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पचमढ़ी के घने जंगलों से निकलेगा श्रद्धालुओं का जत्था, नागद्वारी यात्रा की चौकस व्यवस्था

पचमढ़ी के घने जंगलों में जाने को तैयार श्रद्धालु ( ETV Bharat )

पचमढ़ी: मध्य प्रदेश की अमरनाथ कहीं जाने वाली नागद्वारी यात्रा 8 अगस्त से शुरू हो रही है. इस बार प्रशासन ने लाखों श्रद्धालुओं के बीच ग्रीन क्लीन और प्लास्टिक मुक्त थीम पर नागद्वारी मेला संचालित करने का प्लान बनाया है. इसके लिए पूरे मेला क्षेत्र में प्लास्टिक और कचरा फैलने से रोकने के लिए जगह-जगह सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है. इसके अलावा कचरा समेटने के लिए बड़े-बड़े विशेष डस्टबिन बनवाए गए हैं.

इन्हें उठाने के लिए और कचरे को जंगल से बाहर करने के लिए विशेष फोर व्हीलर वाहनों की व्यवस्था की गई है. प्रशासन ने हर दिन नागद्वारी ट्रैक पर आने वाले 1 लाख श्रद्धालुओं को गंदगी मुक्त और स्वच्छ वातावरण देने के लिए यह कदम उठाया है.

नागद्वारी यात्रा की तैयारियां (ETV Bharat)

प्लास्टिक बोतलों पर रहेगी निगरानी

कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने ग्रीन क्लीन और प्लास्टिक मुक्त थीम पर मेले को लेकर संबंधित अधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं. जिसमें उन्होंने कहा है कि "मेले में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों की सघन जांच व प्लास्टिक की बोतलों एवं अन्य एकल-उपयोग प्लास्टिक सामग्री पर प्रभावी नियंत्रण रखा जाए. कलेक्टर ने निर्देश दिए की ड्यूटी पर अधिकारी जांच स्थल पर यह देखेंगे कि जिस वाहन में जितनी प्लास्टिक की बोतलें मेले के भीतर ले जाई जा रही हैं, वापसी के समय उतनी ही संख्या में वे बोतलें वाहन में वापस उपलब्ध हों.

कलेक्टर ने कहा कि कोई भी पर्यटक पचमढ़ी क्षेत्र में प्लास्टिक की बोतलें छोड़कर न जाए और पर्यावरण संरक्षण का उद्देश्य प्रभावी रूप से पूरा हो. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था सभी वाहनों पर समान रूप से लागू होगी, चाहे वे अधिकारियों के ही वाहन क्यों न हों."

सभी विभागों को रखना होगा डस्टबिन

पिपरिया एसडीएम आकिप खान ने बताया कि मेले के दौरान स्वच्छता व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जगह-जगह विशेष कचरा पात्र हम रख रहे हैं. इसके अलावा विभिन्न पॉइंट पर कर्मचारी तैनात रहेंगे, जो श्रद्धालुओं को कचरा यहां-वहां ना फेंक कर डस्टबिन में डालने की समझाइश देंगे. श्रद्धालुओं को स्वच्छता के प्रति निरंतर जागरूक एवं प्रेरित किया जाएगा."