्यालय की जमीन आवंटित कराई और बाकायदा पट्टे के लिए नगर परिषद में पैसे भी जमा करवाए थे, लेकिन बावजूद इसके, बाड़मेर कांग्रेस के नेता कार्यलय की जमीन में रोड़ा डालने का आरोप लगा रहे हैं. डोटासरा ने समझाइश करते हुए कहा कि कोई काम नहीं रोक रहा है. बीजेपी रोक रही है. आप सब आपस में मिलकर इसको बनाओ.

डोटासरा ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Barmer)

इसके बाद डोटासरा और बायतु विधायक हरीश चौधरी दोनों एक गाड़ी में सवार होकर शिव के भियाड़ में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रवाना हुए. इस दौरान हरीश चौधरी ने गाड़ी की स्टीयरिंग थामकर सारथी की भूमिका में नजर आए. डोटासरा ने सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा सरकार को रिफाइनरी, महिला आरक्षण, पंचायती राज और नगर निकाय चुनाव नहीं कराने, कानून-व्यवस्था और बेरोजगारी सहित कई मुद्दों पर आड़े हाथों लिया.

डोटासरा ने कहा कि राजस्थान में बिल्कुल 'पोपाबाई का राज है'. अपराध बढ़ रहे हैं और बेरोजगार युवा रोजाना आंदोलन कर रहे हैं. मीडिया और सोशल मीडिया पर इन्होंने इतना अंकुश लगा दिया है कि अगर कोई भी सरकार के खिलाफ कुछ भी लिख दे, तो उसको थाने या जेल में डाल दो.

डोटासरा ने कहा कि आपने देखा होगा कि 4 महीने पहले रिफाइनरी का उद्घाटन होने वाला था और जब प्रधानमंत्री उद्घाटन के लिए आ रहे हैं और उससे 24 घंटे पहले वहां पर आग लग रही है. डोटासरा ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यह किसकी जिम्मेदारी है. क्या डबल इंजन की सरकार जनता को परेशान करने के लिए है या काम करने के लिए.

पढ़ें : डोटासरा बोले, 'रिफाइनरी हादसे के जिम्मेदारों पर हो कार्रवाई, चूक की करें निष्पक्ष जांच'

पीसीसी चीफ ने कहा कि ईरान और इजरायल युद्ध से पहले रिफाइनरी शुरू हो जाती तो आज हमें पेट्रोल-डीजल की कहीं कोई कमी नहीं होती. डोटासरा ने कहा कि बंगाल के चुनाव के बाद महंगाई की मार आएगी और पेट्रोल-डीजल के दामों में भी 10-15 रुपये प्रति लीटर बढ़ोतरी होगी. रिफाइनरी में आगजनी की घटना को लेकर डोटासरा ने कहा कि चार दिन हो गए हैं, लेकिन यह लोग कुछ कारण बता ही नहीं पा रहे हैं कि आग कैसे लगी ? कौन दोषी है?

उन्होंने कहा कि पीएम का कार्यक्रम निरस्त होने के बाद एक युवक ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया. उसके खिलाफ कार्रवाई और थानेदार को सस्पेंड कर रहे हो. डोटासरा ने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को सस्पेंड होना चाहिए, क्योंकि प्रदेश में आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाए. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री पर भी जुबानी हमला करते हुए कहा कि रिफाइनरी उनके जिम्मे आती है. उन्होंने कहा कि मंत्री को पद से बर्खास्त करना चाहिए और मुख्यमंत्री को पद से हटाना चाहिए.

वहीं, डोनाल्ड ट्रंप के 'भारत को नरक' कहने वाले बयान को लेकर डोटासरा ने कहा आप (पीएम मोदी) 'राष्ट्र के नाम' संबोधन चलते चुनाव में करोगे. कांग्रेस और इंडिया गठनबंधन को गालियां देगे, लेकिन आप ट्रंप के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते. डोटासरा ने कहा कि कितने दिनों तक बचोगे.

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