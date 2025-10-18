ETV Bharat / state

पहाड़ों पर वापस लौटे वनराज, जिप्सी का पीछा करता दिखा बाघ, आकार देखकर डरे पर्यटक

पचमढ़ी के सतपुड़ा में बाघों ने जमाया डेरा, नीमघाम सफारी के दौरान बाघ कभी पर्यटकों की जिप्सी के सामने आया तो कभी पीछा करता दिखा.

PACHMARHI NEEMGHAM SAFARI
पचमढ़ी में जिप्सी के सामने आया विशाल बाघ (Getty Image)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 18, 2025 at 2:55 PM IST

4 Min Read
पचमढ़ी: बारिश की समाप्ति के साथ ही सतपुड़ा के वनराज पचमढ़ी के पहाड़ों की तरफ वापस लौटने लगे हैं. बारिश में बढ़ी हरियाली और शाकाहारी वन्य प्राणियों की मौजूदगी बाघों को लुभा रही है. यही कारण है लंबे समय से गायब रहे चार बाघों ने वापस पचमढ़ी के जंगलों में डेरा जमा लिया है. यह बाघ मैदानी भाग से पहाड़ी क्षेत्र में पहुंचकर शिकार कर रहे हैं और पर्यटकों को दिख भी रहे हैं. लेकिन इस बार पचमढ़ी के जंगल में लौटे बाघों का आकार बहुत ज्यादा बढ़ गया है.

खुले जंगल में इन भारी भरकम बाघों को देखकर पर्यटक डर भी रहे हैं. हाल ही में पचमढ़ी के नीमघाम सफारी करने गए पर्यटकों की जिप्सी के सामने एकदम से बड़ा सा बाघ आ गया. बाघ से डरकर करीब 100 मीटर तक जिप्सी को पीछे दौड़ाना पड़ा. इस दौरान बाघ भी जिप्सी के सामने चलता रहा. भारी भरकम बाघ को देखकर पर्यटक काफी डर गए. इस मौके पर बना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

पहाड़ों पर वापस लौटे वनराज (ETV Bharat)

तीन माह से दिख नहीं रहे थे बाघ
बारिश के दौरान तीन माह तक पहाड़ी क्षेत्रों में बाघों का स्थायी मूवमेंट नहीं रहा. क्योंकि अधिक बारिश के करण करण शाकाहारी वन्यप्राणी निचले स्थान पर चले गए. कहीं ना कहीं शिकार की कमी के कारण बाघ भी मैदानी भागों में पहुंच गए. सतपुड़ा टाइगर रिजर्व प्रबंधन के अनुसार, मैदानी भाग से पहाड़ी क्षेत्र में बाघों की क्रॉसिंग जरूर हो रही थी लेकिन स्थाई रूप से बाघ पचमढ़ी के जंगलों के आसपास नहीं दिख रहे थे. बारिश के दौरान दैनिक गश्त रिपोर्ट में भी यह सामने आया है कि पचमढ़ी के जंगल में बाघों का मूवमेंट स्थाई तौर पर नहीं रहा है. लेकिन अब बाघों का स्थाई मूवमेंट दिख रहा है.

बाघों के दिखने से पर्यटक रोमांचित
पचमढ़ी में नीमघाम सफारी शुरू होने के बाद पर्यटक लगातार भ्रमण कर रहे हैं. पिछले कुछ दिनों से सफारी में बाघों का मूवमेंट पर्यटकों को दिख रहा है, जिससे यहां आने वाले पर्यटक रोमांचित हो रहे हैं. सफारी के साथ पचमढ़ी के धूपगढ़ क्षेत्र और दूसरे कोर जोन क्षेत्र में भी बाघ का मूवमेंट लगातार हो रहा है. इसके अलावा तेंदुआ, बायसन, भालू, सांभर, जंगली सूअर, नील गाय, बड़ी लाल गिलहरी, जंगली मुर्गा, जहरीले सांप सहित कई दुर्लभ जीव जंतु भी जंगल में दिख रहे हैं.

बड़ा बाघ देखकर डरे पर्यटक
सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के गाइड असरार खान ने बताया कि, ''पचमढ़ी के नीमघाम सफारी में पर्यटकों की जिप्सी के सामने एकदम से बड़ा सा बाघ आ गया था, जो वाहन के एकदम नजदीक आने लगा. पर्यटक इतने भारी भरकम बाघ को देखकर दहशत में आ गए, जबकि वाहन की दूरी करीब 10 मीटर रही होगी. पर्यटकों की सुरक्षा की दृष्टि से वाहन को करीब 100 मीटर बैक करना पड़ा. बाघ भी लगातार वाहन का पीछा करता रहा. लेकिन बाद में वह जंगल की ओर चला गया.''

बाघों की संख्या बढ़ी है
सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के सहायक संचालक संजीव शर्मा ने बताया कि, ''पचमढ़ी के आसपास बाघों की संख्या बढ़ी है. पिछले कुछ समय से स्थाई मूवमेंट नहीं था, लेकिन अब लगातार बाघ का मूवमेंट जंगल में दिख रहा है. वर्तमान में करीब चार बाघ लगातार दिख रहे हैं जो आकार और वजन में बहुत ज्यादा बड़े हैं. नीमघाम सफारी में पी 40 और पी 60 वाकई में बहुत बड़े बाघ हैं, जिसे देखकर कोई भी डर सकता है.''

TIGER CHASING TOURIST GYPSY
PACHMARHI NEWS
TIGERS RETURN TO SATPURA MP
PACHMARHI TIGERS VIDEO VIRAL
PACHMARHI NEEMGHAM SAFARI

