ETV Bharat / state

Refinery Fire Accident : डोटासरा बोले- राजस्थान में 'पोपाबाई का राज'...मुख्यमंत्री को सस्पेंड होना चाहिए

पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ( ETV Bharat Barmer )

बाड़मेर: राजस्थान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा शुक्रवार को एक दिवसीय दौरे पर बाड़मेर पहुंचे. सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल सहित कांग्रेस के नेताओं ने डोटासरा का स्वागत किया. डोटासरा सर्किट हाउस के पास स्थित कांग्रेस कार्यलय की विवादित जमीन पर पहुंचे, जहां उन्होंने पौधारोपण करने के साथ ही कांग्रेस नेताओं से पार्टी कार्यालय की जमीन की जानकारी ली. पूर्व विधायक मेवाराम जैन ने अपने समर्थों के साथ सर्किट हाउस में डोटासरा का स्वागत किया. इस दौरान जैन का दर्द झलका. जैन ने डोटासरा से कहा कि उन्होंने कांग्रेस कार्यालय की जमीन आवंटित कराई और बाकायदा पट्टे के लिए नगर परिषद में पैसे भी जमा करवाए थे, लेकिन बावजूद इसके, बाड़मेर कांग्रेस के नेता कार्यलय की जमीन में रोड़ा डालने का आरोप लगा रहे हैं. डोटासरा ने समझाइश करते हुए कहा कि कोई काम नहीं रोक रहा है. बीजेपी रोक रही है. आप सब आपस में मिलकर इसको बनाओ. डोटासरा ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Barmer) इसके बाद डोटासरा और बायतु विधायक हरीश चौधरी दोनों एक गाड़ी में सवार होकर शिव के भियाड़ में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रवाना हुए. इस दौरान हरीश चौधरी ने गाड़ी की स्टीयरिंग थामकर सारथी की भूमिका में नजर आए. डोटासरा ने सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा सरकार को रिफाइनरी, महिला आरक्षण, पंचायती राज और नगर निकाय चुनाव नहीं कराने, कानून-व्यवस्था और बेरोजगारी सहित कई मुद्दों पर आड़े हाथों लिया. डोटासरा ने कहा कि राजस्थान में बिल्कुल 'पोपाबाई का राज है'. अपराध बढ़ रहे हैं और बेरोजगार युवा रोजाना आंदोलन कर रहे हैं. मीडिया और सोशल मीडिया पर इन्होंने इतना अंकुश लगा दिया है कि अगर कोई भी सरकार के खिलाफ कुछ भी लिख दे, तो उसको थाने या जेल में डाल दो.