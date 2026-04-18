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पचमढ़ी में जंगल छोड़ बस्तियों में पहुंच रहे वन्यजीव, वन विभाग ने बढ़ाई सुरक्षा, नाइट गश्ती शुरू

पचमढ़ी में भोजन और पानी की तलाश में जंगल से बाहर भटक रहे वन्य प्राणी, मानव और वन्यजीव के बीच संघर्ष का खतरा बढ़ा.

PACHMARHI WILDLIFE POPULATION INCREASE
पचमढ़ी में जंगल छोड़ बस्तियों में पहुंच रहे वन्यजीव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 18, 2026 at 10:19 AM IST

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नर्मदापुरम : प्रदेश के सबसे बड़े हिल स्टेशन पचमढ़ी की हरियाली और ठंडक पर्यटकों के साथ अब वन्य प्राणियों को भी लुभा रही है. पचमढ़ी में बाघ, तेंदुआ और बायसन सहित दूसरे वन्य प्राणियों की संख्या बढ़ गई है, जिसके चलते पचमढ़ी के जंगलों से निकलकर ये वन्य प्राणी नगरीय सीमा में देखे जा रहे हैं. इससे पर्यटक खूब रोमांचित हो रहे हैं. हालांकि, रहवासियों क्षेत्रों में इनके नजर आने से वन विभाग अलर्ट हो गया है.

प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध तरीके से सफारी कर रहे पर्यटक

पर्यटक वन्य प्राणियों के दीदार के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र में रात को अवैध तरीके से सफारी कर रहे हैं. सड़कों के आसपास दिखने वाले वन्य प्राणियों के पीछे पर्यटक वाहनों को दौड़ा रहें है. इससे वन्यजीव विचलित हो रहे हैं और वन्य प्राणियों की सुरक्षा पर खतरा पैदा हो रहा है. वैसे ही सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में बाघों की लगातार हुई मौतों पर पहले से कई सवाल खड़े हो रहे हैं.

भोजन और पानी की तलाश में बाहर भटक रहे वन्यजीव (ETV Bharat)

भोजन और पानी की तलाश में बाहर भटक रहे वन्यजीव

हिल स्टेशन पचमढ़ी के चारों ओर घना जंगल लगा हुआ है. सामान्य तौर पर वन्य प्राणी आबादी क्षेत्र से दूर रहते हैं, लेकिन इस भीषण गर्मी के सीजन में वन्य प्राणी भोजन और पानी की तलाश में लगातार जंगल से बाहर आ रहे हैं. जंगल में पानी की कमी के कारण वन्य प्राणी नगरीय सीमा तक आ जाते हैं. खासतौर से पचमढ़ी के कई क्षेत्रों में तेंदुआ और बायसन लगातार देखे जा रहे हैं. पिछले चार दिनों से धूपगढ़ जाने वाले मार्ग पर तेंदुआ देखा जा रहा था. इस मार्ग पर रात को भ्रमण करना माना है, लेकिन इसके बावजूद भी पर्यटक यहां कुछ स्थानीय वाहन चालकों के सहयोग से भ्रमण कर रहे हैं.

PACHMARHI WILDLIFE POPULATION RISE
भोजन और पानी की तलाश में जंगल से बाहर भटक रहे वन्य प्राणी (ETV Bharat)

गर्मी से राहत के लिए पचमढ़ी परफेक्ट

भीषण गर्मी से राहत के लिए देश-विदेश से पर्यटक बड़ी संख्या में पचमढ़ी पहुंच रहे हैं. क्योंकि वर्तमान में जहां प्रदेश के दूसरे स्थानों पर अधिकतम तापमान 43 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तक पहुंच रहा है, वहीं हिल स्टेशन पचमढ़ी का अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री के आसपास बना हुआ है. दूसरे स्थानों से पचमढ़ी के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में करीब 10 डिग्री का अंतर बना हुआ है.

हरियाली और प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी आकर्षण का केंद्र

यहां को सुकून भरा मौसम और हरियाली पर्यटकों को हिल स्टेशन पचमढ़ी की ओर खींच लाती है. इसके अलावा पचमढ़ी में कई प्राकृतिक झरने, पानी और हरियाली से घिरे प्राचीन महादेव मंदिर, प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी चौरागढ़ और सन सेट प्वाइंट पर्यटकों के पसंदीदा स्थान बने हुए हैं.

वन्य प्राणियों की भरमार

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की वार्षिक सेंसेक्स रिपोर्ट के अनुसार, पचमढ़ी के नगरीय क्षेत्र के आसपास करीब 4 टाइगर की लगातार मौजूदगी बनी रहती है. 10 से अधिक तेंदूए नगरीय सीमा के आसपास ही देखे जा रहे हैं. पचमढ़ी के धूपगढ़ क्षेत्र में 50 से अधिक बायसनों का झुंड भी रोज पर्यटकों को दिखाई देता है. इसके अलावा सांभर, जंगली सूअर, जंगली कुत्ते और बड़ी संख्या में काले लंगूर और लाल बंदर, बड़ी लाल गिलहर व, कई प्रजाति के सांप मौजूद हैं.

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर लगाई थी रोक

प्रदेश के सभी रिजर्व में वन्य प्राणियों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 17 नवंबर 2025 को वन्य प्राणियों के फोटो और वीडियो खींचने और सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर रोक लगाने के आदेश दिए थे. क्योंकि वन्य प्राणियों के फोटो और वीडियो बनाने के चक्कर में पर्यटक उनके अत्यधिक नजदीक चले जाते थे, जिससे वन्य प्राणियों का प्राकृतिक व्यवहार प्रभावित होता था और वह विचलित होते थे. मोबाइल के इस्तेमाल से वन्य प्राणियों की लोकेशन लीक होने का खतरा हमेशा बना रहता है. इससे शिकारियों को मदद मिलती है.

सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन

इन सभी कारणों के चलते रिजर्व फॉरेस्ट में मोबाइल ले जाने और फोटो वीडियो बनाने पर प्रतिबंध लगा हुआ है. लेकिन सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में पर्यटक वन्य प्राणियों के वीडियो बना रहे हैं और सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर रहे हैं. लेकिन रिजर्व प्रबंधन के कई अधिकारी अपने क्षेत्र में वन्य प्राणियों की मौजूदगी दिखाने और वाह वाही लूटने के चक्कर में फोटो वीडियो सर्कुलेट कर रहे हैं, जो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा है.

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पचमढ़ी के सहायक संचालक संजीव शर्मा ने बताया, "जिन स्थानों पर वन्य प्राणियों की संख्या बढ़ी है, वहां लगातार गश्त होती है. पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है और कई क्षेत्रों में पर्यटक रात्रि भ्रमण कर रहे हैं. प्रतिबंधित क्षेत्रों में रात्रि भ्रमण करने वालों पर फाइन लगाकर कार्रवाई करेंगे."

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