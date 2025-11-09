राहुल गांधी को भायीं पचमढ़ी की वादिया, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी की

राहुल गांधी को भायीं पचमढ़ी की वादिया, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी की
सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी करने पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पचमढ़ी के प्राकृतिक सौंदर्य का उठाया लुत्फ.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 9, 2025 at 10:37 AM IST|
Updated : November 9, 2025 at 11:09 AM IST
पचमढ़ी: शनिवार को हिल स्टेशन पचमढ़ी में कांग्रेस के संगठन सृजन प्रशिक्षण शिविर में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शामिल हुए. राहुल गांधी रविवार सुबह सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बाघ देखने के लिए नीम घाम में जंगल सफारी करने पहुंचे. पनार पानी गेट पर पहुंचकर वे अपने काफिले से उतर कर सुरक्षा कर्मियों के साथ जंगल में चलने वाली जिप्सी में बैठे और सफारी का आनंद लिया.
हिल स्टेशन पचमढ़ी में राहुल गांधी ने प्राकृतिक सौंदर्य का जमकर लुत्फ उठाया. राहुल गांधी को सफारी के दौरान बाघ या दूसरे वन्य प्राणी दिखे कि नहीं इसे लेकर आधिकारिक खुलासा नहीं किया गया. राहुल गांधी के सफारी भ्रमण के दौरान एक दो चुनिंदा कांग्रेसियों को ही मौजूद रहने की इजाजत मिली थी. बाकी उनके कार्यक्रम की जानकारी स्थानीय स्तर के साथ बड़े नेताओं को भी नहीं थी.
रविवार को हेलीकॉप्टर से भोपाल होंगे रवाना
राहुल गांधी अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सुबह 10:30 बजे हेलीकॉप्टर से भोपाल स्टेट हैंगर के लिए रवाना होंगे. हालांकि इस दौरान कुछ कार्यक्रम प्रस्तावित किए गए हैं, जिसमें राहुल गांधी को आमंत्रित किया गया है. गांधी चौक स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण का कार्यक्रम शनिवार शाम रखा गया था, लेकिन राहुल गांधी समय अभाव के कारण वह नहीं जा पाएंगे. स्थानीय स्तर के कांग्रेसियों का कहना है कि राहुल गांधी गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने आ सकते हैं. यह वही प्रतिमा है जिसका अनावरण पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने किया था.
- श्योपुर में मिड-डे मील के लिए बच्चों को थाली नसीब, राहुल गांधी के ट्विट के बाद पहुंचे पूर्व मंत्री
- कांग्रेस संगठन को मजबूत करने राहुल गांधी पहुंचे पचमढ़ी, नेताओं को देंगे जीत का मंत्र
- 'मध्य प्रदेश में BJP सरकार ने बच्चों की थाली तक चुरा ली, इनका विकास बस छलावा': राहुल गांधी
बाघ सहित दूसरे वन्यप्राणी की मौजूदगी
सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की नीमघाम सफारी में बाघ, तेंदुआ, भालू, लाल बड़ी गिलहरी, बायसन, सांभर, भेड़की, जंगली कुत्ते, जंगली सूअर सहित दूसरे जीव जंतु लगातार देखे जा रहे हैं. हाल ही में सफारी करने गए पर्यटकों के सामने कई बार बाघ जाकर सड़क पर बैठ गया था, जिसके वीडियो वायरल भी हुए थे.