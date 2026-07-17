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पचमढ़ी में जंगल छोड़ सड़कों पर टहल रहे बाघ, मानसून में इंसानी घाट पर पानी पीने टाइगर आमादा

पचमढ़ी में जंगल छोड़ सड़क पर टहल रहे बाघ ( Getty Image )