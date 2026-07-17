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पचमढ़ी में जंगल छोड़ सड़कों पर टहल रहे बाघ, मानसून में इंसानी घाट पर पानी पीने टाइगर आमादा

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बाघ जंगल छोड़ बार-बार सड़क पर आ रहे,नागद्वारी मेले से पहले बाघों के सड़क पर आने से चिंता में वन प्रबंधन.

PACHMARHI TIGERS SPOTTED ON ROAD
पचमढ़ी में जंगल छोड़ सड़क पर टहल रहे बाघ (Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 17, 2026 at 12:51 PM IST

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Updated : July 17, 2026 at 12:57 PM IST

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पचमढ़ी: सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का घना जंगल पिछले कुछ समय से बाघों को रास नहीं आ रहा है, क्योंकि मानसून में जंगल के अंदर पानी और शिकार की कमी लगातार बाघों को परेशान कर रही है. यही कारण है कि पिछले कई दिनों से टाइगर सड़कों पर निकलकर आने लगे हैं. पिछले दो दिनों के दौरान पिपरिया पचमढ़ी स्टेट हाईवे पर आने जाने वाले पर्यटकों को सड़क के किनारे बाघों का दीदार हो रहा है. दो अलग-अलग स्थानों पर बाघ दिखाई देने से पर्यटक उत्साहित हैं और सड़क किनारे दिख रहे बाघों का वीडियो फोटो भी बना रहे हैं.

सड़क किनारे तालाब पर पानी पीने आया बाघ

पिछले दो दिनों से एक टाइगर झिरिया और मटकुली के बीच सड़क किनारे बने तलाब के आसपास देखा जा रहा है. एक दिन पूर्व सुबह के समय बाघ तालाब में पानी पीने आया और बड़ी देर तक सड़क किनारे घूमता रहा. यह देखकर सड़क से निकलने वाले कई वाहन चालकों ने बाघ का वीडियो बनाया. हालांकि आवाज ज्यादा होने पर टाइगर जंगल की तरफ भाग गया, लेकिन कुछ समय बाद दोबारा तालाब के किनारे घूमने लगा. इधर दो दिनों से एक टाइगर इसी मार्ग पर सड़क क्रॉस करते हुए भी वाहन चालकों को दिखा है. जिसका वीडियो और फोटो सामने आए हैं. सड़क किनारे जिस स्थान पर बाघ दिखाई दिया, वहां भी पानी जमा है.

पचमढ़ी में सड़क पर दिख रहे बाघ (ETV Bharat)

मवेशी बन रहा है आसानी से शिकार

मानसून के सीजन में जहां जंगल में जानवरों को पानी नहीं मिल रहा, वहीं शिकार की भी कमी हो गई है. इसी कारण जंगल के आसपास गांव के मवेशियों को बाघ तेंदुए आसानी से शिकार बना रहे हैं. चार दिन पहले एक अन्य बाघ ने आमादेह के जंगल में बेल का शिकार किया था. बाघ, तेंदुआ झिरिया, आमादेह गांवों के आसपास लगातार दिख रहे हैं और ग्रामीणों के मवेशियों को आसान शिकार बना रहे हैं.

पचमढ़ी में होने वाली यात्रा को लेकर चिंता में प्रबंधन

बाघ और जंगली जानवरों के इस तरह रिहायशी इलाकों में देखे जाने पर टाइगर रिजर्व प्रबंधन भी चिंता में हैं. इसकी वजह यह है कि 8 से 17 अगस्त तक मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध नागद्वारी यात्रा पचमढ़ी में चलेगी. जिसमें 6 लाख से अधिक श्रद्धालु शामिल होने की उम्मीद है. जो पचमढ़ी जाने वाले स्टेट हाईवे से गुजरेंगे. ऐसे में नागद्वारी जाने वाले श्रद्धालुओं और बाघों की सुरक्षा को लेकर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने पचमढ़ी स्टेट हाईवे और जंगल में गश्ती बढ़ा दी है.

SATPURA TIGER RESERVE
जंगल से बाहर निकलकर सड़क किनारे आया बाघ (ETV Bharat)

पिछले साल से कम हुई बारिश

जिले में इस बार मानसून सीजन में अब तक 211.9 मिली मीटर औसत बारिश हुई है. जबकि पिछले साल अब तक 577 मिलीमीटर औसत बारिश दर्ज हुई थी. पचमढ़ी और पिपरिया क्षेत्र में पिछले साल की अपेक्षा आधी बारिश भी नहीं हुई है. पिछले साल से इस बार कम बारिश होने के कारण जंगल में बने प्राकृतिक जल स्रोत सूखे हैं. जिससे बाघ, तेंदुआ सहित दूसरे वन्य प्राणी जंगल से बाहर निकाल कर पानी और शिकार की तलाश में आ रहे हैं.

टाइगर की कर रहे हैं पहचान

बाघों के इस तरह सड़क और रिहायशी इलाकों में देखे जाने पर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के रेंजर डीएन बिसेन ने कहा कि "क्षेत्र में दो टाइगर पचमढ़ी जाने वाले मार्ग पर अलग-अलग स्थान पर देखे गए हैं. एक टाइगर सड़क किनारे तालाब में पानी पीकर वहीं बैठ गया था. जिसे आने जाने वाले कई लोगों ने देखा. इसके अलावा एक दिन पूर्व रात को भी एक टाइगर सड़क क्रॉस करते हुए देखा गया. हम टाइगर की पहचान कर रहे हैं. इसके अलावा स्टेट हाईवे और जंगल के अंदर गश्ती बढ़ाकर बाघों पर नजर रखी जा रही है.

Last Updated : July 17, 2026 at 12:57 PM IST

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