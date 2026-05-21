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पचमढ़ी में अंग्रेजों के बनाए टायनम पूल, भीषण गर्मी में कूल-कूल नेचुरल जल थैरेपी

झुलसाती गर्मी में पर्यटकों ने पचमढ़ी की वादियों का रुख किया. घने जंगल में कूल-कूल माहौल. संवाददाता अभिषेक श्रोती की रिपोर्ट.

Pachmarhi Tynam Pool
पचमढ़ी में अंग्रेजों के बनाए टायनम पूल (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 21, 2026 at 6:30 PM IST

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पचमढ़ी : भीषण गर्मी में जहां लोग 45 डिग्री तापमान में झुलस रहे हैं, वहीं मध्य प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी के घने जंगल में बने टायनम पूल (स्विमिंग पूल) में 10 से 12 डिग्री तापमान वाला ठंडा पानी पर्यटकों और स्थानीय लोगों को राहत दे रहा है. अंग्रेजों द्वारा 81 साल पहले घने जंगल में बनाया गया टायनम पूल पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच नेचुरल जल थैरेपी के लिए प्रसिद्ध है. पहाड़ और घने जंगलों से बहकर स्टोर हो रहे पानी में पचमढ़ी की कई दुर्लभ जड़ी बूटियों के अंश भी साथ आ रहे हैं. यही पानी प्राकृतिक चिकित्सा का काम कर रहा है.

पचमढ़ी में अधिकतम तापमान 36 डिग्री

हिल स्टेशन पचमढ़ी का दिन में तापमान भीषण गर्मी में 35-36 डिग्री के आसपास चल रहा है. वहीं रात का तापमान 19 डिग्री रिकॉर्ड हो रहा है. इसके अलावा पचमढ़ी के बाहर जंगल क्षेत्र के तापमान में 3 से 4 डिग्री की कमी का अंतर रहता है. इसी कारण हिल स्टेशन पचमढ़ी में इस समय पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है. अधिकांश पर्यटक वाटरफॉल वाले स्थानों पर पहुंचकर गर्मी से निजात पा रहे हैं.

पचमढ़ी में भीषण गर्मी में नेचुरल जल थैरेपी (ETV BHARAT)

पूल को जे. टायनम से मिली पहचान

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के जंगल क्षेत्र में बना टायनम पूल की शुरुआत 7 मई वर्ष 1945 में हुई थी. हालांकि इससे पहले पानी को पत्थरों के बीच रोककर कच्चा स्वीमिंग पूल भी अंग्रेजों ने बनाया था. बाद में पक्का निर्माण हुआ. इस पूल में एक शिलालेख पत्थर भी मौजूद है. जिसमें अंग्रेज गवर्नर आर हेनरी जे टायनम का नाम लिखा है. टायनम के नाम से ही स्वीमिंग पूल को जाना जाता है.

Pachmarhi Tynam Pool
सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के जंगल क्षेत्र में बना टायनम पूल (ETV BHARAT)

टायनम का पानी ज्यादा ठंडा

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के गाइड सतीश यादव बताते हैं "इस प्राकृतिक स्विमिंग पूल में नहाने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और पर्यटक आते हैं. यहां पहाड़ों के नीचे से निकलकर पानी कुंड में स्टोर होता है. जो बहुत ठंडा रहता है. जंगल की कई दुर्लभ जड़ी बूटियां भी इस प्राकृतिक जल स्रोत के आसपास मिलती हैं. इस कारण यहां के पानी का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है."

स्थानीय निवासी अविनाश साहू बताते हैं "पहाड़ों के नीचे से रिसकर पानी घने जंगल के बीच से कुंड तक आता है. इस दौरान धूप या सीधी सूरज की रोशनी पानी में नहीं पड़ती. इसी कारण पानी की ठंडक बनी रहती है. टायनम पूल का पानी वर्तमान में अन्य स्थानों की अपेक्षा सबसे ज्यादा ठंडा है. तापमान कम रहने पर पानी और ज्यादा ठंडा लगता है."

Pachmarhi Tynam Pool
टायनम पूल का पानी ज्यादा ठंडा (ETV BHARAT)

औषधीय पानी में वाटर थैरेपी का महत्व

पर्यटक रुद्र प्रताप सिंह ने बताया "नर्मदापुरम से जल थैरेपी लेने के लिए टायनम पूल आए हैं. जंगल की कई औषधियों के ऊपर से पानी सीधे कुंड में आता है. औषधीय पानी एक प्राकृतिक चिकित्सा का काम करता है. इस पानी में नहाने से शरीर के कई रोग दूर होते हैं. यहां का पानी बहुत ठंडा है. यहां जल थैरेपी के बाद शरीर की पूरी थकान उतर गई. लोगों को एक बार इस पानी में जरूर नहाना चाहिए."

ऐसे पहुंचें टायनम पूल

पचमढ़ी नगर के सरकारी अस्पताल तक बड़े वाहन आ सकते हैं. इसके बाद करीब 2 किलोमीटर का रास्ता कार, जिप्सी या दो पहिया वाहन से पूरा किया जा सकता है. सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के एंट्री गेट से आधा किलोमीटर दूर फोर व्हील जिप्सी की जा सकती है. इसके अलावा आसानी से पैदल जा सकते हैं. यहां शाम 5 बजे तक रुकने की अनुमति रहती है. क्योंकि घने जंगल के कारण शाम होते ही बाघ, तेंदुआ, जंगली कुत्ते, बायसन यहां आ जाते हैं.

टायनम पूल में सालभर मिलता है पानी

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पचमढ़ी के सहायक संचालक संजीव शर्मा बताते हैं "प्राकृतिक पानी का सबसे बड़ा स्रोत टायनम पूल है. जंगल और पहाड़ों के बीच में से रिसकर पानी सालभर पूल में स्टोर होता रहता है. अतिरिक्त पानी जंगल में अपने आप बह जाता है. कुंड में आने वाले पानी को साफ करने के लिए छोटा कुंड और नाली बनाई हैं. इस कुंड में कई अन्य सुधार भी किए जाने हैं."

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